Todavía hay dolor por la tragedia deportiva que sufrió Alianza Lima. Los blanquiazules descendieron por segunda vez y consumaron la peor campaña en sus 119 años de historia. El equipo de La Victoria siempre dependió de sí mismo para salvarse, pero en la cancha solo sabía de derrotas en Liga 1. A tal punto de ser desplazado en la fecha final por Carlos Stein y sumarse a Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba en la próxima Liga 2.

Una de las imágenes que dejó el partido ante Sport Huancayo, cuando Alianza Lima bajó a Segunda División. (Foto: Liga 1)

El inicio fue malo con Pablo Bengoechea. Por eso el DT uruguayo, campeón nacional en 2017 y finalista en 2018 y 2019, dio un paso al costado para que asuma Mario Salas, quien se consagró en 2018 con Sporting Cristal. Sin embargo, el chileno tampoco encontró la fórmula. Daniel Ahmed terminó la temporada con números de terror. La pesadilla de Alianza Lima se repite tras lo ocurrido en 1938, cuando fue derrotado por Mariscal Sucre e irse a Segunda División. Estos fueron los números del equipo blanquiazul en la Liga 1 de este año.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 28 6* 8 14 28* 36 -8 26 30.95

*Se considera el triunfo 3-0 que consiguió en mesa sobre Deportivo Binacional. Si eso fueron considerados esos puntos, su producción de temporada sería del 28.40%.

A partir de esta pésima campaña, rebuscamos el archivo para ver qué números obtuvieron otros equipos que perdieron la categoría. Con sorpresa encontramos muchos que, pese a su infortunado paso en Primera, superaron lo hecho por Alianza Lima en 2020. A continuación, te recordaremos 10 casos.

1) JOSÉ GÁLVEZ (2013)

José Gálvez descendió a falta de una fecha para el final. Foto: Celso Roldán

José Gálvez nos tenía acostumbrado a sus altas y bajas. Tras conseguir su ascenso, en 2011, el equipo de Chimbote jugó dos temporadas seguidas en la máxima categoría. Pero en 2013 se vino a pique. Quedó último en el torneo regular y también en las liguillas. Nunca tuvo estabilidad en el comando técnico, a tal punto de tener hasta cuatro cabezas: Javier Arce, Benjamín Navarro, Nolberto Solano y el argentino Julio Zamora. Tenía como figuras a Jersson Vasquez, Junior Aliberti, Manuel Tejada, Claudio Velázquez, Sergio Almirón, Giancarlo Carmona, entre otros. Descendió junto con Pacífico FC. Luego de esa temporada no volvió a ascender y hoy está en la Copa Perú.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 45 11 9 25 58 93 -35 42 31.11

2) DEFENSOR LA BOCANA (2016)

Defensor La Bocana descendió a falta de dos fechas para el final. Foto: Giancarlo Ávila

Defensor La Bocana logró su ascenso a Primera tras ganarle a Cantolao la final de la Copa Perú 2015. Sin embargo, su paso por la máxima categoría fue una pesadilla y fue un triste debut con despedida. A lo largo de la temporada tuvo hasta tres técnicos: Javier Atoche, Miguel Miranda y el argentino Miguel Ángel Zahzú. Sus principales futbolistas eran Jean Tragodara, Manuel Heredia, Sidney Faiffer, Wilmer Aguirre y Willian Chiroque. Descendió junto con César Vallejo. Tras su descenso nunca más regresó a Primera.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 44 9 15 20 65 83 -18 42 31.82

3) TOTAL CHALACO (2010)

