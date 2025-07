“El GPS mostró que era el jugador más rápido que hemos tenido”: la verdad por la que Eryc Castillo es un avión en la Sudamericana con Alianza Lima

Eryc Castillo completó los 90 minutos en Copa Libertadores con una tarjeta amarilla. (Foto: CONMEBOL)

Lo primero que salta a la vista es su velocidad. Castillo tiene esa zancada larga que lo hace parecer un velocista más que un extremo. Pero no solo corre por correr: el tipo sabe cuándo explotar los espacios y cuándo pisar el freno. Sabe jugar con la ansiedad del lateral rival, lo mide, lo prueba y después lo ataca. Y eso, en el fútbol peruano, donde no abundan los marcadores rápidos, es oro puro.

En Alianza Lima, ha sido clave para abrir la cancha. No se limita a quedarse pegado a la banda. Hay partidos donde aparece por dentro, otros donde arranca desde atrás. Incluso se le ha visto retroceder varios metros para asociarse con los volantes. Tiene lectura, no es solo físico. Eso sí, a veces se le reclama que suelte más rápido la pelota o que defina con más frialdad, pero eso es parte del combo: es un jugador que arriesga. Y los que arriesgan, se equivocan.

Lo otro que se valora es su entrega. En más de un partido, cuando el equipo ha tenido que meterse atrás, Castillo no ha dudado en retroceder y colaborar en defensa. Le mete sacrificio, algo que el hincha siempre reconoce. No es de esos extremos “modernos” que solo atacan. Si hay que correr para atrás, lo hace.

Su mejor versión se ha visto en los partidos grandes o cuando el rival lo deja con metros por delante. Contra líneas adelantadas, es letal. En bloque bajo le cuesta más, como a todos los extremos rápidos, pero aún así intenta desbordar, tirar el centro o provocar una falta cerca del área.

¿Tiene margen de mejora? Claro que sí. Le vendría bien afinar la puntería y ser más constante en los 90 minutos. A veces aparece mucho en el primer tiempo y se apaga en el segundo. Pero si logra mantener ese nivel durante todo el partido, Alianza tendría no solo a un buen refuerzo, sino a uno de los jugadores más determinantes del campeonato.

Eryc Castillo es de esos fichajes que, con el tiempo, pueden terminar siendo un acierto. Tiene las condiciones, la actitud y las ganas. El resto dependerá de su regularidad y del funcionamiento colectivo. Pero si sigue en este ritmo, Alianza tiene por esa banda una bala lista para hacer daño.

Es por ello, que El Comercio conversó con Guillermo Almada, actual entrenador de Valladolid de España que conoce muy cerca a Eryc Castillo.

“Eryc para mí es uno de los futbolistas con más condiciones que he conocido. La primera cosa es que el GPS mostró que era el jugador más rápido que hemos tenido, ya que llegó a 38 KM por hora. Muy pocos futbolistas hemos tenido con esa estadística. Después es muy potente, utiliza muy bien las dos piernas, tiene un despegue importante. Es un privilegiado físicamente. Es de los jugadores con más condiciones que hemos tenido. Si él se convenciera más de sus condiciones, no me cabe duda que estaría en un primer nivel en la selección ecuatoriana y jugando en Europa”, afirmó Almada a El Comercio.

Eryc Castillo viene siendo uno de los más destacados en el equipo de Gorosito. (Foto: Getty Images)

El técnico, que lo conoce desde su etapa en Ecuador, reiteró su admiración por el jugador y su persona: “Vuelvo a insistir, es uno de los jugadores que más condiciones que hemos tenido. Le pega con las dos piernas, salta muy bien. es muy fuerte, tiene músculo y es una gran persona. Me alegra su presente en Perú con Alianza Lima porque se lo merece, y en los equipos que nosotros lo hemos tenido”, añade el entrenador.

Almada, luego, hace un repaso de su experiencia con Castillo, donde vuelve destacar una cualidad clave: el desequilibrio. “Lo tuve en Barcelona SC, de ahí lo compró Tijuana, donde llegó con una cifra muy importante y después cuando fui al fútbol mexicano lo llevé a Santos Laguna. En los dos equipos que dirigí fue un jugador desequilibrante, no se pudo quedar en Santos Laguna porque la opción de compra era muy alta, Me alegra su presente porque lo queremos mucho”.

