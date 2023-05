DT Mannucci contra Alianza: “No necesita la ayuda de nadie para ganar un partido”

Alianza Lima venció 3-0 a Carlos Mannucci por la jornada 15 de la Liga 1 2023 y de momento, se encuentran en la primera posición de la tabla con 30 unidades.

Sin embargo, el entrenador del cuadro trujillano, Mario Viera, cuestionó la manera en cómo el cuadro local consiguió los tres puntos.

“Está de más decir lo que influye el penal mal cobrado. Te puede influir al minuto 1, 5 o 40, pero lo que más complica es el momento en que se cobra. Entras al partido con un gol en contra. Acá no vinimos a meternos atrás, sino a buscar intentar jugar el partido”, aseguró en primera instancia.

“El penal es determinante, personalmente no fue penal. Estoy molesto y dolido porque eso influye. Internacionalmente influye, porque no van a encontrar algo así. Alianza no necesita de la ayuda de nadie para ganar un partido de local, eso no pasa en otra realidad, menos en la internacional”, arremetió en conferencia de prensa.

Asimismo precisó: “Alianza ganó bien, pero tuvimos errores defensivos que nos costó el partido, que no los veníamos teniendo. Es verdad que tenemos que corregir pero te condicionan de todas formas”.