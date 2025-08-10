El “Déjamela a mí” de Ceppelini que sorprendió a Barcos y la euforia de los Navarro en la tribuna: lo que no se vio del triunfazo íntimo en Ayacucho

Escucha la noticia
“Déjamela a mí”, le pidió Pablo Ceppelini a Hernán Barcos mientras sostenía la pelota luego de que el árbitro Mike Palomino confirmara el penal tras la revisión en el VAR. El ‘Pirata’, goleador del cuadro ‘íntimo’, hizo un gesto retador y, tras preguntarle una vez más al volante uruguayo si estaba seguro, lo dejó quedarse con la pelota. Alianza Lima venció por la mínima diferencia a Ayacucho FC con un gol desde los doce pasos de un futbolista que necesitaba anotar a modo de respuesta a las numerosas críticas de las últimas semanas.
