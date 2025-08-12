Diego Martínez, técnico de U. Católica de Ecuador: “Alianza Lima es un gigante. Creo que hay un futuro interesante en el Perú” | Entrevista

Estudió periodismo, pero su vocación siempre fue más cercana con el fútbol. Desde hace 13 años que es técnico de fútbol: Diego Martínez (38 años) empezó a nivel escolar en Quito, luego se preparó en España y Alemania para regresar a su natal Ecuador y trabajar en menores en Independiente del Valle y, posteriormente, en la Selección Sub-17 de Ecuador. Tras dirigir a la ‘Tri’ en el Mundial de la categoría por el 2023, viajó a Estados Unidos para unirse al Real Salt Lake y continuar con una exitosa carrera en fútbol formativo hasta que en diciembre del año pasado llegó la primera oferta del fútbol profesional: Universidad Católica de Ecuador lo llamó, firmó y hoy tiene al equipo en octavos de final de la Copa Sudamericana en una llave con Alianza Lima. El Comercio conversó con el DT, a puertas del encuentro internacional.

Universidad Católica viene de dos triunfos al hilo en Ecuador, ¿en qué momento encuentras al equipo de cara a la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana?

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Sí, Raúl. Creo que realmente venimos haciendo un año aceptable. El club está viviendo una transición, vive muchos cambios institucionales deportivos y ahí nos encontramos nosotros ahora. En este cambio, tuvimos un buen semestre con una buena participación en Liga Pro y, definitivamente, una muy buena primera etapa de grupos. Entonces, creo que venimos saliendo de un bajón, venimos saliendo de muchas bajas, de lesiones y venimos recuperando a varios jugadores importantes que no han estado en estas últimas fechas en estos últimos meses.

Ahora vamos retomando un buen nivel, vamos encarando de nuevo una nueva racha que nos que nos tiene con fe y con expectativa de lo que pueda ser estos partidos de Liga Pro y la Copa Sudamericana ante Alianza Lima.

Católica es el tercer equipo más goleador de la Liga Ecuatoriana, tiene al goleador del torneo Byron Palacios, sin embargo, ha sufrido la partida de Ismael Díaz...

Sí, somos un equipo con carácter ofensivo, un equipo que se anima a tener la pelota, que se anima a atacar e ir para adelante. En ese sentido, hemos encontrado perfiles importantes como Byron Palacios, que es el goleador de Liga Pro e Ismael Díaz, que se acaba de ir [León de México] y que es del goleador de la Sudamericana. Para nosotros, la salida de Ismael es un impacto en el rendimiento deportivo del club, pero también representa una oportunidad para que nuevos valores puedan ir surgiendo, que puedan dar pasos adelante. En ese sentido, estamos tranquilos. Evidentemente, la salida de él afecta. pero sentimos que nuevos jugadores pueden irse potenciando ahí, así que será una linda prueba. En estos partidos sin Ismael, hemos podido rendir a buen nivel y, por supuesto, necesitamos exigirnos aún más para enfrentar un gran rival como Alianza Lima.

¿Qué análisis ha hecho de Alianza Lima? ¿Qué tipo de equipo espera enfrentar en estos octavos?

Será un partido durísimo para nosotros. Es un reto y desafío enorme poder enfrentar a un equipo tan grande como Alianza Lima. Definitivamente, es un equipo muy competitivo, con perfiles de jugadores muy importantes, de algunos conocidos por nosotros acá en el fútbol ecuatoriano, pero también perfiles de jugadores de Selección Peruana, de selección Bolivia. Entonces, es un rival de mucha calidad, además de un equipo que juega muy bien. Para nosotros va a ser un reto enorme, pues sabemos que de Alianza Lima es un equipo grande de Perú.

Con un buen ritmo a nivel internacional...

