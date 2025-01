Franz Tamayo Medina 02/01/2025 10H29 - ACTUALIZADO A 02/01/2025 14H29

No cabe duda de que el fútbol peruano aún no ofrece el mejor entorno para completar la formación de las jóvenes promesas. La tarea se vuelve aún más difícil para aquellos que emergen de los clubes más grandes del país. Competir por un puesto en los planteles principales es todo un desafío, como lo vivió el mediocampista la temporada pasada Bassco Soyer, cuando no logró sumar minutos en la Liga 1 Te Apuesto y, a sus 18 años, terminó jugando únicamente en la reserva de Alianza Lima.