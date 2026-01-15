Fernanda Huapaya
Fernanda Huapaya

Escucha la noticia

00:0000:00
El “con ese ritmo no llegamos a nada” furioso de Guede y el show de Advíncula en su debut: lo que no se vio de la segunda caída de Alianza
Resumen de la noticia por IA
El “con ese ritmo no llegamos a nada” furioso de Guede y el show de Advíncula en su debut: lo que no se vio de la segunda caída de Alianza

El “con ese ritmo no llegamos a nada” furioso de Guede y el show de Advíncula en su debut: lo que no se vio de la segunda caída de Alianza

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Juega para adelante, con ese ritmo no llegamos a nada” fue una de las tantas frases que le gritó Pablo Guede a Sergio Peña durante la primera parte del encuentro entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe. A diferencia de lo que fue el debut ante Independiente, esta vez el técnico fue mucho más claro sobre sus expectativas y no dejaba de dar órdenes mientras veía el partido de cuclillas. Una vez más, el argentino optó por un once inédito y buscó mucha más elaboración, pero el cuadro victoriano no lo pudo plasmar en el campo de juego.

TAGS