Sí, tiene una plantilla importantísima para nosotros. Vimos el tema de Zambrano (suspendido), es una baja importante para Alianza Lima, pero aún así, uno mira los los nombres y la plantilla es bastante amplia. No está uno, pero entra otro de mucha calidad y, bueno, eso es lo lindo. Es una motivación muy grande poder ir allá a Perú a enfrentar un equipo como Alianza . Nos estamos preparando, creemos que va a ser difícil, pero estamos listos para el reto. Este es el desafío para nosotros, competir contra un equipo que realmente nos nos exija muchísimo.

Y jugadores que conocen: Paolo en su paso por Liga, Kevin en Católica de Ecuador, Gaibor, Castillo, etc.

Sí, Kevin Quevedo que ha estado acá. Paolo, Hernan Barcos, Fernando Gaibor, Eryc Castillo. Hay muchos perfiles que conocemos, pero que ellos también nos conocen. Saben lo que significa jugar en el Atahualpa y saben lo que significa jugar en Quito. Entonces, creo que va a ser un partido muy, muy disputado contra un equipo que tiene grandes nombres, un gran entrenador y excelente funcionamiento.

Arrancan de visita, ¿cuál es la clave para sostener un buen rendimiento en Matute?

Sí, la buena primera etapa que hicimos de fase de grupos nos permite cerrar la llave en Quito y eso nos hace sentir bien. Sabemos que, si hacemos un partido inteligente en Lima, podemos venir acá a rematarlo de local, pero tendremos que estudiar bien a Alianza Lima. Tenemos que ver bien cómo tenemos que plantarnos. Si bien faltan algunas semanas para el partido, tenemos que ir encontrando la mejor forma. Por ahora lo prioritario es poder recuperar a los jugadores que que venían lesionados, que venían ausentes, no aptos, y darles un darles ritmo en estos partidos de Liga Pro y poder llegar al 100% contra Alianza Lima

¿Cuál es el estado del equipo a la fecha?

Bueno, ya vamos a recuperar a Facundo Martínez, José Fajardo, Jhon Chancellor y Jerónimo Cacciabue, cuatro valores importantes. Ya vienen recuperándose y estarán aptos para ese partido.

Diego Martínez enfrentó a Sporting Cristal en la 'Tarde Celeste' de este año. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Adentrándonos a tu carrera como DT, tienes 38 años y es tu primera experiencia en profesional. ¿Cómo vives este momento de tu carrera dentro de los octavos de final?

La verdad, estoy disfrutando mucho la transición del fútbol formativo al profesional, creo que ha sido muy buena. Ha fluido, me he sentido muy bien, me siento capaz y competente de llevar a este este gran club como Universidad Católica, de liderarlo y, bueno, lo hemos demostrado como cuerpo técnico, como equipo en la Copa Sudamericana. En Liga Pro, creo ha sido un buen primer año con muchos desafíos, aprendizajes y crecimiento, pero que lo voy disfrutando y en el que me voy sintiendo también muy competente para para asumir este reto.

¿Quiénes han influido en lo que es tu visión como como técnico?

Mi desarrollo académico lo hice en Madrid, España y en Leipzig, Alemania. Así que definitivamente la escuela española y alemana- ha tenido una gran influencia en mí. Trabajé en las formativas de Independiente del Valle, en donde he tenido una influencia muy grande de entrenadores que pasaron por ahí: ecuatorianos, españoles, etc., así que creo que he tenido una escuela europea, que se ha mezclado con la sudamericana para para poder sentirme sólido, tener una metodología bastante clara de trabajo con la que me siento muy cómodo, que representa mucho, como siento el fútbol y que hoy, afortunadamente, la puedo plasmar en un lindo club como Universidad Católica.

¿Cuál es el sello que exactamente quieres tú imprimirle a tu equipo?

Bueno, me gusta mucho nuestra Católica. Creo que hoy viene presentando una identidad o viene sosteniendo una identidad que viene trabajándose desde hace muchos años. Lo que nosotros hemos venido es seguir aportando en esta identidad de ser un equipo ofensivo,

Y, ¿el futuro?

