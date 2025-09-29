El furioso “están fatal” de Peña al arbitraje y la reacción de Gorosito ante la escandalosa sexta roja de Zambrano: Lo que no se vio del 2-1 de Alianza en Cusco que lo deje casi KO

No era un partido con sabor a final, pero sí uno en el que Alianza estaba obligado a ganar. Por la posición en la tabla, porque ganó el líder Universitario y porque debían demostrar resistencia en un momento complicado. Pero no hicieron nada de lo que se habían planteado durante estos días.

Carlos Zambrano fue expulsado en Alianza Lima vs. Cienciano por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El Inca Garcilaso de la Vega vio al Alianza de la Liga 1, al equipo desconectado e impreciso, pero también impulsivo, imprudente e irresponsable. Entre el minuto 11 del primer gol anotado por Alejandro Hohberg y el minuto 15 (gol de Jimmy Valoyes), los íntimos estuvieron dormidos. Fue en el segundo tanto que despertó el elenco victoriano, pero de mala manera.

El gol de Valoyes llegó a través de un tiro libre. Sin embargo, el cuadro blanquiazul reclamó durante 12 minutos al árbitro Jonathan Zamora que no había autorizado que se ejecute la acción a través del silbatazo. Sin una buena toma del VAR -una herramienta que en el fútbol peruano resta más de lo que suma-, se convalidó el tanto, mientras Sergio Peña amenazaba al juez principal con un contundente “no vamos a jugar”.

“Hoy están fatal”, le recriminó furioso a Zamora, quien fue designado por la Comisión Nacional de Árbitros a última hora tras la elección de Kevin Ortega para viajar a Chile a dirigir en el Mundial Sub 20.

Así fue la expulsión de Carlos Zambrano ante Cienciano:

Con los ánimos caldeados, la cereza del pastel la puso Carlos Zambrano, un central con jerarquía que tiene el peor defecto que puede poseer un defensor: ser imprudente. A los 35 minutos, el ‘León’ le dejó el codo a Santiago Arias de manera irresponsable y vio su sexta tarjeta roja en el año. Hace menos de dos semanas, en la ida ante la U de Chile por los cuartos de final de la Sudamericana, también se fue expulsado. Y en el clásico, en agosto pasado, fue suspendido por cuatro fechas por algunos gestos contra la tribuna. Hoy, el peor enemigo de Alianza está en casa.

Y lo saben sus compañeros. Mientras el técnico Néstor Gorosito, quien debería ser la cabeza sensata pero cumple una sanción de ocho fechas por gestos contra la tribuna de la U en el clásico, usaba su ‘walkie talkie’ preocupado desde uno de los palcos, Paolo Guerrero se tomaba la cabeza en medio del campo sin poder creer lo que había hecho Zambrano. Y Peña se peleaba con medio Cienciano exigiéndoles que dejen de fingir.

“Me siento culpable y responsable, no solamente de este partido”, hizo un mea culpa Zambrano después del partido. Sin embargo, sus palabras no convencen al hincha que pide su pronta salida del club.

Con diez jugadores y dos goles abajo, Alianza intentó dar pelea. Paolo puso el descuento a los 54 minutos, pero no volvió a tener otra chance clara de gol. Y Cienciano hacia su trabajo de tirarse en cada contacto, mientras Fernando Gaibor se quejaba con el cuarto árbitro, no por el resultado, sino porque el partido estuvo muy cortado. Zamora cobró 27 faltas. “Después, cuando salimos a competir afuera, nos pasan por encima”, le recriminaba al cuarto árbitro.

Cerca del final, a los 99’, Eryc Castillo fue totalmente imprudente al barrer de mala manera en contra de Christian Neira y se fue expulsado también. Pudo causar un daño mayor, pero su mentalidad estuvo nublada por tantos reclamos de parte de su equipo.

Gorosito en un palco, Zambrano expulsado y Paolo quejándose en cada jugada; Alianza se mostró como un equipo sin rumbo. Y Gorosito, el técnico, parece haber perdido el control del vestuario. Sus declaraciones no coinciden con sus decisiones, y su actitud no ayuda a tener calma en un equipo que parece vivir a mil por hora, pero que ahora tendrá que tranquilizarse si quiere evitar el tricampeonato de la U.