Total Chalaco descendió a falta de dos fechas. Foto: Fernando Sangama

Todo empezó mal. Este equipo apareció en Primera en 2007 con el nombre de Total Clean y jugaba en Arequipa. Descendió, pero pegó la vuelta en 2009 con el nombre de Total Chalaco. Se mudó para el Callao y pudo mantener la categoría ese año. Sin embargo, en 2010 todo se vino abajo. Dejó de jugar en el primer puerto para mudarse a Huacho y, tras una pésima campaña, descendió con José Gálvez de Chimbote. Este equipo era dirigido por Wilmar Valencia, que luego fue reemplazado por Rafael Castillo. Entre sus principales jugadores estaban José Corcuera, Joel Herrera, Manuel Heredia y Gregorio Bernales. En 2011 debió jugar la Segunda División, pero se retiró y desapareció.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 44 10 12 22 41 63 -22 42 31.82

4) UNIÓN COMERCIO (2019)

Unión Comercio peleó hasta la última fecha del torneo 2019. FOTO: FRANCISCO NEYRA \ GRUPO EL COMERCIO

El ‘Poderoso del Altomayo’ se estrenó en Primera División en 2011. Aportó muchos jugadores a equipos importantes e, incluso, disputó partidos a nivel internacional. Pero en 2019 no pudo sostener una campaña regular y terminó descendiendo en un choque frente a Alianza Lima, en la última fecha, en Moyobamba. El otro equipo que lo acompañó fue Pirata FC. La temporada la arrancó el argentino Marcelo Vivas y la terminó el colombiano Walter Aristizábal. La columna vertebral la conformaban Juan Morales, Edy Rentería, Sebastián Gularte, Willyan Mimbela, Víctor Cedrón y Mario Velarde. Hoy pelea en la Liga 2 por volver a la máxima categoría.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 34 8 10 16 36 48 -12 34 33.33

5) SPORT ROSARIO (2018)

Sport Rosario descendió faltando una fecha para el final. Foto: Jesús Saucedo

El ‘Canalla de los Andes’ llegó a Primera División tras ganar la Copa Perú en 2016. Su incursión en la máxima categoría fue más que auspiciosa: obtuvo un cupo a la Copa Sudamericana 2018. Nadie pensó que en esa temporada sería la última que se codearía con los bravos. Innumerables problemas económicos terminaron por destruir todo lo bueno que había logrado este equipo de Huaraz. Algunos indiscutibles, como Salomón Libman, Christofer Gonzales y Tulio Etchemaite, partieron a otros equipos. La base la terminaron conformando Carlos Beltrán, Carlos Olascuaga, Luis Llontop, Antonio Gonzales y Martín Távara. Los técnicos fueron los argentinos Pablo Abraham y Fernando Nogara, pero el que terminó la temporada fue Rainer Torres. El otro descendido fue Comerciantes Unidos de Cutervo. Desde 2019 juega en la Copa Perú.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 44 13 7 24 54 80 -26 46 34.85

6) LOS CAIMANES (2014)

Los Caimanes perdieron la categoría tras caer en un partido extra con Sport Huancayo. Foto: GEC

El equipo ‘reptil’ apenas jugó una temporada en Primera. Fue en 2014, tras ganar la Segunda División un año antes. Fue local en Chiclayo. Su arranque de temporada fue tan malo que eso le terminó pasando factura al final. En el Clausura remontó, pero no alcanzó. Teddy Cardama arrancó el torneo, siendo el uruguayo Claudio Techera quien la terminó. Entre los jugadores más representativos estaban Ángel Ojeda, Fernando Martinuzzi, Alexander Sánchez, Roberto Jiménez y Mario Gómez. El otro descendido fue San Simón de Moquegua. Luego estuvo en Segunda, donde en 2019 se hundió y pasó a la Copa Perú.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 30 8 8 14 28 49 21 32 35.56

7) SPORT ÁNCASH (2009)

