El caso Quevedo y la frase lapidaria de Gorosito: Por qué el tercer jugador más influyente fue borrado del partido más importante del año

A los 57 minutos, con el 2-0 abajo, Gorosito mandó a Quevedo al campo. Y en media hora de juego, el extremo asistió a Eryc Castillo en el gol del descuento, generó dos ocasiones claras de gol y ganó cuatro mano a mano. El tercero hombre más influyente del conjunto íntimo en el año, con nueve goles y siete asistencias, se quedó una hora de juego en el banco de suplentes, viendo cómo Alan Cantero, el elegido para suplirlo, no podía hacer lo que él sí hizo.

Consumada la eliminación de Alianza en la Sudamericana, Gorosito se plantó ante la prensa y dejó un mensaje “misterioso” por su decisión de dejar afuera al ‘win’ de otra época que hubiera hecho que marcara 800 goles cuando era futbolista. “Son cosas del fútbol que pasan, de entrenamiento, de la vida”, señaló y no dio más detalles.

La frase del ‘Pipo’ dio paso a diversas hipótesis. Este Diario pudo confirmar que su drástica decisión, en la previa de un partido trascendental, fue guiada por la molestia de las constantes indisciplinas cometidas por el futbolista.

Diego Rebagliati, exdirectivo y hoy comunicador, reveló que “es un rumor hace rato que Kevin Quevedo llega tarde, que no mantiene la mejor disciplina, pero lo venían perdonando y a la medida que los equipos ganan, todo se esconde debajo de la alfombra. Ha sido un tema fuera de la cancha, pero en los triunfos se disimula”. Lamentablemente el técnico eligió el duelo ante la U de Chile para castigar.

Kevin Quevedo ante U de CHile en 37 minutos en campo Asistencias: 1 Toques de balón: 17 Precisión en pases: 7/9 (78%) Ocasiones de peligro creada: 4 Duelos ganados: 4

Quevedo, su mejor temporada tirada al tacho

En este 2025, Kevin Quevedo venía viviendo su mejor año. Incluso mejor que el 2019, temporada en la que acabó con 17 goles y fue convocado a la selección peruana para un amistoso. La diferencia entre el Quevedo de ese año que lo catapultó a su primera salida al extranjero (al Goiás de Brasil) y este es que cuatro de de los nueve goles que lleva en Alianza los hizo por la Copa Libertadores, y uno en la Sudamericana. Además, volvió a jugar por la Bicolor (no era convocado justamente desde 2019) pero en las Eliminatorias.

Kevin Quevedo había marcado un gol el último fin de semana. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Con el recuerdo intacto de Pablo Bengoechea, su “padre futbolístico”, Kevin había encontrado en Néstor Gorosito el cobijo de un técnico que le permitía ser él mismo en el campo, que le no restringía su talento, que no lo obligaba a cumplir tareas que no puede y, sobre todo, que supo encontrarle su lado goleador, ese que parecía haber perdido.

Sin embargo, la declaración de Gorosito después de la eliminación de la Sudamericana puede ser el inicio de la caída de un Quevedo que, pese a vivir su mejor año, cometió los errores de siempre.

***

