El amor no conoce de fronteras, de distancia ni lugar. Edgar González (Itapé, 1979) llegó a La Victoria en septiembre de 2009 cedido de Estudiantes de La Plata y casi tres años le bastaron para meterse en el corazón del hincha, enamorarse de Alianza Lima y ahora ser un aliancista más en el mundo. Paraguayo, volante defensivo de pierna fuerte y corazón noble, sufrió como pocos la campaña del 2020 y ahora disfruta el presente del club. Luego de ver –y festejar– la primera final ante Sporting Cristal a través de una laptop y con fallas en la trasmisión, ahora tiene un sueño: estar presente este domingo en el Estadio Nacional en la vuelta de la definición de la Liga 1.

—¿Cómo viviste la primera final de la Liga 1?

Lo vi acá en Paraguay, un poco entrecortado porque el tiempo estaba feísimo, con tormenta. Estaba con mi hijo, en una laptop, viendo el partido, nerviosos los dos y más aún porque se cortaba por ratos. Pero felices los dos. Ahora, en la mañana estuve hablando con el señor Fernando Farah (NdR: miembro del Fondo Blanquiazul) y le dije que tengo el sueño con mi hijo de ir este fin de semana para ver la segunda final. Yo no tuve la satisfacción de ganar un título con Alianza, pero ahora está a un paso de hacerlo y creo que tiene el 90% de posibilidades de ser campeón.

—Increíble cómo Alianza terminó peleando el título en un año muy atípico, ¿no?

Imagínate cómo es el fútbol. El año pasado, a estas alturas, mi hijo mayor, que es aliancista desde que me acompaña cuando yo jugaba en el club, estaba derramando lágrimas por lo que pasó. Pero, bueno, se hizo justicia y la institución se mantuvo en Primera. Hoy las cosas son diferentes y los hinchas tenemos esa satisfacción de ver nuevamente a nuestro equipo pelear arriba.

—Te retiraste en 2012 por una lesión grave, pero tras lo sucedido en 2020, ¿tuviste la idea de volver al club como lo hizo Wilmer Aguirre, por ejemplo?

El año pasado, cuando Alianza perdió el último partido y estaba por jugar en Segunda, algunos excompañeros empezamos a mensajearnos y todos decíamos que queríamos volver. A mí me entraron las ganas de ir y defender la camiseta, pero bueno, tengo que ser realista también. Me alejé del fútbol no por los años sino por una lesión muy grave. Era muy difícil mi regreso.

—Estuviste tres años en la institución, ¿cómo la recuerdas?

En Paraguay, cuando me entrevistan o me invitan a algún evento, lo que más me recalcan es que estuve mucho tiempo en Alianza. Y es cierto, mi familia y yo tenemos un recuerdo muy lindo del club. Primero porque en ese momento me dio sustento y trabajo para mantener a mi familia, y luego porque la hinchada se portó bien conmigo. Es más, hace dos meses estuve por Lima y la gente aún me recuerda pese a que han pasado muchos años desde que me fui. Como padre de familia me pone feliz porque eso me permite enseñarle a mi hijo que a donde vaya tiene que hacer las cosas bien para dejar huella.

—¿Cómo se da tu llegada al club?

Yo estaba en Estudiantes de La Plata pero no era titular. Delante mío tenía a Juan Sebastián Verón, un crack, y Rodrigo Braña, otro jugador de selección. Me costaba jugar y tener ritmo de competencia. Peor aún que en ese momento el entrenador de la selección paraguaya, Gerardo Martino, me llamó en una convocatoria y me dijo que iba a ser la última porque en mi puesto había compañeros que sí eran titulares. Justo en esa semana mi representante me avisó que en Alianza Lima estaba Gustavo Costas, que lo conocía y que necesitaba un volante. Lo llamó, hablaron y gracias a Dios todo se resolvió muy rápido.

—Llegas al club y al año siguiente, en el primer partido de Copa Libertadores, te enfrentas a tu exequipo. ¿Cómo recuerdas ese histórico 4-1 a Estudiantes?

Cuando los enfrentamos la mayoría eran mis excompañeros. Venían como campeones de América y subcampeones del mundo, pero nosotros hicimos una buena pretemporada, muy sacrificada y no nos sentíamos menos. Cuando empezó el partido quisimos hacer una jugada con Héctor Sosa y el delantero de ellos, el ‘Principito’ Sosa, adivinó la jugada y nos metió un gol. En ese momento yo dije: ‘acá nos vamos a comer cuatro o cinco goles’. Pero no fue así. Por la calidad de jugadores que teníamos como Wilmer Aguirre que tuvo su mejor noche, el hambre de salir adelante y, sobre todo, la hinchada que nunca dejó de alentarnos.

—Ese partido tuvo uno de los mejores recibimientos de un club peruano en la Copa Libertadores, ¿viviste algo similar en tu carrera?