Sport Áncash jugó cinco temporadas consecutivas en Primera. Foto: GEC

La ‘Amenaza Verde’ llegó a la máxima división tras ganar la Copa Perú 2004 (venció a Deportivo Municipal). En Primera estuvo cinco años consecutivos (2005-2009) e incluso disputó una Copa Sudamericana. En 2009 no pudo ser local en Huaraz, sede donde hacía respetar la localía. Lo hizo en Caraz y Recuay, pero nunca fue lo mismo y eso lo pagó caro. Eduardo Asca arrancó la temporada, siendo reemplazado por el argentino Gustavo Ferrín, de triste pasado por selecciones menores. Finalmente fue Mario Flores quien asumió la responsabilidad en la recta final, pero poco pudo hacer. Sport Áncash descendió en la última fecha. Entre sus jugadores más conocidos estaban Javier Martínez, Jimmy Schmidt, Juan Pablo Vergara, Antonio Serrano, Juan Carlos Bazalar y Gustavo Vassallo. Tras su descenso estuvo alternando en Segunda y Copa Perú, torneo donde finalmente estuvo en 2019.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 44 13 9 22 40 61 -21 48 36.36

8) ALIANZA ATLÉTICO (2011)

Alianza Atlético ascendió a Primera en 1987. Foto: GEC

Alianza Atlético estuvo 23 años consecutivos en Primera División. En muchos años fue protagonista e, incluso, participó en algunas ediciones de Copa Sudamericana. Sin embargo, en 2011 tuvo un bajó que terminó con su descenso, al igual que CNI de Iquitos. Esa temporada solo se disputó un solo torneo (30 fechas) y los ‘churres’ fueron dirigidos por el argentino Roque Alfaro y Roberto Arrelucea. Descendió en la última jornada, pese a ganarle 2-1 a Melgar. Entre sus figuras estaban Daniel Reyes, Israel Kahn, Josimar Atoche, Rubén Valladares y Renzo Benavides. Luego regresó a Primera en 2015, pero en 2017 volvió a perder la categoría. Hoy es uno de los candidatos de la Liga 2 para ganar ese cupo directo a Primera.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 30 10 3 17 24 41 -17 33 36.67

9) CIENCIANO (2015)

Cienciano ganó la Sudamericana en 2003 y la Recopa 2014. Foto: Fernando Sangama.

El ‘Papá' es uno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano. Es el único en ganar torneos internacionales, aunque a nivel local nunca pudo consagrarse campeón nacional. En 2015 vivió la temporada más nefasta de su historia. Malos resultados en la cancha y pérdida de puntos en mesa le costó a Cienciano perder la categoría. La historia comenzó con Jorge Espejo en el mando y culminó con Paul Cominges. Ni la altura de Cusco ayudó a salvarse. La base de este plantel lo conformaban Jorge Araujo, Diego Morales, Carlos Orejuela, Piero Alva, Carlos Beltrán y Mario Tajima. Tras esta caída, Cienciano pasó cuatro años en Segunda, hasta conseguir campeonar en 2019. Este año volvió a la máxima categoría y peleó hasta el final por clasificar a un torneo internacional.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 32 9 10 13 39 42 -3 37 38.54

10) ATLÉTICO MINERO (2008)

Atlético Minero tuvo un paso fugaz en Primera. Foto: GEC

Atlético Minero llegó a Primera tras salir subcampeón en Segunda (2007). Eso le permitió jugar un repechaje ante Sport Águila de Huancayo, al cual finalmente goleó 3-0. El arranque de los ‘mineros’ no fue el esperado. Al no poder ser local en Matucana (en el inicio) jugó en Huancayo. El Apertura terminó colero y eso lo obligó a hacer un aceptable Clausura, que lo llevó a jugar un partido extra contra Juan Aurich. El ‘Ciclón’ le ganó 1-0 y acabó con toda su ilusión. José Ramírez Cubas, técnico que lo ascendió, arrancó la temporada, pero se fue durante el torneo. Interinamente estuvo Duilio Cisneros hasta la llegada del colombiano José ‘Chepe’ Torres. Los jugadores más representativos fueron Juan Flores, Nick Montalva, Edwin Retamoso, Jean Tragodara y Jorge Leyva. Tras su descenso, estuvo alternando en Segunda y Copa Perú, pero ya no participa desde 2016.

PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- DG PTS % 52 15 17 20 58 64 -6 62 39.74

