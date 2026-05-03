Debido a esta nueva ocupación, Gentile fue el jugador al que Pablo Guede le dio más indicaciones a lo largo del primer tiempo. En cada tiempo muerto del encuentro, el entrenador aprovechaba para hacerle señas o llamarlo. Según los gestos, hacia referencia a movimientos en esa zona del campo. En una de las situaciones, también llamo a Eryc Castillo junto a Gentile para ordenar a ambos.

En el segundo tiempo, tras una jugada por dentro de Gentile que culminó en su propio remate, la pelota se desvió por encima del travesaño y fue Guede quien más se lamentó que no culminara en gol. Al instante, lo aplaudió y motivó por cómo venía desempeñándose.

Por su parte, Eryc Castillo, encargado de abrir el marcador tras asistencia de Luis Ramos, decidió celebrar con su clásico gesto mirando hacia la tribuna occidente. No sin antes, claro, de abrazar a su compañero más cercano y encargado de haber filtrado la pelota para Ramos: Fernando Gaibor. Ambos ecuatorianos, como es costumbre, se encontraron en un abrazo antes de la llegada del resto de compañeros a la celebración.

De rodillas en el campo, Castillo señaló hacia el cielo mientras en la banca los suplentes se abrazaron entre ellos. Es el sexto gol del delantero en apenas cuatro partidos y fue quien le puso nombre propio a las victorias por 1-0 ante ADT y Atlético Grau.

Matute lo ovacionó, sus compañeros lo abrazaron y él celebró con el cielo, con las tribunas, con una sonrisa interior propia del delantero que se sabe en estado de gracia, esos a los que la racha los empuja a resolver y que se respaldan en un trabajo arduo en la semana.

Alianza Lima vs CD Moquegua. (Foto: Giancarlo Avila / GEC)

La primera de Girotti

Le bastaron seis minutos para quitarse la mochila de 13 fechas: Federico Girotti anotó su primer gol con Alianza Lima en la primera jugada clara que tuvo frente al arco rival. Aguantó, alzó la cabeza y remató. Como si él mismo no lo pudiera creer, se sorprendió por unos segundos pero llegaron Jairo Vélez y Eryc Castillo para despertarlo.

El estadio estalló por Girotti, a quien en el momento de su ingreso también se le aplaudió. El argentino de 26 años, ausente hasta la fecha anterior por una luxación de hombro, gritó y se señaló la dorsal en la camiseta 99. Miró a la tribuna y todos sus compañeros lo abrazó hasta tirarlo sobre el campo de juego.

Lo que vino después de su gol es un fiel reflejo de lo que hoy es Alianza. Hubo respaldo del vestuario, hubo abrazos, hubo unidad. Seguramente luego en el vestuario las felicitaciones continuaron. Girotti, que no ha tenido la suerte necesaria hasta ahora, encontró la mejor vitamina para un goleador en sequía: el arco.

Ayer tuvo 20 minutos en los que aunque no estuvo superlativo, sí se le vio pelearlo todo. Y con él, 30 mil hinchas celebrando, alentando, respaldado del que saben puede ser su puerta al gol si -como Eryc- encuentra esa confianza que es la base de todo goleador.

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