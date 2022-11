Depende de qué tan difícil sea tu pregunta.

—Hace dos meses, después del clásico, ¿usted se imaginaba que iba a tener tantas Copas sobre esta mesa?

Yo creo que el clásico fue un punto muy difícil para Alianza, como familia, como institución, pero sabíamos que todavía quedaba un largo trecho. Y a Alianza Lima nunca se le puede dar por muerto. Se tuvo que tomar decisiones. El área deportiva lo hizo. Fue un campañón.

—Pero con sinceridad, ¿no dudó?

Yo nunca me di por muerto. Nosotros como cabeza de Alianza siempre debemos ver el vaso medio lleno. El equipo resurgió como un ave Fénix, como el año pasado que no nos veían campeones y lo fuimos.

—Parafraseando a Jean Ferrari, ¿Alianza es el bicampeón del fútbol peruano porque los demás equipos no tienen su billetera?

Yo creo que esa frase es una anécdota. Es al revés, porque Alianza Lima comienza todos los años con menos 5 millones de soles. Porque paga sus acreencias al día. Paga un día antes de que venza. Nosotros pagamos 5 millones, pero debido a la buena gestión hemos generado 90 millones. Y en el año siguiente vamos a generar más de 100 millones. Eso es buena gestión que acompaña la gente y los resultados deportivos. Alianza Lima es el Señor de los Milagros, el Zambo Cavero, la música criolla. Todos pensamos en un mismo objetivo: engrandecer a la institución. Esa frase no es cierta. Alianza Lima es millonario pero por sus hinchas que le responden.

—¿Cuál es el aporte del Fondo Blanquiazul a este bicampeonato?

El Fondo llegó en un momento muy difícil, en pandemia, cuando el equipo estaba armado. Nosotros hemos comprado las acreencias de la Sunat para darle una dignidad y un proyecto a Alianza Lima. Lo primero que hicimos fue recuperar el ADN aliancista con los embajadores leyenda. El Fondo da los lineamientos, pone a los gerentes y los gerentes gobiernan. Todos vamos de menos a más. Este año hemos ganado todos los títulos que se han jugado. Hay cantera. Hemos campeonado en Reserva y Promociones.

(Foto: Jesús Saucedo / GEC)

—Sin esos dos puntos, ¿qué hubiese pasado?

Igual llegábamos, pero te da la tranquilidad. Hemos jugado con los puntos a favor, y ellos son parte del título. También hemos ganado el bicampeonato del fútbol femenino, llenando el estadio. Este año ha sido el año de Alianza Lima. Es una nueva era. La máxima taquilla que había tenido Alianza era del 2019 y fueron 11.5 millones, en el 2022 hemos sacado más de 20.7 millones de soles. Y sin jugar la Noche blanquiazul con toda su capacidad. Los ingresos de la historia de Alianza en 2019 fueron 54.4 millones, este año lo hemos cerrado en 90.1 millones de ingresos.

—Los éxitos son innegables, además son palpables. Pero en medio de esta algarabía, de este momento feliz a veces es complicado reflexionar. ¿Qué aprendió del 2020?

Qué buena pregunta que me haces porque es bueno aclarar: nosotros tomamos la Junta de Acreedores en diciembre de 2019. ¿Qué te puedo decir? Hemos llegado en el 2020 con un equipo armado. Fue un año muy difícil por la pandemia. Supimos sacar adelante el 2020 y en el 2021 campeonamos sin saber dónde íbamos a jugar, pero sabíamos que teníamos la razón. Los puntos eran de Alianza Lima. Y por eso fuimos al TAS. Lo que he podido aprender es que los equipos se arman con cabeza fría, y lamentablemente aquel equipo no estuvo bien engranado.

—A mí me queda muy claro que ustedes ingresaron a finales del 2019, ¿pero no hay ninguna autocrítica a la gestión de ese año?

Fue un año muy difícil. Nosotros como Fondo Blanquiazul damos los lineamientos, empoderamos al gerencia y ellos toman las decisiones deportivas. Nosotros podemos recomendar naturalmente, pero en ese año recién estábamos comenzando y nos agarró la pandemia.

—¿No aprendió nada?

