El “Estamos a un 50% de lo que pretendo” de Guede y por qué no hubo VAR en Matute por unos minutos: Lo que no se vio del sufrido triunfo de un Alianza pensando en 2 de Mayo

Por Marco Quilca León

Alianza Lima necesitaba una noche que lo abrigara antes de jugarse la vida en la Copa Libertadores, y Matute -con casi 30 mil hinchas empujando desde la tarde- le dio exactamente eso: una victoria sufrida, nerviosa, llena de altibajos, pero victoria al fin. Un 2-1 ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 de la Liga 1, ajustado, casi agónico, pero que se celebra por el arranque perfecto en el torneo con seis puntos de seis posibles.

