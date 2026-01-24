El castigo de 5 horas de práctica de Guede al plantel y los cambios ante Messi: lo que no se vio del día después del escándalo sexual en Alianza

A diferencia de lo que suelen ser sus entrenamientos con duración de dos horas y media, esta vez Pablo Guede decidió hacer una sesión extraordinaria que inició con una citación de 3:30 pm en Matute y que culminó cinco horas después, es decir, 8:30 pm con su salida de dicho estadio al hotel de concentración.

Esto no es una casualidad. Cabe recordar que el último jueves, cuando ingresaron los barristas a irrumpir en el campo, Pablo Guede tuvo que terminar su entrenamiento antes de lo previsto y, al parecer, esos trabajos perdidos decidió recuperarlos el último viernes al ser su último entrenamiento previo a enfrentar a Inter Miami.

Los jugadores nunca habían tenido una sesión que durara tanto tiempo. Según pudimos conocer, tuvo de charla inicial motivacional, trabajo táctico y también trabajos de fútbol con el once que alinearía en la Noche Blanquiazul. Más allá de los extensos trabajos, los jugadores respondieron bien físicamente, aunque las caras largas no faltaron por la natural tensión que se vive luego del grave escándalo del último jueves.

El XI con tres ausentes

Pablo Guede se quedó sin tres jugadores de la noche a la mañana y tuvo que resolver a dos días de la Noche Blanquiazul. Por eso, según pudimos conocer, el once que paró en el estadio Alejandro Villanueva tuvo a nombres que reemplazaron a los titulares Miguel Trauco y Carlos Zambrano, ya que a Sergio Peña no lo había utilizado ante Colo Colo.

El equipo que piensa presentar ante los 13 mil hinchas que compraron su entrada, además de los invitados, prensa y delegaciones, es con Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Mateo Antoni, Renzo Garcés y Cristian Carbajal como la principal novedad de lateral izquierdo.

En el mediocampo repetirá la receta que lo llevó al triunfo ante Colo Colo: Jesús Castillo, Gianfranco Chávez y Jairo Vélez. Mientras que en el ataque estarán Eryc Castillo y Alan Cantero. Como punta, el elegido es Paolo Guerrero por encima de Federico Girotti y Luis Ramos.

Alianza Lima llegó a la concentración (Fotos: Fernando Sangama)

Los jugadores llegaron al hotel Hilton al promediar las 9:10 pm, una hora bastante inusual para sus concentraciones. Se dispusieron a cenar y descansar para quedar listos para el partido de este sábado. Al llegar, ningún jugador brindó declaraciones por orden estricta del área de comunicación, pero sí se acercaron a firmar camisetas de los siete u ocho hinchas presentes. Los rostros eran de cierta seriedad e incomodidad natural por la coyuntura, como en el caso de Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Jairo Vélez o Luis Ramos.