Por Fernanda Huapaya

Al término del partido en el estadio de Matute, hubo dos contextos. En el primero, a diferencia de lo que suele ser en las conferencias de prensa, Pablo Guede decidió tomar la palabra antes de que inicie la rueda de preguntas de los periodistas. De arranque, el entrenador, que acababa de culminar un partido con victoria de 2-0 ante Juan Pablo II, decidió aclarar cuál fue la situación con San Lorenzo y reafirmar que su decisión de quedarse pasó por priorizar el proyecto con Alianza Lima.

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