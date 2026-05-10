Porque el Alianza de Guede puede estar impreciso, con un Gaibor perdiendo balones como pocas veces se le ve, pero nunca se da por vencido, nunca renuncia a buscar el arco contrario, mucho menos si detrás tiene, cual resorte, el empuje de su gente. Ante un Cristal acostumbrado a tener la pelota, los íntimos supieron dominar (55% de posesión) y atacar más (13 remates, cinco de ellos al arco contra cuatro de los celestes). Pero una desconcentración en defensa y ante el futbolista con mayor proyección que tiene actualmente el fútbol peruano, como lo es Maxloren Castro (18 años), casi les cuesta una derrota.

El ritual de todos los partidos: los jugadores saludando a sus hinchas en la tribuna sur. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

A los 72′, Castro se deshizo con habilidad de Marco Huamán y Gianfranco Chávez, llegó a línea de fondo y sacó un centro rasante para que el brasileño Gustavo Cazonatti ponga de taco el 1-0 momentáneo que golpeó a todos en Matute. Fue, como señalaron los protagonistas del equipo blanquiazul después del partido, una desconcentración. Y llegó quizá en el mejor momento de los locales. Por eso el partido, más allá de abrirse y dejar muchos espacios, no cambió: Alianza siguió atacando por las bandas.

Así, a los 92 minutos, cuando todo tenía tintes de tragedia, Esteban Pavez marcó un golazo desde fuera del área para desatar la locura en el corazón de La Victoria. El empate se celebró como un triunfo porque el equipo no perdió la racha de ahora cinco partidos sin caer y porque seguirán siendo los líderes al término de la fecha pase lo que pase con Los Chankas.

Alianza suma 33 puntos, cuatro más que Cienciano (ganó 2-1 a Atlético Grau) y Los Chankas (visitan hoy a Cusco FC a las 5:30 p.m.). Es decir, no lo alcanzarán y continúan dependiendo de sí mismos.“Lo intentamos los 90 minutos. Fue un partido muy complicado. Pero este equipo da todo en la semana y en el partido. Y, obviamente, cuando no se puede ganar, no podemos perder. Es muy importante depender de nosotros mismos”, señaló tras el empate Pavez, el chileno que llegó esta temporada como refuerzo a pedido de Guede y se convirtió en la manija que tanto buscaron en el club en los últimos años.

Minutos antes del inicio del encuentro, en el palco de invitados, Luis Advíncula, suspendido por tarjetas amarillas, entonó con mucha emoción el himno de Alianza Lima frente al club rimense en el que debutó y del que muchos lo creyeron hincha. El ‘Rayo’, que ha dejado en claro que siempre fue ‘íntimo’, no dejó espacio a la especulación y en un partido que podría serle una encrucijada, públicamente declaró su hinchaje a través del himno que entonó al lado de sus hijos vestidos con camisetas de Alianza Lima.

Así se celebró el golazo agónico de Esteban Pavez:

La altura una vez más

Alianza Lima ahora enfrentará a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Es decir, jugará otra final contra el sorprendente equipo cusqueño que de local ha sumado los mismos puntos que los íntimos en Matute (19) en siete partidos y llevar tres encuentros seguidos sin caer en el Apertura.

Con Pablo Guede al mando, Alianza Lima suma cinco partidos sin perder en el Torneo Apertura. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Pero el visitante ahora es el Alianza de Guede. Y si algo saben en La Victoria es que la altura no les afectó en lo que va del año: tres victorias (Sport Huancayo, UTC y ADT) y un empate (Deportivo Garcilaso) en sus cuatro visitas a ciudades de altura.

Porque eso también es Alianza Lima, un equipo capaz de soportar los golpes y reaccionar. De caerse y levantarse. De sufrir goles y empatarlo -o ganarlo- en el último minuto. Un equipo con chapa de campeón.

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