¡Otro problema! Alianza Lima venció 3-0 a Inter Miami en la Noche Blanquiazul, pero un baldazo de agua fría cayó sobre el hincha e institución ‘íntima’.

Pedro Aquino fue señalado como uno de los que estuvo en la reunión con Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco que derivó en una denuncia por presunto abuso sexual.

De esta manera el club ha decidido investigar la indisciplina del mediocampista de 30 años de manera interna.

No obstante, a diferencia de Zambrano, Peña y Trauco, Pedro Aquino no ha sido separado indefinidamente del plantel, por lo que no habrá ningún comunicado por parte de Alianza Lima.

El entrenador Pablo Guede se pronunció sobre la indisciplina de sus jugadores tras la victoria en la Noche Blanquiazul.

“Están dolidos los chicos, a mí me duele. Hoy el partido tenía que ser una fiesta”, lamentó.

“Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer”, reconoció al ser consultado sobre los refuerzos que podrían llegar al club.