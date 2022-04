Tres generaciones se juntan en el Monumental, su templo. Un padre con la camiseta de Universitario marca Prime, cuello camisero, el mismo que usó el Beto Carranza en Cerro de Pasco para su recordado gol en el 2000, escucha atentamente a su hijo mientras espera impaciente en la cola de la tribuna Occidente. Mira su reloj y se da cuenta que las manecillas marcan las 2:35 de la tarde. No falta nada para el partido, piensa. El pequeño, que tiene la ‘9′ de Alex Valera en la espalda, le cuenta que el goleador que tiene la ‘U’ en la Liga 1 sí será titular, que el golpe del que tanto se habló en los días previos no fue de consideración y está en óptimas condiciones. En tanto, algunos metros más allá, cuatro jóvenes disfrazados de fantasmas con el escudo de Alianza Lima en clara alusión al martirio que pasó el cuadro victoriano en 2020 -salvó la baja tras un reclamo en el TAS- le dan color y folklore a un clásico que, si bien acabó con goleada blanquiazul, significó el regreso de la fiesta al estadio con instrumentos musicales y banderolas.

Tres generaciones se juntan en el Monumental, su templo, un Domingo de Resurrección por la tarde, para alentar a la ‘U’, su religión.

Fue una tarde de retrasos. Dentro y fuera de la cancha. Antes y durante el partido. A las fallas de sistema de Teleticket que hizo demorar el ingreso del hincha y aumentó la impaciencia del padre que miraba su reloj cada cinco segundos, se le sumó la tardanza de los árbitros del partido. Se debía jugar a las 3 de la tarde, arrancó veinte minutos después. El tiempo que quizá necesitó Carlos Bustos para ensayar un par de veces más su plan y confirmar que esta vez su apuesta, con cuatro defensores y ya no cinco, poblando el ataque con jugadores de buen pie, iba a funcionar. El tiempo que quizá le jugó una mala pasada a Álvaro Gutiérrez y sus dirigidos en ese banal ejercicio de pensar y repensar en lo que puede suceder.

Las cuatro tribunas del Monumental fueron una fiesta pocas veces vistas en el fútbol peruano. Un enorme mosaico de un fantasma con un “B” de color rojo y grande se impone en Occidente para darle la cruel bienvenida al equipo alianciasta entre chiflidos e insultos. La ‘U’ y Alianza salen juntos al campo, algunos jugadores se saludan con afectividad y comparten -dato pintoresco- el mismo auspiciador principal en la camiseta. Pero esta tarde serán todo menos compadres. Esta tarde serán gladiadores en medio de un Coliseo romano a punto de una batalla. Esta tarde, Alex Valera y Angelo Campos, dos que se conocen de las últimas convocatorias de la selección peruana, no dudarán en encararse tras una dividida en la que el portero aliancista acabaría golpeado. Esta tarde, Universitario y Alianza Lima nos regalarán uno de los mejores clásicos en mucho tiempo.

Así fueron llegando los hinchas al Monumental. Todas las generaciones se juntaron para el clásico. (Foto: GEC)

Una de las cosas que no se le puede pedir al hincha es tener memoria. A veces es selectiva. Los casi 60 mil en la tribuna chocan sus palmas hasta volverlas rojas y corean el nombre de Andy Polo, el único jugador que muestra desequilibrio en los primeros minutos. Su gol en Ayacucho hizo olvidar a muchos sus problemas familiares y las críticas a su vuelta al club se convierten en gritos de aliento. La otra cara de la moneda es Hernán Novick, el uruguayo que llegó de la mano de Gregorio Pérez y se había ganado el cariño del hincha, pero por las lesiones y la aparición de Piero Quispe ha perdido terreno.

Alianza hace oídos sordos

El grito de las cuatro tribunas es ensordecedor, casi que no se escuchan los pensamientos. Pero esto no parece calar en los jugadores. Ni en la ‘U’ de Álvaro Gutiérrez -aún es técnico merengue aunque hay rumores de su salida- que luce aturdido y con poca intensidad, ni en el Alianza de Bustos que no se inmuta. “Los de afuera son de palo”, inmortalizó la frase el uruguayo Obdulio Varela en el mismísimo Maracaná antes de ganarle a Brasil ante 200 mil personas para llevarse la Copa América de 1950. Lo dijo después de que dirigentes uruguayos, temerosos de lo que pueda pasar, le pidiera a Óscar ‘Cotorra’ Miguez que “traten de no comerse seis”. Siete décadas después, Pablo Miguez, el nieto de aquel excelso goleador, recordó lo mismo antes de enfrentar a un Monumental repleto.

Es increíble cómo en cuatro minutos se puede derrumbar todo. Los goles de Jairo Concha originaron un silencio sepulcral en un estadio que instantes antes parecía venirse abajo. Pero el hincha sabe sacudirse el polvo más rápido que los futbolistas. El golpe es el mismo, incluso más doloroso, pero en la tribuna se aguanta más que Rocky Balboa. A veces un gol en contra es como una alarma para despertar a algunos.

El autogol de Pablo Míguez, a los 61′, fue producto del empuje de la hinchada traslada al desborde de Iván Santillán por la banda izquierda. Un gol esperanzador. Un tanto que hizo que el padre, tras un abrazo infinito con su hijo, mire nuevamente su reloj, esta vez para calcular más o menos cuánto tiempo para una remontada épica, de ensueño.

La hinchada llegó de distintas formas al coloso de Ate. (Foto: GEC)

Largas colas de formaron desde temprano. Un problema con Teleticket demoró el ingreso al estadio. (Foto: GEC)

Así lucía el Monumental minutos antes del inicio del encuentro. La gente ingresó sobre la hora. (Foto: GEC)

Siempre con el ídolo en mente. Lolo acompañó a los hinchas cremas. (Foto: GEC)

“Ahora sí le damos vuelta”, le dijo, tras romper sus cuerdas vocales gritando gol, uno de los muchachos vestidos de fantasma a su amigo. Ni ellos, ni el padre ni los miles en el estadio imaginaron que en el césped, la ‘U’ no iba a tener respuesta alguna. Todo lo contrario, el desorden se apoderó de los cremas: Piero Quispe dejó la banda izquierda en la que lo encasilló Gutiérrez, Polo se fue de la banda derecha y fue desapareciendo del partido y Aldo Corzo hizo caso omiso al pedido de tranquilidad del técnico para ser un segundo ‘9′ acompañando a Valera.

Del otro lado, Alianza Lima encontró en el Domingo de Resurrección el partido perfecto para salir del hoyo de la irregularidad. O al menos es lo que esperan tras el 4-1 con los goles de Arley Rodríguez y Hernán Barcos. Dos jugadas que reflejan el momento de la defensa merengue cometiendo errores en ambas. Primero un mal retroceso y segundo con un falló puntual de Federico Alonso.

El marco fue espectacular, pero Alianza Lima dio el espectáculo. Los íntimos le metieron cuatro goles al compadre para dejarlo al borde del nocaut. La última vez que había ganado un clásico por tres o más goles de diferencia fue en el 3-0 de 1998, año en el que aún no se inauguraba el Monumental (2000). El hincha crema cumplió con creces, pero en el verde el equipo aún está en una deuda millonaria.

Así celebró la hinchada de Alianza. (Foto: GEC)

(Foto: GEC)