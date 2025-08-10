Fernanda Huapaya
Fernanda Huapaya

Escucha la noticia

00:0000:00
El “Déjamela a mí” de Ceppelini que sorprendió a Barcos y la euforia de los Navarro en la tribuna: lo que no se vio del triunfazo íntimo en Ayacucho
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
El “Déjamela a mí” de Ceppelini que sorprendió a Barcos y la euforia de los Navarro en la tribuna: lo que no se vio del triunfazo íntimo en Ayacucho

El “Déjamela a mí” de Ceppelini que sorprendió a Barcos y la euforia de los Navarro en la tribuna: lo que no se vio del triunfazo íntimo en Ayacucho

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Déjamela a mí”, le pidió Pablo Ceppelini a Hernán Barcos mientras sostenía la pelota luego de que el árbitro Mike Palomino confirmara el penal tras la revisión en el VAR. El ‘Pirata’, goleador del cuadro ‘íntimo’, hizo un gesto retador y, tras preguntarle una vez más al volante uruguayo si estaba seguro, lo dejó quedarse con la pelota. Alianza Lima venció por la mínima diferencia a Ayacucho FC con un gol desde los doce pasos de un futbolista que necesitaba anotar a modo de respuesta a las numerosas críticas de las últimas semanas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR