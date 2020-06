Estos últimos días han sido movidos en La Victoria. Entre noticias deportivas y económicas, la tranquilidad de Alianza Lima volvió a verse interrumpida. La paz comenzó a quebrarse con las apariciones de Jean Deza en los programas de farándula, que terminaron prematuramente con su aventura en el equipo de Matute. Continuó con el sorpresivo anuncio de la administradora Kattia Bohorquez, quien aseguró que el club íntimo no podía cumplir con el pago de las cuotas restantes de su deuda concursal de este año, teniendo como argumento el impacto de la pandemia del coronavirus.

El respiro llegó por medio del Fondo Blanquiazul. El presidente del principal acreedor de la institución, Diego Gonzales-Posada, aclaró que los pagos se realizarán y confirmó la fecha de arribo del técnico chileno Mario Salas, que fue nombrado hace más de dos meses pero debió postergar el viaje a nuestro país por la coyuntura de la COVID-19.

En la antesala de la llegada del flamante entrenador íntimo, conversamos con el titular del Fondo Blanquiazul sobre la actual situación financiera y deportiva de Alianza, lo que se espera en esta nueva etapa con el exentrenador de Colo Colo, así como el proyecto de remodelación que se tiene planeado para el estadio Alejandro Villanueva, la casa de los aliancistas.

Salas fue campeón nacional con Sporting Cristal en 2018. (Foto: AFP)

—¿Qué tan complicado fue lograr la llegada de Mario Salas y su comando técnico?

Las actuales circunstancias son difíciles para todos, y lógicamente era complicado gestionar la llegada del comando técnico. Sin embargo, nos entregamos a esa labor y lo logramos antes del retorno del fútbol. Que Mario Salas ya pueda estar en Lima mañana [hoy] nos emociona mucho. Es una nueva era para Alianza Lima.

—¿Cuál será el proceso que seguirán Salas y su comando técnico tras las dos semanas en cuarentena?

Salas y sus colaboradores cumplirán su cuarentena en un hotel de la capital. Vamos a cumplir con ellos el protocolo sanitario respectivo, y tomará las riendas del equipo de manera presencial cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Mientras tanto, el trabajo seguirá siendo virtual. El profesor ha logrado despertar una importante mística en los jugadores y estamos seguros de que la relación se hará mucho más estrecha y productiva cuando se inicien los entrenamientos.

—¿Se espera que con Salas ya junto al equipo las conductas de algunos jugadores mejoren?

Para conseguir un objetivo se requiere esfuerzo y dedicación. Mario ha sido claro al decir que el compromiso y la disciplina son fundamentales, por lo que estos factores serán pilares de su trabajo. Todos en Alianza pensamos lo mismo.

—Sorprendió la medida tomada por la administradora Kattia Bohorquez. ¿Hubo una descoordinación con el Fondo Blanquiazul?

Nos sorprendió como Fondo Blanquiazul, aunque entendemos que había una preocupación de la administración respecto a la viabilidad del club en lo que resta del año. Tuvimos una reunión de acreedores el último lunes y allí la administración de Alianza acordó que pagaría la cuota correspondiente a mayo a todos sus acreedores. Es entonces que el Fondo Blanquiazul decidió, por unanimidad, prestar el monto de la cuota de mayo al club a costo cero de interés y hasta fin de año.

—Como administradora del club, ¿la señora Bohorquez puede tomar este tipo de decisiones?

Se tomó una atribución que no le corresponde. Lo que le corresponde es pedirle a la Junta de Acreedores una reunión para plantear el tema. A decir verdad, ya estaba en agenda desde marzo, el tema es que debido a la pandemia Indecopi estuvo cerrado hasta hace unos días. La administración, en una forma rápida de remediar el tema, hizo una reunión con todos los acreedores, no oficial, y en esa reunión se dio el acuerdo, en la que se van a pagar todas las cuotas.

—¿Qué va a pasar con las dos cuotas que aún restarían pagar?

La Junta de Acreedores deberá ser convocada de manera oficial por Indecopi –ya había un pedido de convocatoria desde el 9 de marzo, pero a causa de la pandemia no se pudo realizar- y allí se verá si se modifica o se mantiene el plan de pago. Ahora, es importante señalar que no es que el club no tenga fondos, sino que la actual pandemia afectó muchos ingresos importantes, en especial la taquilla. Sin embargo, ahora que se reactive el fútbol, confiamos en salir fortalecidos de esta crisis.

—¿Se puede garantizar el pago de las cuotas de aquí a fin de año, más allá de lo que pase con el campeonato?

La administración presentará un plan en la próxima Junta de Acreedores y vamos a analizar los números y el panorama en ese momento. No hay que olvidar que Alianza es un club ordenado y eficiente, que siempre ha cumplido con sus obligaciones.

Adrián Balboa tiene contrato con Alianza Lima hasta el 30 de junio de este año. (Foto: GEC)

—¿Con la salida de Deza, se piensa fichar a algún jugador?

El director deportivo Víctor Hugo Marulanda y el técnico Mario Salas vienen trabajando en ese tema, conscientes de la necesidad de cubrir ese puesto.

