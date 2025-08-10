El “Déjamela a mí” de Ceppelini que sorprendió a Barcos y la euforia de los Navarro en la tribuna: lo que no se vio del triunfazo íntimo en Ayacucho

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Alianza Lima venció por 1-0 a Ayacucho FC con gol de Pablo Ceppelini. (Foto: Liga 1)

Un cambio de última hora

Como se suele hacer, Alianza Lima publicó su lista de viajeros un día antes del encuentro en redes sociales y uno de los grandes ausentes para enfrentar a Ayacucho FC fue Jesús Castillo, quien tampoco estuvo en la lista de convocados ante Sporting Cristal.

Sin embargo, de último momento, Néstor Gorosito le avisó al volante que sería parte de los viajeros a Ayacucho. Esto debido a que el último viernes Kevin Quevedo sufrió una molestia en la práctica que no cesó con el pasar de las horas. A modo de emergencia, ‘Pipo’ decidió convocar a Jesús Castillo.

Al tratarse de una molestia que no parecía de gravedad y que podría mejorar con las próximas horas, Gorosito igual decidió que Kevin Quevedo viajara junto con el plantel. Sin embargo, no se sintió mejor, no estuvo convocado al encuentro y vio el partido desde la tribuna.

Alianza Lima y Ayacucho FC se enfrentaron por el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

El pedido de Ceppelini

Alianza Lima venía igualando sin goles ante Ayacucho FC y ya se había quejado de un penal no cobrado a Matías Succar en la primera parte. Por lo que, en la segunda parte, tras la mano evidente del defensor de Ayacucho FC dentro del área en el minuto 75, Néstor Gorosito se echó a reír sarcásticamente exigiendo que se cobre el penal.

El árbitro Mike Palomino, que no había determinado penal en primera instancia, fue llamado por el VAR y tras una revisión de un par de minutos, determinó la máxima sanción en favor del cuadro ‘íntimo’. Para entonces, si bien la falta había sido en una jugada con Matías Succar, el delantero no se había hecho de la pelota, sino Pablo Ceppelini.

De hecho, el volante uruguayo fue en busca del balón y Hernán Barcos se acercó a pedírselo. Como se sabe, el ‘Pirata’ es el goleador del equipo y es el encargado de resolver los penales desde hace cinco temporadas; sin embargo, Ceppelini le hizo un pedido: “Déjamela a mí, por favor”. El ‘Pirata’ lo miró con cierto cuestionamiento y le repreguntó si estaba seguro de eso. Finalmente, pese a sus ganas de patear, le dejó el balón al uruguayo.

Esta solicitud tuvo que ver, seguramente, a que el futbolista ha venido siendo cuestionado en las últimas semanas e, incluso, fue captado en una fiesta hace pocos días. A modo de retar a sus críticos, una vez que convirtió el penal en gol, decidió quitarse la camiseta y darle vuelta para mostrar su apellido con la dorsal ‘10′.

Asimismo, ya al término de su celebración, Ceppelini volteó a ver el banquillo de Alianza Lima y le levantó un puño a Néstor Gorosito haciendo referencia a la confianza que le tuvo el entrenador argentino para colocarlo de titular en el encuentro, algo que no es usual.

Metros más allá, en la tribuna, un nuevo integrante de Alianza Lima celebró el gol con mucha euforia. Se trató de Franco Navarro Mandayo, el nuevo Gerente Deportivo del club y que viajó junto a la delegación. A su lado se encontraba su padre, el actual Director Deportivo, y Fernando Cabada, el Gerente General.

