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Resumen

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Alianza Lima se ha convertido en el mejor local de toda la Liga 1 2026, superando a Deportivo Garcilaso. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Alianza Lima se ha convertido en el mejor local de toda la Liga 1 2026, superando a Deportivo Garcilaso. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Por Fernanda Huapaya

Matute se pintó de blanquimorado. Entre camisetas moradas, banderas blanquiazules y la fe de un hincha que se resiste a dejar de creer, Alianza Lima recibió a Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. A falta de seis jornadas para el final, cada partido empieza a sentirse como una final. Los íntimos saben que el camino hacia el título nacional de manera automática exige ganar y esperar. En la tribuna visitante, mientras tanto, Raúl Ruidíaz, ausente por lesión, siguió el encuentro desde uno de los palcos.

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