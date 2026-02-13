¿Está en riesgo el puesto de Guede en Alianza?: La posición de los Navarro, el plan Trujillo y la promesa del plantel ante Sullana

Por el rival y el insuficiente desempeño del equipo, en el cuadro victoriano consideran decepcionante irse tan temprano de la Copa Libertadores. Sobre todo los propios jugadores y el comando técnico que lo dejaron claro en el entrenamiento del día después por la mañana en Matute.

El entrenador de Alianza Lima compartió su análisis, luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores. (Foto: GEC)

Las primeras sensaciones

El último jueves, Pablo Guede citó a los futbolistas a las 10:30 am en el estadio Alejandro Villanueva para una nueva sesión de entrenamiento. Horas antes, en la noche del miércoles, todos aquellos jugadores habían sido pifeados e insultados por cánticos de las cuatro tribunas del estadio de Matute. A excepción algunos como Alan Cantero o Fernando Gaibor.

Esta molestia del hincha se trasladó a los propios jugadores que sintieron, en general, que no hicieron un buen papel en la llave contra 2 de Mayo ni que, como pasa en otros casos, merecían pasar la ronda. Al contrario, según pudimos conocer a grandes rasgos, fueron muy autocríticos puertas adentro.

Alianza Lima igualó 1-1 ante 2 de Mayo en Matute y fue eliminado de la Fase 1 de la Libertadores. (Crédito: GEC).

Eso responde, entonces, que todos llegaran al entrenamiento del último jueves con caras largas. No había espacio para las usuales bromas de Luis Advíncula o Eryc Castillo. Sobre todo este último que carga todavía con la culpa de haber errado el penal que igualaba la serie.

Al contrario, según supimos, el malestar y las conversaciones en voz baja gobernaban a medida que llegaban los jugadores y, pese a que están convencidos de que toca pasar la página, el primer encuentro post derrota histórica siempre es complicado.

El que ya se encontraba dentro del estadio incluso antes que los propios jugadores fue Pablo Guede. El entrenador argentino, que suele llegar más temprano que la citación, decidió darles unas palabras de aliento y motivación a los jugadores bajo la premisa de que, aunque todavía no estén convencidos, van por el buen camino.

Alianza Lima recibe a 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Alianza Lima)

Para el estratega argentino, el trabajo que viene haciendo con Alianza Lima está dando pasos hacia adelante, pese a que los últimos encuentros lo dejen en duda. Guede les habló desde el convencimiento de que su idea de juego hará prosperar al equipo y que los jugadores deben confiar en que ese modo de trabajo pronto se traducirá en goles, que es lo que hoy tanto le cuesta al cuadro ‘íntimo’.

Dentro de su charla estuvo el mensaje de mirar hacia la Liga 1 como principal objetivo y de no hacer caso a la cantidad de críticas que vienen lloviendo en estos días. De hecho, hizo hincapié en que este fin de semana deben ganar a como dé lugar y para eso deben concentrarse y evitar dejarse llevar por los malos comentarios de afuera.

Y tras estas palabras de Pablo Guede en el inicio del entrenamiento, como suele ser cada vez que se reúnen a trabajar, fue que se dio inicio a una nueva sesión de trabajos que se enfocó más en ejercicios de recuperación, sobre todo para aquellos que jugaron muchos minutos el último miércoles.

Alianza Lima

El futuro de Guede

Desde que se dio el pitazo final ante 2 de Mayo han surgido diversas hipótesis que van desde la salida de Pablo Guede hasta la no continuidad de Franco Navarro, Franco Navarro Mandayo o el mismo Fernando Cabada, Gerente General de Alianza Lima.

Lo cierto es que, a día de hoy, no se ha puesto en duda la continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima. Si bien es una situación compleja y puede hacer tambalear la seguridad que se tenía cuando se le contrató, lo real es que consideran que cuatro partidos oficiales no son termómetro suficiente como para cortar un proceso que acaba de comenzar.

En tal sentido, los que deciden si Guede continúa o no, que son el área deportiva (Franco Navarro y Franco Navarro Mandayo) no han considerado su salida. Sin embargo, según pudimos conocer, sí es posible la no continuidad de alguna otra personalidad del club.

Ya en los días anteriores se había hablado de cierto quiebre entre Aliancistas del Perú, el grupo acreedor mayoritario de Alianza Lima, y el Gerente General, Fernando Cabada. Tras la eliminación de 2 de Mayo, se ha puesto nuevamente en jaque la continuidad del actual administrador temporal del club e, incluso, Jorge Zúñiga, presidente de la Junta de Acreedores, reveló en redes sociales que se “tomarán decisiones” y dio a conocer que habrá una nueva Junta este 23 y 26 marzo.

Esta publicación, sin duda, responde a un mensaje directo de Jorge Zúñiga con respecto a la administración de Fernando Cabada y, en parte, al área deportiva liderada por los Navarro. Pues deja en claro que hay situaciones por evaluarse y deja la puerta abierta a posibles salidas en dichos cargos.

*****

