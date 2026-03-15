Alianza Lima igualó por 1-1 ante Deportivo Garcilaso en Cusco en un encuentro marcado por polémicas arbitrales para ambos equipos: el gol anulado a Paolo Guerrero y la expulsión a Erick Canales. A lo largo del partido, el cuadro ’íntimo’ mostró poco brillo pese a tener un hombre de más y tuvo a Pablo Guede bastante tenso a ras de campo. Por su parte, los jugadores ’íntimos’ se quedaron con un sinsabor y reclamaron haber sido afectados por un mal arbitraje.

Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. (Foto: Deportivo Garcilaso)

La impotencia de Guerrero

Corría el minuto 23 del encuentro cuando Paolo Guerrero tuvo la osadía de disparar desde larga distancia y ‘colgar’ a Patrick Zubczuk. Sin embargo, el árbitro Daniel Ureta ya había anulado la jugada por considerar que hubo falta del delantero aliancista sobre Orlando Núñez.

Tras celebrar el gol, el delantero se dio cuenta de que el gol no había sido validado. Con mucha impotencia, se acercó hacia Ureta a decirle que fue un contacto natural de la jugada, pero que no se apoyó ni ejerció fuerza sobre el futbolista rival.

Ureta, quien ya había anulado la jugada incluso sin saber si iba a ser gol o no, se mantuvo en su postura y después Guerrero se acercó a Núñez a increparle que había engañado al árbitro. ”Esto no es justo”, vociferaba Guerrero al darse cuenta de que el mejor gol que había anotado en lo que va del año había sido anulado.

En el banquillo, sus compañeros no fueron ajenos a los reclamos que habían dentro del campo de juego. Fernando Gaibor y Alan Cantero también fueron parte de los jugadores que indicaban que no había sido falta. Por su parte, Pablo Guede prefirió poner paños fríos y volteó a decirle a sus dirigidos que se mantengan tranquilos.

Alianza Lima empató 1-1 con Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1.

El mensaje de Guede

A medida que avanzaban los minutos, Pablo Guede pedía tranquilidad a sus jugadores, sobre todo a Paolo Guerrero parecía estar bastante molesto dentro del campo, sobre todo luego del gol de Aldair Salazar en favor de los locales.

“Con calma, vamos bien, con calma y concentrados”, decía el entrenador argentino pese a que el partido parecía hacerse cuesta arriba ante un rival que se volvió totalmente defensivo una vez que pudo anotar teniendo un hombre menos.

Luego llegó el gol de Cristian Carbajal para sentenciar el 1-1 y, por su parte, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés, ubicados en el banquillo de suplentes, se acercaron al lateral para felicitarlo por el gol pero, a su vez, indicarle que debe seguir metido en el partido. “Tranquilo, ‘Carba’, toda falta”, le decían a su compañero.

Al término del partido, Guede negó con la cabeza como gesto de inconformidad con el arbitraje, pero sin decir ninguna palabra. Ya en el vestuario, felicitó a sus jugadores por haber defendido el punto hasta el final en una cancha complicada y por su gran desempeño. Asimismo, les pidió tranquilidad con respecto a los reclamos arbitrales y que continúen enfocados en el paso a paso en el torneo.

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