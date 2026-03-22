Al término del partido en el estadio de Matute, hubo dos contextos. En el primero, a diferencia de lo que suele ser en las conferencias de prensa, Pablo Guede decidió tomar la palabra antes de que inicie la rueda de preguntas de los periodistas. De arranque, el entrenador, que acababa de culminar un partido con victoria de 2-0 ante Juan Pablo II, decidió aclarar cuál fue la situación con San Lorenzo y reafirmar que su decisión de quedarse pasó por priorizar el proyecto con Alianza Lima.

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El segundo contexto tenía que ver con los jugadores: abrazos enérgicos, arengas en el vestuario ‘íntimo’ y, sobre todo, un Eryc Castillo conmovido por el doblete que le devolvió la confianza que venía necesitando en lo personal y profesional. En el otro vestuario, un Christian Cueva que acababa de ser pifiado por las cuatro tribunas de Matute y que decidió salir en un auto aparte al bus de su equipo para pasar más desapercibido.

Pablo Guede. (Foto: GEC)

El mensaje de Guede

“Es verdad que recibí una oferta de San Lorenzo, pero yo decidí quedarme en Alianza Lima. La directiva es fundamental para cumplir el objetivo que nos planteamos”, enfatizó Guede al inicio de la conferencia de prensa en referencia a la obligación que tiene el cuadro ‘íntimo’ de campeonar al final de temporada.

Entre las razones por las que decidió continuar, además, señaló que ha obtenido una sinergia emotiva e importante con sus jugadores, por lo que dejar el proyecto no lo motivaba. Por último, en base a las suposiciones acerca de su salida, Guede decidió ser sarcástico: “Me encantó las cosas que se dijeron en la semana. Me reí bastante por las cosas que dicen”.

A diferencia de otras conferencias de prensa, esta vez solo se permitió que el entrenador conteste tres preguntas. Desde El Comercio pudimos conocer que esto se debía a que buscaba aclarar el tema de San Lorenzo y, más allá de eso, no hablar mucho debido a una dolencia en la voz y cansancio luego del partido.

Alianza Lima ganó en Matute y sigue siendo el líder del Torneo Apertura. (Foto: Liga 1).

El duelo Advíncula - Cueva

A lo largo del partido, uno de los duelos que se presentaron en partido fue entre dos mundialistas: Luis Advíncula y Christian Cueva. ‘Aladino’ jugaba como enganche, pero tirado hacia la izquierda, así que el ‘Rayo’ tenía que ser el encargado de anticiparlo, frenarlo y pasarlo.

Más allá de la amistad de hace muchos años que conservan ambos jugadores, los altercados dentro de la cancha fueron recurrentes, sobre todo en el primer tiempo, y esto hizo que el árbitro Joel Alarcón en más de una oportunidad les advertiera que manejen sus faltas.

Al término del partido, ambos jugadores se dieron un abrazo aludiendo que cualquier disputa quedó en el campo de juego y, por su parte, el volante del cuadro de Chongoyape decidió retirarse bastante rápido a los vestuarios para no seguir siendo objeto de pifias como a lo largo del encuentro en Matute.

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