—¿Qué pasará con Adrián Balboa y Federico Rodríguez que terminan contrato a fin de mes?

Los dos tienen contrato hasta julio, pero este tema es netamente deportivo y corresponde a Víctor Hugo Marulanda y al comando técnico tomar esas decisiones.

—¿Mario Salas ha presentado algún pedido de fichajes?

Como te decía, hay un área deportiva que se encarga de ver qué jugador es el indicado para sumarse a la institución. Lo que puedo decir es que ahora todas las áreas del club interactúan y emiten un informe integral a la hora de fichar a un futbolista. La decisión es más sólida y objetiva, no solo importa la parte deportiva sino también el lado personal del jugador.

—¿Eso es lo que busca el Proyecto Blanquiazul?

La tarea que ya empezamos es la modernización del club mediante una gestión que lo convierta en el dominador absoluto del fútbol peruano y un referente sudamericano. Alianza está en camino a ser nuevamente una plataforma para generar futbolistas jóvenes que puedan ser traspasados a los mejores clubes del mundo. Ello implica formar jugadores de manera integral desde las categorías menores hasta el primer equipo. Hemos creado áreas, como la de Scouting y Análisis de Rendimiento, que nos van a permitir, con la ayuda de la tecnología, hacer seguimiento a nuestros futbolistas y analizar su producción con la finalidad de obtener mejoras permanentes que, a la larga, puedan incidir en los resultados.

MIRA | El problema de las segundas oportunidades

—Algunas informaciones señalaron que podría darse la salida de algunos jugadores. ¿Podría pasar?

Eso dependerá del análisis que haga la dirección deportiva del club.

—¿En qué términos quedaron con Deza? ¿Es posible que pueda demandar al club, tal como lo dijo el asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, Jhonny Baldovino?

La administración tomó una decisión y cumplió con el debido proceso en el caso del jugador Deza. Él puede tomar el camino que desee, pero está claro que Alianza le dio la oportunidad y no la supo aprovechar.

—¿El caso de Jean Deza será un precedente para los demás jugadores?

Queremos voltear la página con este tema y concentrarnos en el regreso del fútbol, pero el mensaje, lógicamente, es que en el futuro este tipo de situaciones no se repitan. La imagen del club es muy importante y no se debe maltratar. Nadie está por encima del club.

—¿Cómo quedó la situación de Carlos Ascues?

Lo dijo la administradora con claridad, el jugador se encuentra en suspensión perfecta. Del propio camarín salió la propuesta y todos los jugadores, con excepción de Carlos, acordaron una reducción de sueldo por tres meses debido a la crisis provocada por la pandemia. Esta reducción alcanza a todos los trabajadores del club.

—Desde la Agremiación aseguraron que Ascues intentó llegar a un acuerdo en más de una ocasión, pero que el club nunca dio su brazo a torcer...

El acuerdo fue con todos los integrantes del plantel y se hizo según porcentajes convenidos con los propios jugadores. En estos casos no se puede hacer excepciones.

Jean Deza fue uno de los refuerzos de Alianza Lima para este año. El delantero había destacado el 2019 con la camiseta de UTC. (Foto: Fernando Sangama)

—¿Cómo va el proyecto de remodelación del estadio?

El proyecto, como lo anuncié en febrero, sigue en pie y ya tiene los planos terminados. Creemos que Alianza Lima, siendo el club más taquillero desde hace varios años, con un promedio de asistencia superior a las 20 mil personas en sus últimos diez partidos, necesita un estadio más grande y moderno. Sin embargo, quiero aclarar que el proyecto aún no está en ejecución, debido a la crisis que atraviesa el país producto de la pandemia.

—¿Se piensa ampliar el aforo a 60 mil espectadores e incluir 200 palcos?

Hemos pensado en un aforo entre 55 y 60 mil personas. El estadio vendrá con su propio financiamiento y no le costará nada al club ya que será autosostenible. Será un auténtico centro cultural donde se podrá visitar el museo de Alianza, degustar comida peruana y pasearse por diversas tiendas. En su momento, pondremos a consideración de los hinchas y los socios los modelos de estadio proyectados, para que la familia aliancista pueda opinar. Alianza Lima, el club más popular del Perú y el sexto con más hinchada en Sudamérica, merece tener un estadio de primer nivel.

—¿Qué otros proyectos se vienen para el club?

Uno de los pilares fundamentales de la estrategia institucional del club es la transformación digital. En los primeros cuatro partidos hemos tenido 44% más ingresos que el 2019 pero el plan se cayó debido a la pandemia. Por eso hemos desarrollado nuestra plataforma digital, que va a ir con el e-commerce, y con ello esperamos paliar en parte la taquilla, que es el segundo mayor ingreso del club. En las próximas semanas, el área de marketing va a lanzar su plataforma digital, en la que los hinchas, por medio de una suscripción, podrán acceder a un contenido que no le da la televisión. Así, Alianza Lima entra a la transformación digital y el próximo año saldrá fortalecido de esto, ya que tendrá una fuente de ingreso adicional que no se tenía.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi consiguió un nuevo récord en la victoria del Barcelona