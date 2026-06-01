Por Marco Quilca León

Una semana después de conquistar el Torneo Apertura, Alianza Lima llegó a Cajamarca con una tranquilidad que durante meses había perseguido y que ahora por fin podía disfrutar. El título ya estaba en el bolsillo, las celebraciones aún seguían vivas y el partido ante FC Cajamarca parecía apenas una obligación en el calendario. Sin embargo, el fútbol tiene esa costumbre de regalar pequeñas historias incluso cuando aparentemente ya no hay nada importante en juego. Y el Estadio Héroes de San Ramón terminó convirtiéndose en escenario de una tarde con ovaciones, experimentos y conclusiones de cara a lo que viene.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.