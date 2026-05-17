“Se va, se va, se va el Alianza para campeón”, fue una de las canciones que sonó en el vestuario de Alianza Lima en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Pese al frío de los 10 grados de la ciudad de Cusco, en el grupo de los ’íntimos’ había mucho calor de tantos abrazos grupales que se dieron por largos minutos. Uno de los últimos en llegar fue Pablo Guede, entrenador del equipo, quien suele mantener el temple a lo largo de los 90 minutos, pero que una vez dentro del vestuario dejó salir toda su euforia por quedar a medio paso de obtener el Torneo Apertura.

El lateral de Alianza Lima anotó ante Cienciano, habló de su revancha tras volver de préstamo y aseguró que el equipo íntimo seguirá peleando el Apertura “con la misma humildad”. (Foto: GEC)

El grito de guerra

“Vamos, vamos car…”, grito Guede una vez que Edwin Ordóñez pitó el final del encuentro. Entre abrazos con su cuerpo técnico y otros jugadores, el entrenador de Alianza Lima fue la voz protagonista en la zona técnica y luego se dirigió al vestuario.

Unos metros más allá, Cristian Carbajal buscaba incesantemente a Luis Advíncula, el futbolista que más le regaló mensajes de confianza previo al partido considerando que el lateral izquierdo no venía siendo titular hacía muchos partidos. “Te dije, te dije que lo harías bien”, parecía decirle el ‘Rayo’.

El lateral de Alianza Lima anotó ante Cienciano, habló de su revancha tras volver de préstamo y aseguró que el equipo íntimo seguirá peleando el Apertura “con la misma humildad”.

Pero no solo el lateral derecho, también Paolo Guerrero fue uno de los que se acercó al lateral izquierdo para poder arroparlo, el único que no suele ser titular en los encuentros. Por su parte, Pablo Guede abrazó a sus jugadores, entre ellos a Renzo Garcés, Esteban Pavez y Jesús Castillo, una de las piezas por las que apostó para este encuentro.

Alianza Lima celebra, tras vencer a Cienciano se encuentra a solo un paso de ganar el título del Apertura. (Paloma del Solar @photogec)

Las lágrimas de Huamán

Una vez que Luis Advíncula patea al arco y la pelota, en un rebote, le quedó a Marco Huamán, aquel jugador que había partido la temporada como jugador de Cienciano y que, tras la salida de Miguel Trauco, retornó a La Victoria con el perfil cambiado: de perfil derecho a perfil izquierdo en la línea defensiva.

El último sábado, en esa nueva posición y ante el club que le enseñó a jugar ahí, Huamán anotó su primer gol con Alianza Lima y, por cuestión de respeto, decidió no celebrarlo. En aquel momento, el jugador de 23 años parecía no creer lo que acababa de pasar y guardó la compostura.

Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. (Foto: GEC)

Sin embargo, una vez que culminó el partido y que Alianza Lima ganó con gol suyo, Huamán no pudo contener las lágrimas. Entre las primeras en abrazarlo estuvo Renzo Garcés y Gianfranco Chávez, quienes fueron sus compañeros en la línea defensiva.

Paolo Guerrero, quien fue el único que se quedó en la banca en los últimos segundos del partido en comparación a sus compañeros que estaban impacientes al borde del campo pidiendo el tiempo, también mantuvo la mesura dentro del vestuario. Quizá por haber sentido que no hizo un buen partido o quizá por saber, él más que nadie, que todavía queda un partido más por jugar y que nada está ganado.

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