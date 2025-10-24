“El año que viene debemos salir campeones”: la promesa de Gorosito tras renovar al 2026, su idea sobre Paolo y Barcos y un mea culpa por un año sin títulos

“Me quedé en Alianza Lima porque me siento en deuda con el club”, dijo Néstor Gorosito durante la conferencia de prensa que anunció su renovación como entrenador de Alianza Lima por todo el 2026. A diferencia de lo que se suele escuchar del estratega argentino, esta vez sus mensajes estuvieron cargados de mucha más autocrítica y el reconocimiento de haber cometido ciertos errores en el torneo local. Asimismo, dejó en claro que el primer y gran compromiso con el cuadro ‘íntimo’ en la próxima temporada será conseguir el título nacional.

Néstor Gorosito. (Foto: Getty Images)

El respaldo de Franco Navarro

Si bien la conferencia de prensa estaba pactada para las 12:30 p.m., finalmente inició poco antes de la 1 de la tarde. En los exteriores de la sala de prensa se encontraba Fernando Cabada, Gerente General del club, junto a algunos otros directivos que no serían parte de la mesa de presentación ni estarían dentro del espacio.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Por su parte, Franco Navarro se encontraba cerca de Néstor Gorosito esperando el aviso para que puedan ingresar y sentarse a dar sus declaraciones. Al otro extremo, dentro de la sala, se encontraba Franco Navarro Mandayo, el Gerente General del club que se quedó presenciando toda la presentación.

📲🟣Nuestro Director Técnico, Néstor Gorosito, y el Director Deportivo, Franco Navarro, brindarán declaraciones en conferencia de prensa hoy a las 12:30 p.m.



📺 𝑺𝒊𝒈𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐́𝒏 𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒗𝒐 𝒑𝒐𝒓:



➡️𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐋𝐢𝐦𝐚 𝐓𝐕… pic.twitter.com/FMUADLqVMs — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) October 23, 2025

“La renovación de Néstor Gorosito obecede a un análisis integral del área deportiva respaldado por nuestro Gerente General Fernando Cabada. Esta decisión se ha tomado por el proyecto que se inició en diciembre del año pasado y que continuará el próximo año. Ha sido un año inolvidable a nivel internacional, esto ha permitido revalorizar mucho al plantel y a la institución”, empezó diciendo Franco Navarro.

Asimismo, el Director Deportivo agregó: “Creo que ha sido un año en el que hemos visto a varios jóvenes aparecer en el plantel profesional. La única manera de sostener un proyecto es con la continuidad que uno le puede dar a este cuerpo técnico y a este plantel. El plantel se ha renovado en un 70% y el próximo año no vamos a tener ese problema, hay una base importante. ‘Pipo’ ha tenido la capacidad de manejar un plantel que no es fácil para nadie”.

En tanto a lo que se debe corregir, Navarro sostuvo: “Pero esto no termina ahí. No nos hemos enfocado de la manera que corresponde al torneo local, es una tarea pendiente y nuestra responsabilidad. Debemos hacer las correcciones que correspondan. Tenemos que ser muy autocríticos y continuar con las cosas buenas que se han venido haciendo”.

Néstor Gorosito y Franco Navarro fueron sancionados en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

‘Dardo’ al arbitraje y el mea culpa de ‘Pipo’

“Debemos ganar todo lo que se nos presente, eso nos va a llevar al gran objetivo que es salir campeón. La exigencia tiene que ser esa. Nosotros creemos que estamos bien y debemos hacer hincapié en muchas cosas y somos conscientes de que algunas cosas no se han hecho bien, pero lo hacemos de forma interna”, indicó Gorosito en su primera declaración a la prensa.

En la misma línea, reconoció que hay ciertas cuestiones que no deben repetirse de cara a la próxima temporada: “Es muy raro que me escuchen a mí criticar a un jugador, uno tiene que manejar las formas. Pero sí hay que evitar que algunas cosas nos vuelvan a suceder, por ejemplo las expulsiones, que hemos tenido muchas. Pero también vemos que hay ciertas injusticias que no se dan con otro clubes y sí con nosotros, y debemos sobreponernos a eso".

El entrenador argentino fue consultado por El Comercio acerca de su tensa relación y críticas hacia el arbitraje peruano y si espera que el próximo año esto pueda cambiar: “Espero igualdad para con todos, tener las mismas armas, que el juego sea fluido cada vez que juguemos. Los árbitros pueden equivocarse pero hay un VAR que debe servir para eso. Dios quiera que se pueda corregir para el otro año, ya el club se ha manifestado públicamente, pero no depende de nosotros”

Néstor Gorosito. (Foto: GEC)

Gorosito también respondió a este diario sobre qué espera de las renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos para el 2026: “Son jugadores de jerarquía, excelentes profesionales y después veremos. Ellos saben que nosotros somos respetuosos de lo que han logrado, pero el fútbol es actualidad permanente. No se juega con lo hecho sino con lo que se hace en el día a día. En tanto a su renovación, es algo que estamos trabajando con el club”.

En tanto a una posible prioridad sobre el torneo internacional, Gorosito recalcó: “Nosotros enfrentamos todos los partidos con la misma idea de ganar. Con esta camiseta la exigencia es ganar. No hemos dado prioridad al torneo internacional por sobre el local, pero jugamos 18 partidos, casi por diez meses, y eso te lleva a un desgaste normal. El año que viene debemos salir campeones".

Sobre esta misma idea, agregó: "Nosotros queríamos salir campeones y tratamos de hacer el mejor esfuerzo en todos los partidos. Quizá en lo internacional rendimos más, porque son otras exigencias, todo es mucho más rápido y fluido“.

En tanto a cómo asume este nuevo reto, ‘Pipo’ hizo un mea culpa: “En un deporte tan pasional, se piensa poco y es bueno que la institución le dé tranquilidad al grupo y a la gente. Sabemos que hay una evaluación permanente, pero me hizo quedarme acá porque me siento en deuda, porque nos han brindado todo para ser campeón, queremos retribuirlo con un campeonato”.

Se conoce que Gorosito estará involucrado directamente con las renovaciones de jugadores a los que se les vence contrato y que se tiene interés en puedan continuar como Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Pablo Lavandeira o Alan Cantero, así también como a ciertos fichajes para la próxima temporada.

****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.