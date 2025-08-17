El “Noriega no se va” de Matute, las lágrimas del ‘Samurái’ y el ‘Te amo’ de Quevedo: lo que no se vio del adiós de Alianza Lima con un 3-1 sobre ADT

Pese a que para ese momento, las gradas de Matute todavía no se encontraban colmadas, el sector de la tribuna oriente cercano a las escaleras de vestuarios ovacionaron a Erick Noriega y le lanzaban mensajes de despedida. Como se sabe, Gremio comprará a Noriega por dos millones de dólares, un monto mayor a su cláusula de salida, y partirá en los próximos días a Porto Alegre.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

😢ASÍ FUE EL EMOTIVO INGRESO DE ERICK NORIEGA



Sería su último partido con los blanquiazules#AlianzaLima vs #ADT



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX #Liga1TeApuesto2025 pic.twitter.com/bKeWAiaDbN — L1MAX (@L1MAX_) August 17, 2025

Si bien no arrancó en la oncena titular, el ‘Samurai’ fue uno de los grandes protagonistas de la noche en su último partido en Matute. Por el resto, el equipo dirigido por Néstor Gorosito pudo quedarse con el triunfo al vencer por 3-0 a ADT con goles de Hernán Barcos, Sergio Peña y Alan Cantero.

Sin embargo, en el primer tiempo no la pasó bien. Constantes imprecisiones frente al arco rival le pasaron factura y, pese a tener mayor control sobre el partido, ambos equipos se fueron al entretiempo igualados sin goles. Las chances más claras las tuvieron Eryc Castillo y Hernán Barcos frente al arco de ADT.

Ya para el segundo tiempo, un rebote le quedó a Sergio Peña que pasó muy cerca del poste derecho y el gol de Alianza Lima parecía no tardar en llegar. Apenas dos minutos después, el defensor rival pisó a Hernán Barcos dentro del área y se determinó penal. En el minuto 51’, Pirata’ abrió la picó con elegancia desde los doce pasos y corrieron a abrazarlo todos sus compañeros desde el campo y la banca. Noriega, entre ellos.

Un niño porta un cartel en homenaje a Erick Noriega. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Para el minuto 69, una nueva falta de parte de un defensor de ADT se convirtió en un penal en favor de Alianza Lima. Esta vez, por un empujón dentro del área a Alan Cantero. Si bien todo indicaba que sería el mismo argentino quien iba a convertir desde los doce pasos, fue Sergio Peña quien tomó el balón y su pedido no sorprendió a nadie. Ni al mismo Barcos. Esto, seguramente, debido a que ya se había conversado previamente. Para el minuto 69, Alianza ya iba 2-0 tras el buen disparo del volante nacional.

En el minuto 74, se realizaron tres cambios: Erick Noriega por Sergio Peña, Jean Archimbaud por Alessandro Burlamaqui y Matías Succar por Hernán Barcos. Como era de esperarse, los aplausos y los “Noriega no se va” se hicieron escuchar. Por su parte, el ‘Pirata’ tuvo el gran gesto de dejarle la cinta de capitán al ‘Samurai’, siendo esta la primera vez que la portaba desde su llegada a Alianza Lima. Noriega agradeció la acción con un abrazo previo a que el delantero argentino abandone el campo.

Erick Noriega es cargado por el lateral argentino Guillermo Enrique. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Apenas unos minutos después, en el 77’, Alan Cantero fue el encargado de cerrar una noche soñada para Alianza Lima anotando el 3-0. Con esto, el volante continuó con la mecha prendida tras su doblete contra la Universidad Católica de Ecuador y gritó su cuatro gol con camiseta ‘blanquiazul’ en la temporada.

Hacia el final, en el minuto 83, el cuadro visitante pudo descontar con de D’Alessandro Montenegro y selló el 3-1. Al término del partido, Erick Noriega, el gran protagonista de la noche por ser su último partido en Matute, se despidió de la hinchada elevando ambos brazos y confirmando lo que todavía el club no comunica oficialmente: será jugador de Gremio en las próximas horas.

𝑺𝒆́ 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏 𝒕𝒖𝒔 𝒐𝒋𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒅𝒂𝒗𝒊́𝒂 𝒉𝒂𝒚 𝒂𝒎𝒐𝒓 𝒚 𝒕𝒖 𝒎𝒊𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒊𝒄𝒆: "𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒓𝒆́".

𝒀 𝒂𝒖𝒏𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒂 𝒎𝒊 𝒗𝒊𝒅𝒂, 𝒚𝒐 𝒕𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒓𝒆́ … 💙🥹 pic.twitter.com/HS8CKp58Ga — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 17, 2025

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.