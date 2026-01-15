El “con ese ritmo no llegamos a nada” furioso de Guede y el show de Advíncula en su debut: lo que no se vio de la segunda caída de Alianza

Guerrero en la tribuna y el debut de Advíncula

El once que presentó Pablo Guede esta vez se basó en un 4-4-2. Colocó a Duarte; Advíncula, Zambrano, Velásquez, Trauco; Chávez, Cari, Peña, Cantero; Motta y Girotti. Por su parte, el ‘Rayo‘ sumó sus primeros minutos con la camiseta victoriana e hizo las veces de lateral derecho con desprendimiento que le pedía Guede.

De hecho, el entrenador buscaba que el equipo se convirtiera en línea de tres cuando atacara y así se los hacía saber gestualmente: con Advíncula más arriba, y de cuatro cuando defendiera. Si bien el primer tiempo de Alianza Lima no dejó muy buenas sensaciones a partir del blooper de Peña en el primer minuto, por la banda del ‘Rayo’ se venía cumpliendo con efectividad lo que buscaba el técnico.

Advíncula, que no lució, apenas tuvo pincelazos que lo hacen ver como un refuerzo de lujo, al menos para el medio loca. Luego, fue un show: renegó, tropezó, remató al cielo y sus muecas exageradas cuando algo salía mal.

Pero más allá de esa banda, Pablo Guede tenía problemas con su sector izquierdo. Sus llamados de atención y pérdida de paciencia tenían más que ver con Miguel Trauco, Gianfranco Chávez (de ancla) y Sergio Peña. A lo largo del partido, Guede soltó algunas frases al ‘10’ como “Juega para adelante, con ese ritmo no llegamos a ningún lado”.

Mientras que al lateral izquierdo se le oía decir: “Miguel, ¿qué haces ahí? Ciérrate más”, de manera reiterativa. Por primera vez, y a diferencia de lo que fue su debut, Guede fue aquel entrenador que no paraba de dar indicaciones y que eso, en parte, parecía llegar a aturdir a algunos jugadores. A diferencia de su primer partido, esta vez Guede buscaba ver un mejor funcionamiento porque hizo énfasis en el trabajo ofensivo durante esta semana, pero el cuadro rival se impuso casi todo el encuentro.

El mismo entrenador supo de sus constantes indicaciones y le pidió a uno de los periodistas encargados de la transmisión que le apague el micrófono ambiental para que no se escuche todo lo que le venía diciendo a los jugadores. Pese a que esa indicación se cumplió, su voz siguió siendo un protagonista más.

Metros más allá se encontraban sentados jugadores del plantel que no fueron convocados: Fernando Gaibor, Paolo Guerrero, Pedro Aquino, Josué Estrada, Jean Pierre Archimbaud, Kevin Quevedo y, por segunda vez, Luis Ramos.

En el caso de Guerrero, se pudo conocer que se debe a una contractura en el muslo derecho, mientras que Pedro Aquino presenta una ampolla mal cicatrizada que no le permite jugar. Ramos, Gaibor y Estrada continúan recuperándose de algunas pequeñas molestias musculares, y Quevedo junto a Archimbaud siguen sus respectivas recuperaciones que tomarán más tiempo.

Los futbolistas vieron el partido junto a Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo, Giacomo Scerpella y algunos otros integrantes de la delegación del club victoriano. Según lo que se registró en cámaras, comentaban entre ellos pasajes del partido con mucha seriedad, sobre todo por tener el marcador en contra desde casi el inicio del cotejo.

Hacia el segundo tiempo, Guede optó nuevamente por cambiar casi todo el equipo y solo mantuvo a Girotti como ‘9’, pero la disposición táctica de 4-3-3: Viscarra; Montenegro, Garcés, Antoni, Carbajal; Jesús Castillo, Burlamaqui, Vélez; Gentile, Eryc Castillo y Girotti. El cuadro victoriano pudo descontar por 2-1 con gol de la ‘Culebra’ tras asistencia de Girotti.

Alianza Lima vs. Colo Colo

Cabe recordar que este domingo Alianza Lima cerrará su participación ante Colo Colo en su última fecha en la Serie Río de la Plata en Montevideo. Según palabras del mismo entrenador, este recién será el partido en el que se vea un once más cercano al titular que se viene pensando y ya no tan mezclado como ha sido ante Independiente y Unión de Santa Fe.

El encuentro está pactado para este domingo 18 de enero a partir de las 7:00 pm (hora peruana). Luego del encuentro, los futbolistas arribarán a Lima en la mañana del 19 de enero y continuarán entrenando para la Noche Blanquiazul del 24 de enero ante Inter Miami en Matute.

