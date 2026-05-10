Por Fernanda Huapaya

Esto es Alianza Lima. Es el rugido de casi 30 mil hinchas destrozando sus gargantas en las tribunas. Es la euforia de Pablo Guede pidiéndole a sus jugadores ir para adelante. Es la rebeldía de un equipo que sufrió un golpe a los 72 minutos, pero supo reponerse en el último instante. Es el cuadro, pese a no ganarle a Sporting Cristal (1-1), que continúa con la chapa de ser el favorito a llevarse el Torneo Apertura.

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