“El fútbol es arte y trabajo, no es ciencia”, había comentado Néstor Gorosito hacía un tiempo, previo al partido de vuelta ante Boca Juniors, durante una entrevista. Ya con anterioridad, el entrenador argentino había sido reiterativo en su postura sobre el uso de la tecnología en el fútbol y dejaba entrever que no era su estilo, que no le hacía falta implementar muchos drones y que con una cámara angular en los entrenamientos le era suficiente, y que el sobreuso de softwares, finalmente, no son una certeza de triunfo.

Sin embargo, es innegable que a estas alturas todos los equipos hacen uso de tecnología y dependerá de cada comando técnico qué tanta prioridad le da o no a las frías estadísticas, las métricas o, simplemente, al propio criterio, el olfato e instinto para tomar decisiones. Desde El Comercio pudimos conocer que Alianza Lima tiene incorporado el juego de realidad virtual Motion Soccer que utilizan los jugadores para mejorar la concentración, potenciar los automatismos y que ellos mismos vean en qué pueden mejorar o no dentro del campo. Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima) La realidad virtual En una reciente entrevista, Erick Noriega dio a conocer en el programa Enfocados que Alianza Lima ha implementado un juego de realidad virtual: "Ahora en Alianza hay como un juego. Estás dentro del campo, te dan la pelota. Tienes que ir mirando y si te demoras en dar el pase, pierdes la pelota. Es como si estuvieras en el juego. Ahí te dice cuántas veces miraste a la derecha o la izquierda, tienes para ver una cámara desde arriba para ver cómo te moviste. Eso me ayudó un montón. Ya cuando sales de jugar eso, vas al campo y se te hace más fácil", indicó el 'Samurai'. Desde El Comercio pudimos conocer que aquel entretenimiento al que hacía alusión Noriega es Motion Soccer y que los lentes que se utilizan son de Meta Quest. Se trata de un juego de realidad virtual en el que el jugador puede tener hasta tres posibles vistas y métodos de control en cada partido. La primera vista es la táctica que consta en colocarse en un campo en miniatura en tu espacio real. Solo se observa el juego sin tener que intervenir y se cumple más el rol de estratega: tácticas y alineaciones, y mover a jugadores con una mano. La segunda vista es en tercera persona que consiste en sentirte dentro de un simulador de fútbol pero en realidad virtual. También se mueve a los jugadores como si fueran otros con una palanca de mando y se disfruta de la vista del estadio en 360. La tercera vista es la de primera persona en la que el jugador puede pisar el campo, usas la palanca de mando para que tú mismo puedas regatear, dar pases o disparar. Se mueven los pies de jugador con las manos y se pueden hacer jugadas fantásticas. El jugador puede elegir entre 100 equipos (50 clubes y 50 selecciones nacionales), se pueden jugar amistosos, competencia de torneos, existen hasta 18 desafíos de entrenamiento, entre otros. Los jugadores de Alianza Lima utilizan la tercera vista que es la de la inmersión y es por eso que se necesita total concentración. Asimismo, pudimos confirmar que en realidad esta implementación de juego forma parte más de la parte recreativa de los entrenamientos que, lógicamente, la táctica, técnica y física que hacen en el día a día. No cuenta con una prioridad importante para el comando técnico, pero sí sirve para que muchos jugadores puedan divertirse y distenderse tras jornadas de trabajo. Alianza Lima clasificó a la Copa Libertadores como Perú 4. (Foto: Alianza Lima) Big Data Desde inicios del año pasado, Alianza Lima implementó el cargo de ingeniero estadístico dentro del área deportiva para tener a un especialista en big data. El puesto lo ocupa César Vizcarra y es analista; sin embargo, no es un videoanalista de fútbol más, sino que su trabajo es más informático. Vizcarra es egresado de la Universidad de la Molina como Ingeniero Estadista e Informática con un máster en Big Data en la Universidad Católica de Murcia en España. La finalidad de su desempeño tiene que ver con tener conocimientos de estadística para poder interpretar de una mejor manera la data que arroja Wyscout o Statsbom (programas de análisis y métricas) y recabar la información que le puede resultar más útil.