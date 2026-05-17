Por Fernanda Huapaya

Se va, se va, se va el Alianza para campeón”, fue una de las canciones que sonó en el vestuario de Alianza Lima en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Pese al frío de los 10 grados de la ciudad de Cusco, en el grupo de los ’íntimos’ había mucho calor de tantos abrazos grupales que se dieron por largos minutos. Uno de los últimos en llegar fue Pablo Guede, entrenador del equipo, quien suele mantener el temple a lo largo de los 90 minutos, pero que una vez dentro del vestuario dejó salir toda su euforia por quedar a medio paso de obtener el Torneo Apertura.

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