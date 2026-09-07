La tarde era soleada en Chongoyape, pero para Alianza Lima terminó siendo otra jornada gris. El Complejo Deportivo de Juan Pablo II, un pequeño escenario al norte del país con capacidad para apenas 3 mil espectadores, recibió a un equipo íntimo acompañado por su gente y con una oportunidad que parecía inmejorable: aprovechar el empate de Universitario del último sábado y recuperar terreno antes de enfrentarlo en el clásico. Pero Alianza no pudo. Otra vez.

El empate 1-1 ante Juan Pablo II sabe a derrota. No solo por el rival ni por las circunstancias, sino por el momento. Los blanquiazules necesitaban ganar para acercarse a la pelea por el Clausura y, sobre todo, recuperar confianza antes del partido que puede marcar buena parte del semestre. En cambio, se llevaron otro resultado que agranda las preguntas.

🔴EN 1 MINUTO: EMPATE HISTÓRICO EN CHONGOYAPE



Juan Pablo II empató 1-1 con Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura.



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El Alianza del Apertura, aquel que terminó como el equipo con más puntos obtenidos de visita (20), parece hoy un recuerdo lejano. En el Clausura todavía no puede ganar fuera de casa y acumula cinco partidos sin hacerlo en toda la Liga 1.

Los números explican el momento. Alianza ha ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros: empató tres y perdió uno. Además, suma tres cotejos sin ganar por primera vez en la temporada, con dos empates y una derrota. Y es uno de los cinco equipos del campeonato que todavía no han podido celebrar una victoria como visitantes en este Clausura.

(📸 ITEA Sport/ Liga1 Te Apuesto)

Otra vez las dudas en defensa

Pero el problema ya no está únicamente en los resultados. Alianza también ha dejado de ser un equipo confiable atrás. De hecho, solo mantuvo su arco en cero en uno de sus ocho partidos del Clausura: ante UTC, el colero del campeonato.

A los 33 minutos llegó otro episodio que alimenta la preocupación. Matías Almirón abrió el marcador para Juan Pablo II con complicidad de Alejandro Duarte, quien no pudo responder con la seguridad necesaria. El arquero, que había sido una de las figuras del cuadro íntimo en el Clausura, ha bajado su nivel.

Y entonces aparece un nombre entre los hinchas: Guillermo Viscarra. La directiva, encabezada por Franco Navarro Monteiro y Franco Navarro Mandayo, padre e hijo, permitió la salida del boliviano y no encontró un reemplazo que pudiera competir con Duarte. En un momento en el que el arquero atraviesa una curva descendente, la decisión vuelve a ponerse bajo la lupa.

Alianza reaccionó antes del descanso. A los 43 minutos, Eryc Castillo apareció para marcar el empate. El colombiano es el goleador del equipo y, probablemente, uno de los pocos futbolistas que logra sostener un rendimiento constante en medio de un funcionamiento colectivo que ha perdido respuestas. El 1-1, sin embargo, nunca volvió a moverse.

El partido también tuvo una polémica que encendió la molestia blanquiazul. Nilton Ramírez agredió con el taco a Luis Advíncula cuando ambos estaban en el suelo, pero el VAR no llamó al árbitro para revisar la acción. Una decisión que provocó reclamos y que, horas después, encontró eco en las palabras de Fernando Gaibor.

“Hay cosas externas que repercuten”

Tras el partido, el ecuatoriano dejó una frase que resume la sensación que existe dentro del plantel. “Sí termina repercutiendo las cosas externas. Cuando es a nosotros nos las cobran, pero al otro lado ni las revisan”, expresó.

Gaibor aseguró que el grupo es consciente del momento y que deberá encontrar una respuesta dentro del campo. “Nosotros somos profesionales y debemos seguir trabajando para revertir el momento. Lo que más queremos es volver al triunfo”, añadió.

También defendió lo realizado durante la primera parte del año. “En el semestre anterior hicimos una campaña excepcional. El partido pasado perdimos después de 24 fechas, que creo que muy pocos equipos en el mundo lo hacen”.

𝗙𝗘𝗥𝗡𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗚𝗔𝗜𝗕𝗢𝗥- 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔

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Alianza llega así al clásico en el séptimo lugar, con 13 puntos y seis menos que el líder Deportivo Garcilaso. Y las dudas ya comienzan a crecer en Matute.

Antes del empate, el administrador Alfredo Arosemena había sido contundente: “Pablo Guede está recontra tranquilo. Nuestro foco es deportivo y campeonar”. La postura de la institución, por ahora, parece clara.

Pero el fútbol suele tener una capacidad particular para cambiar los escenarios. Alianza recibirá a Universitario el sábado en Matute y el clásico podría definir mucho más que el Torneo Clausura. Para los íntimos, campeones del Apertura, será una oportunidad para recuperar el rumbo. O para que las dudas que hoy crecen terminen siendo imposibles de esconder.

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