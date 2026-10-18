Matute se pintó de blanquimorado. Entre camisetas moradas, banderas blanquiazules y la fe de un hincha que se resiste a dejar de creer, Alianza Lima recibió a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. A falta de seis jornadas para el final, cada partido empieza a sentirse como una final. Los íntimos saben que el camino hacia el título nacional de manera automática exige ganar y esperar. En la tribuna visitante, mientras tanto, Raúl Ruidíaz, ausente por lesión, siguió el encuentro desde uno de los palcos.

La noche empezó con una celebración conocida. A los 11 minutos, Kevin Quevedo aprovechó una asistencia de cabeza de Federico Girotti, tras un centro de Fernando Gaibor, para marcar el 1-0. El atacante volvió a encontrarse con el gol después de que le anularan una anotación en el partido anterior. Como suele hacerlo, formó una ‘M’ con las manos, en homenaje a su madre. Después se cubrió los ojos con una mano y miró hacia las tribunas, como si buscara a alguien entre los asistentes. Un gesto que dejó espacio para distintas interpretaciones en medio de las críticas que ha recibido durante los últimos meses.

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Alianza parecía tener el partido bajo control, pero Atlético Grau encontró la manera de cambiar el ánimo de Matute. A los 44 minutos, Aldair Vásquez desvió un centro rasante desde la banda izquierda y venció a Alejandro Duarte para establecer el 1-1. Pablo Guede reaccionó con evidente fastidio: levantó los brazos, giró hacia su banca y conversó con su asistente. El empate había llegado cuando menos lo esperaba el entrenador argentino y obligaba a sus dirigidos a reconstruir la ventaja antes de que la incertidumbre se instalara en casa.

La respuesta blanquiazul llegó apenas iniciado el complemento. A los 50 minutos, Eryc Castillo recibió una asistencia de su compatriota Gaibor y buscó el remate. El balón rebotó en un defensor piurano, pero el ecuatoriano recogió el rebote y volvió a disparar para marcar el 2-1. Fue su gol número 19 del año, con el que se consolidó como máximo artillero aliancista y uno de los futbolistas más influyentes de la Liga 1, con cinco asistencias adicionales. Su producción goleadora ya iguala la mejor marca de Hernán Barcos en una temporada con Alianza: 18 tantos en 2022, según el registro estadístico citado, aunque Castillo ya había superado esa cifra.

Alianza Lima vs. Atlético Grau. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

El encuentro encontró su desenlace a los 83 minutos. Jairo Vélez condujo hacia el área, dejó a un defensor en el camino, amagó ante otros tres rivales y sacó un remate que el arquero Patricio Álvarez no pudo contener. El 3-1 fue una obra individual que le devolvió la tranquilidad a Matute y encaminó el triunfo. Dos minutos después, Piero Cari ingresó al campo entre aplausos, en su regreso a las canchas tras no jugar desde la última jornada del Apertura. El futbolista se persignó antes de continuar, en una imagen que acompañó su vuelta.

La victoria refuerza la campaña de Alianza como local y su posición en la pelea por el Clausura. Los íntimos también sostienen una racha favorable ante Atlético Grau: ocho triunfos en sus últimos once enfrentamientos en Primera División, con dos empates y una derrota. Sin embargo, la noche dejó otro episodio fuera de la cancha. En conferencia de prensa, Guede respondió a Franco Velazco, quien lo había cuestionado por sus clásicos perdidos. “No lo conozco, no sé quién es. Él dice que yo perdí dos clásicos, pero sus entrenadores ganaron dos y botó a cuatro. Que se dedique a administrar”, lanzó el técnico. En Matute, la fe sigue intacta; ahora, Alianza deberá sostenerla con resultados en las seis jornadas que restan.