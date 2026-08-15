Por Marco Quilca León

“Si volviera a nacer, escogería a Perú como mi país, al fútbol peruano como profesión y a Alianza Lima como mi equipo”. Teófilo Cubillas lo dijo alguna vez con la naturalidad de quien no necesita explicar demasiado para hablar de sus amores. Perú. El fútbol. Alianza Lima. Tres elecciones que terminaron siendo, en realidad, una sola historia. La del niño que llegó a convertirse en leyenda y que este lunes volvió a caminar por las calles que rodean Matute como si el tiempo no hubiera pasado.

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