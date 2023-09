El peruano Yordy Reyna, quien milita en el Torpedo Moscú de la Segunda División de Rusia, compartió un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram tras las declaraciones de Bryan Reyna acerca de emigrar al extranjero a final de temporada.

En diálogo con Gol Perú, el atacante de Alianza Lima aseguró no haber llegado al futbol brasileño por culpa de la directiva blanquiazul a pesar de la oferta concreta que envió el Gremio de Porto Alegre.

“Si no pude salir al extranjero no fue por mí. Acá lo que yo más quiero es irme afuera, pero no dependía de mí sino del club y el club no me dejó salir. Ahora estoy acá, me debo y daré todo por Alianza, pero a fin espero irme”, explicó el futbolista.

Tras aquellos detalles, Yordy Reyna utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje que los hinchas victorianos relacionaron con las últimas declaraciones de Bryan Reyna.

“Es fácil salir al exterior. Lo difícil está en mantenerse”, escribió el seleccionado nacional, quien lleva tres goles en seis partidos disputados con la camiseta del Torpedo Moscú de Rusia.

La respuesta de Bryan Reyna

El post del ex Alianza Lima no tardó en ser respondido por Bryan Reyna, quien también recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su molestia. “¡Cómo le gusta el morbo a la gente! ¡Increíble!”, escribió.

