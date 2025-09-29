El furioso “están fatal” de Peña al arbitraje y la reacción de Gorosito ante la escandalosa sexta roja de Zambrano: Lo que no se vio del 2-1 de Alianza en Cusco que lo deje casi KO

Escucha la noticia
El furioso “están fatal” de Peña al arbitraje y la reacción de Gorosito ante la escandalosa sexta roja de Zambrano: Lo que no se vio del 2-1 de Alianza en Cusco que lo deje casi KOResumen generado por Inteligencia Artificial
Después de la eliminación de la Copa Sudamericana y las declaraciones de Gorosito exponiendo a sus propios jugadores -“Aquino nos pidió no entrenar” y el “Son cosas de fútbol, de entrenamiento y de la vida” dejando picar los rumores sobre una posible indisciplina de Kevin Quevedo-, la gran pregunta era saber cómo iba a reaccionar Alianza Lima, si aún había fortaleza mental o la crisis se podía acabar. Y en el Cusco, ante Cienciano, ocurrió lo segundo: además de la derrota por 2-1 que lo puede dejar fuera de la pelea por el Clausura, la cara mostrada por los de Gorosito fue la peor, la de un club sin cabeza.