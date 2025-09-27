El caso Quevedo y la frase lapidaria de Gorosito: Por qué el tercer jugador más influyente fue borrado del partido más importante del año

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
El caso Quevedo y la frase lapidaria de Gorosito: Por qué el tercer jugador más influyente fue borrado del partido más importante del añoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
“Parece uno de esos wines brasileños que te bailaban antes: fuerte, rápido, las dos piernas, gambetean para dentro, para fuera, marcan las diagonales. A veces lo cargo y le digo: ‘Si hubiésemos jugado juntos, hacías 800 goles’”, resultará increíble, pero el autor de ese elogio desmedido es Néstor Gorosito, el mismo que el último jueves dejó en el banco de suplentes a Kevin Quevedo, el halagado, en lo que fue el partido del año para Alianza Lima. Y lo terminó perdiendo.