(Piensa) Qué te puedo decir. Yo aprendí muchas cosas. Pero creo que un equipo tiene que estar bien engranado. El 2020 fue un año muy difícil. Jugamos en Lima, fueron menos partidos, el equipo se volvió corto.

—Ahora, en el 2022, tomaron una decisión radical (sacar a Carlos Bustos) y la cosa cambió.

De repente tomar decisiones radicales más rápidas.

Alianza Lima jugará el próximo año en la Liga 2 del torneo peruano, tras quedar en zona de descenso en el torneo profesional. Directivos esperan fallo a uno de los reclamos en la FPF con el que buscan salvar la categoría. (Foto: Liga 1)

—¿Se siente querido por el equipo?

Yo quiero mucho al equipo. Nos ha dado un bicampeonato después de 20 años. Le han dado mucha alegría a la gente. Pero cuando comienzan estas épocas el área deportiva debe tomar decisiones en los refuerzos.

—Hubo un gran respaldo de Hernán Barcos particularmente. Lo abrazó en la cancha el día del campeonato y dijo: ustedes siempre cumplen con nosotros, yo no sé por qué los critican.

Esa es la gestión. Quienes critican es por el 2020, pero tienen que entender es que son coyunturas. Eso no vuelve a pasar nunca más en Alianza Lima. No mientras yo esté presente. No hay manera.

—¿Quiénes toman las decisiones en Alianza? ¿El Fondo, el gerente, el director deportivo, el comando técnico? Porque pareciera desde fuera que hay muchas intromisiones y muchas personas queriendo tomar decisiones.

Alianza Lima se maneja como una empresa. Hay un gerente general, un gerente deportivo, un encargado de scouting, un director técnico. Y lo que yo he logrado es que eso se respete. Al gerente general hay que respetarlo porque nosotros lo hemos puesto allí. Las decisiones son del área deportiva con el técnico. Pero eso no significa que no podemos sugerir, recomendar y también tenemos derecho a vetar a los jugadores que creemos que no son acordes al club. Es un tema conjunto.

—¿Las luces llegarán para la Copa Libertadores?

El 30 de enero estarán las luces instaladas. Son las más modernas de todo Sudamérica. Ya las verán. Es un punto a favor jugar la Libertadores en Matute. Se siente la caldera. Vamos a colocar grass híbrido, el mismo grass del Bernabéu. En este año vamos a invertir en el bus blanquiazul. Vamos a destinar 8 millones de soles para el Centro de Alto Rendimiento. Y aparte vamos a armar un equipo mucho más potente para el 2023.

—Ser tricampeón es uno de los grandes objetivos del próximo año, pero no puede ser el único. ¿Qué implica hacer una gran Copa Libertadores? ¿Pasar de fase de grupos o ganar, simplemente, un partido que Alianza no gana hace diez años?

Mira, el objetivo debe ser pasar de fase de grupos, ya sea pasar en la Libertadores o tercero para la Copa Sudamericana. Es lo mínimo que espero. Pero esto es fútbol. Pero vamos a ir con todo este año.

—Existe una sensación en el hincha que hubo un exceso de gratitud con el plantel que salió campeón en el 2021 a los que se les renovó y, claramente, no dieron la talla en la Libertadores. ¿Habrá la misma gratitud otra vez?

Nosotros le hemos encargado al área deportiva que evalúe fríamente a los jugadores, puesto por puesto. Y de acuerdo a eso haga un plantel competitivo. Tenemos que competir a nivel internacional.

—¿Hubo un exceso de gratitud o no?

Este equipo ha sido bicampeón. Entonces, yo creo que el equipo cumplió.

—Pero hay que mirar más allá, ¿no?

Es el mandato que tiene el área deportiva.

—¿Es el título 25 o 26 de Alianza?

26. Alianza es el equipo más copero del fútbol peruano.

—¿Qué van a hacer para zanjar con esa eterna polémica?

Ya hemos mandado las cartas a la Federación Peruana de Fútbol y al IPD. Nosotros somos claros ganadores del tetracampeonato del 34. Está en todos los periódicos de la época. Tenemos que seguir elevando nuestra voz de protesta para que se defina. Si tenemos que ir al TAS para resolverlo lo haremos.

