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El arquero de la selección peruana se ha convertido en la principal opción para asumir el arco íntimo de cara al Torneo Clausura 2026. Si bien la operación todavía no ha sido oficializada, desde El Comercio pudimos conocer que las conversaciones avanzan entre el club y el jugador, pero la principal traba tiene que ver con su actual club: Deportivo Cali.

Deportivo Cali sobre interés de Alianza Lima en Pedro Gallese: “Tiene contrato con nosotros por año y medio”. (Foto: AFP)

Gestión directa

De acuerdo a lo que se conoce, la negociación viene siendo liderada directamente por el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo, quien mantiene una buena y cercana relación con Gallese desde sus etapas vinculadas a la selección peruana cuando el dirigente era Gerente de Selecciones en la FPF.

La estrategia sería similar a la utilizada a inicio de temporada para concretar el regreso de Luis Advíncula: una negociación reservada y directa, buscando convencer primero al futbolista antes de resolver los aspectos contractuales con su actual club. En tanto a Deportivo Cali, Rafael Dudamel, entrenador del equipo, ha declarado que el golero peruano es intransferible, mostrando su tajante negativa ante cualquier salida.

El fichaje todavía se enfrenta a esta dificultad importante. Pedro Gallese mantiene contrato vigente con Deportivo Cali hasta finales de 2027 y, desde Colombia, el club aseguró que, de recibir una propuesta formal de Alianza Lima, no considera transferible al jugador. Desde La Victoria; sin embargo, indican que la operación puede resolverse hacia el término de esta semana.

Pedro Gallese aun tien contrato con Deportivo Cali ¿Alianza pagará su salida? (Foto: @DCali)

El deseo de volver

Más allá de la situación contractual, el entorno del arquero reconoce que regresar a Matute es una posibilidad que seduce al futbolista desde hace un tiempo. Gallese nunca ocultó su hinchaje con Alianza Lima y recientemente volvió al estadio Alejandro Villanueva para disputar un amistoso con Deportivo Cali, reavivando el vínculo con la hinchada blanquiazul. Como se recuerda, tuvo paso por el cuadro victoriano en la temporada 2019, aunque no fue de sus mejores temporadas.

Sin embargo, Gallese ha declarado el último sábado que se siente cómodo en el cuadro colombiano: “Estoy concentrado en poder ayudar al grupo a poder salir campeón este año. Si bien mis hermanos están en Perú, yo estoy contento en Colombia al igual que mi familia. Estoy feliz en Cali”.

Pedro Gallese. (Foto: Getty Images)

Mientras se define el futuro de Gallese, Pablo Guede continúa trabajando con Alejandro Duarte como arquero titular. El portero ha respondido con buenas actuaciones desde el inicio de la temporada y cuenta con la confianza del comando técnico.

Sin embargo, se sabe que una eventual llegada del arquero de la selección peruana modificaría completamente el panorama en la portería aliancista y convertiría a Gallese en el dueño natural del puesto por su experiencia internacional y liderazgo.

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