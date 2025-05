Alianza Lima mantiene su ilusión intacta en la Copa Libertadores, pero también se juega otro partido aparte a nivel Conmebol. En sus oficinas, el club ‘íntimo’ sigue trabajando en la defensa de Pablo Ceppelini, futbolista que recibió una sanción de cuatro meses por un presunto acto discriminatorio. Al respecto, desde El Comercio pudimos conocer que el pasado 17 de abril el club ‘íntimo’ presentó un recurso de apelación a dicha entidad y mantienen una buena expectativa sobre una posible reducción o anulación de castigo.

Pablo Ceppelini quedó suspendido por cuatro meses por Conmebol. (Foto: Getty Images)

Castigo y postura de Alianza Lima

Como se recuerda, el pasado 9 de abril, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol decidió suspender a Pablo Ceppelini por un periodo de cuatro meses en competiciones organizadas por dicha entidad (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias, entre otros) por infracción al artículo 15.1 del Código Disciplinario.

“Cualquier jugador u oficial que insulte o atente contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, será suspendido por un mínimo de diez partidos o por un periodo mínimo de cuatro meses. En caso de reincidencia, podrán ser sancionados por cinco años”, indica el artículo mencionado.

¿A qué se debió? El incidente se remonta al pasado 25 de febrero en el encuentro entre Alianza Lima y Boca Juniors en La Bombonera. Según el informe del delegado del partido, Pablo Ceppelini le habría dicho “boliviano” a un hincha del cuadro ‘xeneize’ de manera despectiva y por eso le correspondería una sanción por discriminación de cuatro meses a criterio de Conmebol.

Desde Alianza Lima la postura es clara y rotunda: Pablo Ceppelini no dijo dicha palabra ni alguna otra frase con alguna intención parecida. Según pudimos conocer desde El Comercio, el mismo jugador ha negado totalmente al área deportiva del club ‘íntimo’ haber lanzado ese mensaje o alguno parecido que pueda malinterpretarse.

En la misma línea, el club ‘íntimo’ indica que el jugador no lo hizo y que, incluso en el supuesto de que lo hubiera hecho, decir “boliviano” no debería tomarse como un insulto debido a que se trata del gentilicio de un país. Por otro lado, alegan que no existen fotos ni videos en los que aparezca Ceppelini lanzando improperios a los hinchas ‘xeneizes’ y que el informe del delegado del partido no se ajusta a la verdad.

Es por eso que el pasado 17 de abril el cuadro ‘íntimo’ presentó un recurso de apelación solicitado la anulación de la sanción a Pablo Ceppelini o, en su defecto, la reducción de la misma considerando que no lo hizo y que, en caso tomaran como cierto el informe del delegado del partido, aquella palabra no se debe catalogar como un insulto.

Como parte de dicha defensa también se tomó en consideración el comunicado de la Agremiación de Futbolistas de Bolivia que se opusieron a la sanción a Ceppelini, ya que la consideraron discrminatoria: “Desde FABOL exigimos una explicación clara y coherente de manera pública de parte de CONMEBOL, porque si llamar a una persona “boliviano” es castigado con cuatro meses de suspensión, el mensaje que CONMEBOL está dando al mundo es que nuestra nacionalidad es sinónimo de desprecio. Eso es racismo y discriminación institucional, y no lo vamos a permitir”.

¿Reducción o anulación?

Según pudimos consultar a diversas fuentes cercanas a Conmebol sobre cuál es la expectativa respecto a este caso, en lo que se coincide es que dicha entidad toma como certera la palabra del delegado por “presunción de veracidad” y, ante eso, el principal argumento de Alianza Lima de que el jugador no actuó de esa forma queda sin efecto.

Sin embargo, lo que sí puede es rectificarse en tanto a que la palabra “boliviano” no debe significar una palabra discriminatoria y, en ese sentido, debería anular la sanción a Pablo Ceppelini pues no habría un punto medio en tanto a la interpretación: es discriminatorio o no lo es.

Este último escenario es poco probable considerando que Conmebol tendría que, incluso, revertir toda la sanción y ofrecer las disculpas oportunas del caso. Ante este panorama, lo más factible es que se mantenga en su postura y Alianza Lima deberá recurrir al TAS.

Cabe recordar que Conmebol tiene 30 días para responder desde que Alianza Lima presentó el recurso de apelación, por tanto, considerando que lo hizo el 17 de abril, se obtendrá dicha contestación a mediados de mayo.

¿Indisciplinas?

Por otro lado, en los últimos días el jugador también se ha visto cuestionado a nivel de redes sociales por asuntos personales. Sin embargo, desde el club ‘íntimo’ no lo catalogan como indisciplina en nivel profesional debido a que el futbolista “no ha roto ninguna de las normas” de acuerdo a su vínculo, según comentaron fuentes de Alianza Lima.

De hecho, incluso existe un video del futbolista en una fiesta que, presuntamente, se habría dado en México. En caso se confirme, este material corresponde a los días en los que los jugadores estuvieron de vacaciones por la para deportiva de fecha FIFA y tampoco tendría repercusiones a nivel disciplinario en Alianza Lima.

