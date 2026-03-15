Por Fernanda Huapaya

Alianza Lima igualó por 1-1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco en un encuentro marcado por polémicas arbitrales para ambos equipos: el gol anulado a Paolo Guerrero y la expulsión a Erick Canales. A lo largo del partido, el cuadro ’íntimo’ mostró poco brillo pese a tener un hombre de más y tuvo a Pablo Guede bastante tenso a ras de campo. Por su parte, los jugadores ’íntimos’ se quedaron con un sinsabor y reclamaron haber sido afectados por un mal arbitraje.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.