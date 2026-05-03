Por Fernanda Huapaya

Con una mano cubriéndose los ojos y la otra haciendo como una pistola: el hincha de Alianza Lima ya se acostumbró a recordar así a Eryc Castillo. El delantero ecuatoriano anotó su sexto gol consecutivo en cuatro partidos y los recientes triunfos de Alianza Lima llevan su nombre. Ante Deportivo Moquegua, Guede tuvo bajas obligatorias en el once titular: Paolo Guerrero y Alan Cantero. Dichos lugares los ocuparon Luis Ramos y Gaspar Gentile, respectivamente. El segundo, estrenando posición haciendo las veces de enganche detrás de los delanteros como nunca antes se le había visto en Alianza.

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