Alianza Lima: Jefferson Farfán podría jugar su último partido profesional ante Melgar por la final de la Liga 1. Foto: Liga 1.

—¿Es una leyenda urbana del grifo de Jefferson Farfán? Durante la celebración le pidió otro grifo.

(risas) Es un mito. No sé de dónde salió. No sé a quién se le ocurrió.

—Ya se juntó el ‘Zorrito’ con Jefferson. ¿Llegará Paolo Guerrero, el otro canterano que falta?

Mira, nosotros le hicimos llegar una propuesta. Él decidió seguir su rumbo en Brasil. Es el goleador histórico de la selección peruana. Tenemos mucha gratitud con él como delantero de la selección, pero es algo que ve el área deportiva.

—Usted ha dicho que Jefferson Farfán es de la casa y que le dejó mucho dinero al club. Pero no negará que en este 2022 ha sido un mal negocio haberle hecho un contrato de dos años...

Lamentablemente, se lesionó. Nadie se quiere lesionar. Sé que él se entrena tres veces al día. Este año no ha podido darnos los minutos que hubiese querido. Pero es una institución dentro de Alianza Lima y siempre estará cerca de nosotros, sea como jugador, dirigente o embajador. Hay que ser agradecidos.

—Pero lo cierto es que este año no ha jugado ni medio tiempo.

No, no ha podido.

—¿Con ese antecedente serán más cuidadosos con Paolo Guerrero que tiene antecedentes de lesiones serias?

Eso se lo dejo al área deportiva, pero no hay nada con él. Si él quiere venir y nosotros también lo queremos se le harán todas las pruebas respectivas.

—Farfán no pasó por todos los exámenes médicos, ¿no?

Que yo sepa sí.

—¿El Fondo Blanquiazul paga las planillas de los futbolistas?

No, no. Para dejar las cosas claras: nosotros compramos las acreencias manejadas por la SUNAT. Metió dinero a un interés insólito del 2% al año, y con ello es el máximo órgano. Y se asegura que todo funciona. ¿Qué ocurre’ Que el plan del Fondo le está dando réditos al club. Alianza Lima va a seguir creciendo.

Existen planes para refaccionar y crecer la capacidad del Alejandro Villanueva para el 2024.

—Se lo preguntaba porque para algunos sectores organizados de hinchas, el Fondo irrumpe con la institucionalidad del club. Porque el Fondo da respuestas que debería dar la administración.

No, de ninguna manera. Acá quiero que entiendan algo: el Fondo y la administración son uno solo. Pero se respeta al gerente y al comando técnico. Nosotros nunca nos vamos a meter en eso. Nos manejamos como un buen gobierno corporativo. Las decisiones son del técnico y si las toma mal, se va. Lamentablemente es el caso de Carlos Bustos, una gran persona, pero uno es responsable de sus actos.

—Con todos los proyectos que me ha mencionado, ¿Alianza ya tendrá una infraestructura acorde a su historia?

El próximo año Alianza tendrá el Centro de Alto Rendimiento propio después de 122 años, tendremos las luces y para el 2024 deseamos concretar la refacción y ampliación del estadio. Va a tener un museo, un centro gastronómico. Quisiéramos llevarlo a 55 mil espectadores. Veremos qué dicen los especialistas.

—Me imagino que otro plan será campeonar en el 2024, el año del Centenario de la ‘U’.

Alianza siempre aspira a ser campeón. Nosotros venimos con todo. Es una nueva era para Alianza Lima. Le pido a la gente que confíe. Se vienen sorpresas en el fútbol femenino y en el voley también.

—Ya que tocó el tema del voley. Hace poco nombraron a un técnico que duró un día. ¿Se acuerda?

Sí.

—¿Qué sucedió?

Yo no lo vi. Eso lo vio el área deportiva.

—¿Fue porque era hincha de la ‘U’, porque se le encontraron fotos con la camiseta? Es decir, ¿para liderar algún área de Alianza hay que ser de Alianza?

Para estar en Alianza hay que ser de Alianza. Definitivamente. Alianza viene de los íntimos, de la época de Villanueva. Es así.