Durante los meses de cuarentena, Alianza Lima vivió una paralización deportiva; pero el corazón del hincha siguió latiendo. Diego Montoya, gerente de Marketing del club blanquiazul, explica cómo se ha trabajado la fidelización en estos días de confinamiento y explica que se siguen buscando acuerdos comerciales con la Federación Peruana de Fútbol. La intención aliancista es llegar a un punto medio, por eso ese “partido” todavía tiene minutos extra.

-¿Qué opinión tiene Alianza Lima sobre el Manual Técnico de Marketing y Comercial de la Federación Peruana de Fútbol?

No quiero pronunciarme sobre el tema. Aún no llega la última versión, por ello no puedo darte mayor detalle. El club ha estado trabajando en conjunto con la FPF para encontrar puntos medios.

-¿Con qué no estuvieron de acuerdo?

Hay muchas cosas, no te las puedo detallar. Creemos que hay mejores soluciones y se las hemos indicado a la FPF. Hay algunos aspectos que afectan directamente al club y a la marca. Nosotros defendemos a Alianza Lima. Ya hubo conversaciones para mediar en algunos términos, esperamos la versión final para tomar más decisiones.

-¿Cómo se dirige Alianza Lima a un público que últimamente está que compra todo?

El público de Alianza Lima no es que te compre todo, pero tiene una relación muy cercana con su equipo y a eso apuntamos. Están ávidos de consumir los productos que lleven los colores del equipo.

-A nivel de marca, ¿cómo se considera Alianza Lima?

Buscamos la excelencia en todos los aspectos. Buscamos estar entre los primeros clubes a nivel sudamericano y posiblemente con un equipo que tenga mucha presencia internacional. Mucho de ello depende del tema deportivo, pero desde el marketing buscamos llegar a ese nivel, es lo que nos compete. Queremos que la relación con el hincha sea muy cercana, ellos son muy importantes para nosotros.

Alianza Lima fue el club peruano con más interacciones en la primer semestre del año. (Foto: Alianza Lima)

-En tiempos de coronavirus, Alianza Lima no dejó de vender, ¿cómo evaluaron estas iniciativas?

El equipo que trabaja en el club viene del ámbito comercial, es una combinación con el ámbito futbolístico. Este tipo de acciones buscan tener mucha presencia en el mercado. Los saludos, las mascarillas y las demás acciones se han venido trabajando en base a la relación que buscamos con el hincha. Queremos hablarle siempre, darle potencia a nuestras redes. Sabemos que debemos generar fuentes de ingreso, esta es una de ellas.

-¿Han representado ganancias significativas?

Ganancias interesantes considerando que es una época complicada , sin ingresos. Tuvimos que ser creativos, estos números han sido importantes para seguir apostando por ese tipo de iniciativas. El hincha de Alianza Lima piensa las 24 horas en su equipo, eso es algo muy positivo.

-Mencionaste que Alianza busca ser uno de los mejores de Sudamérica, ¿en el Perú ya es el mejor?

No podría decirte eso. Nosotros no estamos mirando a los demás clubes peruanos, estamos mirándonos siempre al espejo. Sabemos lo que tenemos que mejorar y estamos trabajando para ello. Creemos que haciendo las cosas bien podremos tener reconocimientos tanto en el país como internacionalmente.

Mario Salas dirige los entrenamientos de Alianza Lima tras superar el COVID-19. (Foto: Alianza Lima)

-¿Cuáles son esas cosas que deben mejorar?

Son temas internos del club, no podría revelarlo. Son cosas para mejorar en el fútbol peruano en general. Alianza Lima viene mejorando desde hace unos años, nosotros estamos continuando ese trabajo.

-El nivel de exposición de Alianza Lima creció en los últimos días por haber estado vinculado con Claudio Pizarro, ¿esto le suma al club?

Nunca nos va a restar. Claudio Pizarro tiene una carrera de excelencia, uno admira lo que ha realizado el jugador en el extranjero. Para nosotros sería fabuloso si es que pudiese volver. Desde la perspectiva marketera, sería increíble por la gran imagen internacional que tiene, se podría aprender mucho en ese sentido.

Federico Rodríguez se mantiene en el primer equipo de Alianza Lima tras la paralización por la pandemia del coronavirus. (Foto: GEC)

-Con los protocolos aprobados y las condiciones dadas, ¿cómo van a explotar los entrenamientos?

Los entrenamientos se han convertido en un ambiente natural para explotar comercialmente debido a la coyuntura. Hay muchos espacios, no solamente a nivel visual, también digital. Aun no tenemos el trabajo mapeado debido a los múltiples protocolos, pero pronto empezarán a ver lo que estamos haciendo. Sobre las marcas, no puedo emitir mayores comentarios, estamos evaluando la exposición.

-¿La figura podría ser una especie de ‘devolución’, ante lo que se perderá en los partidos en cuanto a exposición?

No sé si sería así. No sería preciso llamarlo de esa manera. Reitero que estamos conversando con las marcas para tomar las decisiones más acertadas.

-¿Cómo hacer atractivo un club que está encerrado por las circunstancias?

Por la relación con nuestra hinchada y también porque hemos apostado a trasladar nuestras comunicaciones a nivel digital. Queremos que los fanáticos tengan informaciones de su club de primera mano.

-¿Han pensado en tener un propio portal de noticias?

No lo hemos planteado así, estamos trabajando para que los medios tengan buen material del club. Queremos generar nuestros propios contenidos pero no a nivel de un portal.

Alianza Lima realiza subasta de camisetas para la lucha del coronavirus. (Foto: Alianza Lima)

-Los protocolos impiden muchas acciones como poner figuras de cartón en los estadios, ¿Alianza tomará alguna acción distinta en cuanto a lo digital?

Estamos pensando en múltiples estrategias. Hay otras que no son digitales, pero no estamos seguros de que se puedan realizar. Habrá mucha gente viendo el partido desde sus hogares, debemos aprovechar. No tener localías nos limita en ese aspecto. Estamos por lanzar un producto que se llama ‘Experiencias Blanquiazules’ donde podrán encontrar múltiples beneficios, no los puedo detallar porque se perdería la sorpresa. Se coordinará para que salga al mercado para el reinicio del campeonato.

-¿Los sucesos extradeportivos ha ido en contra de Alianza Lima? Por ejemplo, en situaciones concretas como la venta de los saludos para el Día del Padre

Todos tuvieron muy buena llegada, los hinchas respondieron en ese aspecto. Pero es verdad que las acciones extradeportivas, a veces mal calculadas, generan una imagen que daña al club. Sin embargo, escapan de nosotros, entendemos que errar es humano. Quisiéramos que no sucedan, pero tenemos que estar listos para ello.