Yo siempre digo que soy un bendecido por haber jugado al fútbol y en clubes grandes. En Paraguay estuve en Cerro Porteño y Olimpia, en Argentina jugué por Estudiantes de La Plata y en Perú por Alianza Lima. Es muy difícil compararlos, pero en Alianza había un plus con la gente, te contagiaba en todo momento. Creo que es por el estadio. En Matute tienes las tribunas pegadas al campo, el hincha está contigo, a unos metros, y se siente. Aquí, en la Nueva Olla de Cerro Porteño, es más abierto, igual en el Estadio Único de Estudiante es lo mismo. Matute es como La Bombonera de Boca Juniors.

—¿Por qué?

Por lo mismo que te digo, que tienes al hincha al lado. Eso para mí fue el 50 por ciento la razón por la que pudimos levantarnos. Imagínate, ni un minuto había pasado y estábamos perdiendo 1-0 con el último campeón de la Libertadores. Con el plantel que ellos tenían era imposible que le pudiéramos empatar o ganarle, pero lo hicimos.

—Esa Copa también es recordada por el partido contra la U de Chile en Santiago, con el árbitro convalidando un gol en posición adelantada que minutos antes había anulado

Sí, es difícil recordar ese partido. Esa vez no había VAR, pero quizá ahora con la tecnología se anulaba ese gol. Nos faltó jerarquía, experiencia en ese momento. Cuando les anularon el gol, el banco de ellos fue a apretar al línea y nosotros nos quedamos parados sin hacer nada. Ahí teníamos que ir a apoyar al árbitro pero nos quedamos. Si no era por la incapacidad del árbitro, no sé, no te digo campeonar, pero si pasábamos esa llave pudimos llegar un poco más. Teníamos un gran plantel.

—¿Cómo fue el camerino después del partido?

Cuando entramos al camerino el profe Gustavo Costas estaba ardiendo, no quería saber nada de nada. Nosotros empezamos a gritar, estábamos muy molestos por lo sucedido. Pero más allá de ese momento amargo, me sorprendió que a nuestro regreso a Perú la gente fue al aeropuerto a recibirnos como si hubiéramos salido campeones. Fue lo más lindo que pude vivir en mi vida futbolística. La hinchada, para Alianza, es muy importante.

—Hablando de la hinchada, ¿cuánto influyó e influirá la presencia de público en las finales de la Liga 1?

Bastante. La hinchada de Alianza influirá mucho. Los clásicos, y más si son finales, se juegan antes y durante el partido. En ese aspecto, la gente de Alianza se caracteriza por alentar y motivar. En este momento tan especial, con el equipo en una semana clave, el hincha tiene que hacerle sentir ese apoyo, demostrar que Alianza es lo mejor y el más grande del Perú.

—Jugaste con Wilmer Aguirre en 2010, ¿esperabas que sea figura este año en el club?

Me sorprendió totalmente. Cuando lo contrataron me alegré por la jerarquía que tiene, por la experiencia también para ser un líder en un momento difícil. Pero, te soy sincero, no tenía la esperanza que él pudiera ser una de las figuras del equipo. Siempre digo que los años no pasan en vano, pero Wilmer es un profesional que se cuida y quiere mucho a la institución.

—A sus 38 años tiene algunos piques que hacen recordar a aquella Libertadores del 2010…

Sí. Hay una jugada ante Alianza Atlético que me hizo recordar a su gol contra Estudiantes. Hace unos meses hicimos una videollamada con José Carlos (Fernández), ‘Yuyo’ (Salomón Libman), el ‘Pato’ (Henry Quinteros) y Wilmer. Ahí le decíamos: ‘Zorrito, por favor, cuídate porque tus años no te dan para hacer esas jugadas de cintura, en cualquier momento te puedes quedar en silla de ruedas, jajaja.

—También jugaste con Hernán Barcos, la figura de la primera final

A Hernán lo conozco de cuando estaba conmigo en Guaraní. Por lo que hizo en Brasil, ser figura allá, sabiendo que el jugador brasileño es lo mejor jugando al fútbol, no tuve ninguna duda de lo que podía darle a Alianza. Ser figura y un líder positivo.

—Alianza ganó la primera final y está en la misma situación que en 2011. Ese año vencieron a Juan Aurich en Chiclayo, pero el título se les fue de las manos en Lima, ¿qué pasó?

Quizá en ese momento faltaba experiencia. En el plantel éramos pocos los grandes y habían bastantes chicos. Creo que nos jugó en contra. Creo que nos agarró exceso de confianza y siempre hay que tratar de mantener la calma y cada partido agarrarlo como tal. Porque la final es final, los dos equipos se preparan como para campeonar, y no porque un equipo ya ganó el primer partido va a salir campeón. Nosotros nos confiamos, Aurich nos ganó en Matute 1-0 y en el Nacional por penales. Este Alianza tiene jugadores de jerarquía y deben entrar al campo y hacer lo que vienen haciendo desde el inicio del torneo.

