El "con ese ritmo no llegamos a nada" furioso de Guede y el show de Advíncula en su debut: lo que no se vio de la segunda caída de Alianza
“Juega para adelante, con ese ritmo no llegamos a nada” fue una de las tantas frases que le gritó Pablo Guede a Sergio Peña durante la primera parte del encuentro entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe. A diferencia de lo que fue el debut ante Independiente, esta vez el técnico fue mucho más claro sobre sus expectativas y no dejaba de dar órdenes mientras veía el partido de cuclillas. Una vez más, el argentino optó por un once inédito y buscó mucha más elaboración, pero el cuadro victoriano no lo pudo plasmar en el campo de juego.