Bueno, estoy disfrutando de esta experiencia sin pensar tanto a un largo plazo. Por ahora, el objetivo es poder sostenerme en Primera División, es poder seguir compitiendo a un gran nivel. Si es posible estar más tiempo en la Universidad Católica, sería excelente para mí.

Tengo entendido que también has sido periodista...

Tengo el título de periodista, pero nunca ejercí. Nunca trabajé en ningún medio, así que no me siento tan periodista. soy titulado de periodismo, pero no me no me siento periodista. Desde hace 13 años ya soy entrenador de fútbol. Justo después de terminar la carrera de periodismo empecé a estudiar para entrenador y empecé a trabajar a nivel a nivel escolar aquí en Quito. Empecé por el periodismo, pero al final me arriesgué y terminé decantando a ser entrenador de fútbol.

Dentro de lo que es el futuro formativo, tú has estado en la etapa dorada de Ecuador: Selección de Ecuador Sub17 e Independiente del Valle. ¿Cuál es el secreto del éxito?

Definitivamente, es mirar a la formación como una inversión, no como un gasto. La formación es el futuro que sostiene al fútbol ecuatoriano, sea Federación, un club o varios clubes. Independiente del Valle creo que es el que lidera o el que ha liderado esta forma de trabajar, que es la que la que al final es la ideal, es la que sostiene y en Ecuador hay muchísimo talento.

Hay chicos con muchísimo potencial. Al verlos ya no como un gasto o al ver el fútbol formativo no como un gasto, sino como una inversión realmente empieza a cambiar absolutamente.

Continúa...

Realmente el giro del fútbol formativo a poder darles todo lo que ellos necesitan para poder crecer como deportistas y personas. Creo que está ahí el cambio: en decir que el fútbol formativo es el presente y futuro para tener una industria competitiva para poder sostenerse en el tiempo, como como Federación y como clubes.

Hoy me encuentro en Católica que también ha visto el fútbol formativo como futuro sostenible no solo deportivo, sino social. Me parece que ahí está el gran cambio, porque talento hay. Yo he enfrentado también a selecciones peruanas y sé que hay muchos jugadores buenos ahí y sé que hay algunos clubes que están también mirando al fútbol formativo como el presente y futuro, y yo estoy convencido de que ese es el camino de tener en un fútbol competitivo a nivel internacional.

Con Ecuador, Diego Martínez llevó a la 'Tri' a los octavos de final del Mundial Sub-17 en el 2023: cayó con Brasil. (Foto: Getty Images)

Justo a eso quería ir. ¿Cuál es tu mirada que tienes sobre el fútbol peruano?

Yo he tenido la oportunidad de enfrentarme varias veces con diferentes selecciones peruanas y de conocer también a gente que ha trabajado y ha pasado por la Federación y siento que hay jugadores muy talentosos. No solo he enfrentado a selecciones peruanas, he tenido partidos también con Sporting Cristal y Alianza Lima en juveniles. Ahí realmente ves perfiles de jugadores muy interesantes, técnicos y con mucha calidad con la pelota. Creo que hay un futuro interesante ahí.

Me parece que Perú está en la búsqueda de encontrar su estilo y forma. Yo lo pude ver o lo puedo ver en el fútbol formativo de clubes como los que te mencioné antes. Están en un camino de encontrarse, de ver hacia dónde tienen que ir, de ver qué perfiles necesitan, cómo pueden competir con esos perfiles y creo que es un trabajo que toma tiempo. Sé que hay gente muy capaz en la Federación, tengo algunos conocidos y estoy seguro de que van a dar un paso importante.

Una pregunta final: ¿cuál es el objetivo de la Universidad en la Copa Sudamericana?

Bueno, nosotros pensamos en en el día a día, en el partido a partido. Es el objetivo que tenemos ahora. Estamos pensando 100% en Alianza Lima, en poder ir a Lima y hacer un gran partido. Nosotros somos conscientes de que tenemos que trabajar mucho, que tenemos al frente a un rival gigante y que nosotros estamos en la capacidad de responder y de competir.

*************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.