Por Fernanda Huapaya

La reciente salida de Guillermo Viscarra en busca de titularato obligó a Alianza Lima a moverse con rapidez en el mercado. Ya desde hace varios días, el nombre que hoy concentra todos los esfuerzos de la dirigencia blanquiazul es uno conocido por la hinchada: Pedro Gallese.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.