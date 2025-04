Se sabe que el único refuerzo que pidió Gorosito fue el lateral Guillermo Enrique, y no se equivocó. Tampoco se equivocó al momento de decidir que Erick Noriega sería volante en vez de central, y hoy el joven futbolista pasa uno de sus mejores momentos brillando a nivel continental.

Tampoco se equivocaron en elegir a los refuerzos como el ecuatoriano Fernando Gaibor, quien hoy es titular indiscutible en el equipo blanquiazul cuando inicio el año con dudas por una fractura en una mano y siendo suplente de Pablo Ceppelini.

De Barcos y Guerrero ya se ha dicho todo. Si bien lo han dicho antes, esta sería su última temporada como futbolistas, sin embargo, el buen momento hoy los hace dudar. “Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil”, aceptó el ‘Pirata’ y es que ve sus números y se motiva más.

El gol que marcó ante Talleres en el minuto 95 lo convierten en el goleador de la Copa con cinco tantos, cuatro de ellos anotados en las fases previas. Con Alianza, lleva siete tantos marcados en el torneo continental con 40 años o más, desde el 2024. Sin duda, su presencia ha sido vital en cada partido.

Y como se vio la noche del martes, tiene un abanico de recursos. De hecho, de sus cinco tantos, dos fueron de derecha, dos de izquierda y uno de cabeza (en la Bombonera). Es un definidor nato y quien más veces ha rematado al arco (15 veces ante las 5 de Guerrero, aunque el ‘Pirata’ tiene casi el doble de minutos en campo en la Copa que el ‘Depredador’).

Pero si de eficacia se trata, Paolo apareció en la Copa para decir que su olfato sigue intacto, un delantero que marca dos tantos de 5 remates es garantía pura. Se trata de un 40% de efectividad.

Los números en la Copa

Jugador Partidos Titular Sustituido Minutos Goles Remates / al arco Asistencias H. Barcos 9 7 7 522 5

(2 de derecha, 2 de izquierda,

1 de cabeza) 15/8

(33.3% efectividad) 0 P. Guerrero 7 2 2 284 2

(2 de derecha) 5/4

(40% efectividad) 0 E. Noriega 8 8 0 720 0 7/1 0 F. Gaibor 8 3 1 404 0 2/0 1

Los números en la Liga 1

Partidos Titular Sustituido Minutos Goles Asistencias H. Barcos 4 3 2 360 1 0 P. Guerrero 6 5 2 474 4 0 E. Noriega 7 6 0 550 1 0 F. Gaibor 9 6 1 586 0 3

Lo curioso es que al parecer Gorosito quiere ver el funcionamiento de Barcos y Guerrero juntos, pero por ahora ha sido poco el tiempo que han compartido en campo debido a las expulsiones. Ante Los Chankas, Guerrero entró para la segunda parte y estuvieron en el ataque solo 25 minutos, ya que el ‘Pirata’ vio la roja. Mientras, ante Talleres el que entró fue Barcos en el minuto 82 y un minuto después Zambrano fue expulsado. Ante ello, Gorosito tuvo que sacar a Paolo para meter a un defensa como Castillo.

Este Alianza juega al fútbol que les gusta a los blanquiazules: las paredes, el pase al vacío y el balón como principal arma. Y de generar esas condiciones se encargan Erick Noriega y Fernando Gaibor, el primero limpiando la cancha y sacando la bola bien jugada, y el segundo buscando los espacios para sorprender al rival.

Erick es el jugador que más pases ha dado en la Copa en Alianza, 309 en total. Y hay un detalle que habla de su juego: 104 de ellos fueron hacia adelante y solo 26 hacia atrás. Es un volante que juega mirando el campo rival. Y para ello debe tener una salida confiable y su 93.9% de eficacia en el pase en campo propio hace que Alianza no pierda la pelota y quede mal parado.

Hoy el ‘Samurai’ es seguido por algunos equipos de fuera, por eso Alianza no dudó en renovarle el contrato hasta el 2028. Ya había destacado en un Sudamericano juvenil y ahora la Copa Libertadores lo ha puesto en vitrina nuevamente.

“Estoy bastante feliz con el momento que estoy pasando en mi carrera. Las cosas se están dando muy rápido, pero lo bueno que estoy manteniendo los pies en la tierra", aseguró y sobre su posible partida al extranjero, “Todavía no sé nada. Hablé con mis representantes y les dije que si hay algo concreto lo digan. Estoy enfocado en Alianza“, sentenció, aunque no ocultó su deseo de jugar en un grande como River, donde sus hinchas piden su llegada.

Jugador Pases efectivos Campo rival / Campo propio Para adelante Pases atrás Pases a la derecha Pases a la izquierda E. Noriega 73.3% 93.9% 104 26 101 78 F. Gaibor 66.9% 88.1% 68 26 46 38

De generar las opciones de gol se encargan los carrileros como Castillo y Quevedo, y a ellos debe alimentar Gaibor, por eso arriesga los pases y solo tiene un 66.9% de eficacia en campo contrario, pero cuando los encuentra se genera peligro. Tiene una asistencia de gol, la que le dio a Castillo en el primer tanto ante Sao Paulo en el Morumbí, y tiene mucha incidencia en los goles. Ante Talleres inició la jugada que acabó en el tanto de Barcos, y antes, un remate suyo generó el córner que terminó en el segundo tanto de Guerrero.

Se hizo titular ante la baja de Ceppelini y se acomodó pegado a la banda derecha para armar una línea de tres en el medio, junto a Noriega y Lavandeira. Alianza juega al ritmo de esos tres futbolistas y con la voracidad de sus atacantes. Castillo suma dos goles y es de los jugadores que más pases claves ha dado (6) en el torneo. Quevedo suma cuatro tantos en el certamen y arriba, ya se dijo todo de Barcos y Guerrero.

