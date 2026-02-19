¿El Alianza-Boys es el último partido de Pablo Guede?: La verdad sobre su continuidad y qué consecuencias traería si se va de Matute

En las últimas horas, muchos rumores giran alrededor de la posibilidad de que el encuentro de este viernes ante Sport Boys sea el último que dirija el argentino al mando de los ‘íntimos’, incluso más allá de que el resultado pueda ser favorable. Desde El Comercio pudimos conocer que la situación no es tan drástica y que su salida no está consumada; sin embargo, sí dependerá de ciertos factores puntuales.

La continuidad de Guede

En total, Pablo Guede suma dos triunfos, dos empates y una derrota entre Liga 1 y fase previa de Copa Libertadores. A los hinchas se les quedó en la retina la eliminación a manos de Dos de Mayo porque, además de sorpresiva, fue merecida por lo que reflejó el equipo ‘íntimo’ en el campo de juego: no hubo funcionamiento suficiente.

La principal crítica hacia el estratega argentino ha sido, sin duda, la cantidad de variantes que ha realizado entre un partido y otro llegando al punto de cambiar a ocho titulares; sin embargo, también hay que considerar la cantidad de ‘bajas’ obligatorias y lesionados que ha tenido desde el arranque: Carlos Zambrano, Sergio Peña, Miguel Trauco (bajas), Fernando Gaibor, Luis Advíncula, Luis Ramos, Jesús Castillo, Cristian Carbajal y Kevin Quevedo (lesionados aleatoriamente).

Además de las numerosas variantes, algunas por decisión y otras por obligación, también se le ha cuestionado el hecho de colocar jugadores en posiciones cambiantes: Gianfranco Chávez de defensa y volante central, Jairo Vélez de extremo e interior, Federico Girotti de extremo, enganche y centrodelantero, Gaspar Gentile de interior y extremo, Alan Cantero de interior y enganche, por mencionar algunos.

Más allá de estas críticas puntuales, desde El Comercio pudimos conocer que el área deportiva comandada por Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo está convencida del trabajo de Pablo Guede y respaldan rotundamente su continuidad. Esto no solo trae consigo su apoyo, sino también el de Fernando Cabada, actual administrador del club victoriano.

Sin embargo, existen otras personalidades que no están tan contentas con Guede: los acreedores. En este punto, cabe recordar que Aliancistas del Perú es el grupo mayoritario de acreedores y está presidido por Jorge Zúñiga. Se conoce que, por parte de ellos, Pablo Guede no debería continuar al mando de Alianza Lima por lo que se ha visto en los últimos encuentros y no confían en que pueda haber una evolución.

Por tanto, las opiniones están divididas y, más allá de que para un grupo Pablo Guede debería salir incluso si ganase contra Sport Boys, desde este diario pudimos conocer que será aquel marcador el que pueda determinar su continuidad. Pero no únicamente el resultado, sino también el funcionamiento.

Desde el área deportiva reconocen que, si bien el respaldo a Pablo Guede continúa, es difícil sostener un proceso que ha tenido este arranque y que pueda tener un mal resultado contra Sport Boys (empate o derrota) en Matute. Por tanto, es bastante probable que el funcionamiento del equipo y el marcador de este viernes ante los ‘rosados’ sean los que determinen si Guede continuará o no.

Las consecuencias

También pudimos conocer que una posible salida de Pablo Guede traería consigo la posibilidad de que otros nombres también estén en la cuerda floja. Puntualmente, los del área deportiva: Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo. Si bien no es una certeza de que si se va el entrenador, también se irían el Director Deportivo y Gerente Deportivo, esto continúa siendo una posibilidad.

Esto a raíz de que sería reconocer el error al momento de la elección del entrenador y, sobre todo, por el mal antecedente que hubo con la renovación anticipada a Néstor Gorosito. No debería ser una sorpresa que la eventual salida de Pablo Guede también pueda traer consigo consecuencias a nivel de área deportiva.

