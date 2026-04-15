Por Marco Quilca León

Hay victorias que suman tres puntos y otras que, además, construyen un relato. La de Alianza Lima en Tarma pertenece a la segunda categoría. No solo porque rompió una racha adversa en la altura, sino porque confirmó que el equipo de Pablo Guede empieza a reconocerse en una idea: resistir, competir y golpear con precisión. El 1-0 ante ADT, a 3.053 metros sobre el nivel del mar, fue menos vistoso que eficaz.

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