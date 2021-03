Conforme a los criterios de Saber más

108 días, 12 horas, 44 minutos… durante ese tiempo, Alianza Lima vivió en un mundo paralelo, en el que dejó de lado la pelota para tener como principales herramientas de juego a las letras. Desde la tarde de aquel fatídico sábado 28 de noviembre del año pasado, hasta la mañana del pasado miércoles 17 de marzo, en la burbuja íntima no hubo descanso. El escenario era claro: ellos pedían que se cumpliera el reglamento de Licencias y se le sancionara con resta de puntos a Carlos Stein, por ser reiterativo. El reclamo empezó en la Gerencia de Licencias. Frente a la negativa, se recurrió a la Comisión de Licencias, sin embargo, en ese punto la decisión de ir al Tribunal de Arbitraje Deportivo estaba tomada, entendiendo que a pesar de que si bien aún restaba acudir al Tribunal de Licencias, no iban a encontrar un fallo favorable. Lo que acabó sucediendo.

El 2-0 ante Sport Huancayo dio inicio al partido más importante del equipo de La Victoria de los últimos años. Mientras el plantel y comando técnico buscaban refugio en el anonimato, la estrategia con rumbo al TAS daba sus primeros pasos en el estudio de César Torres, personaje clave en esta historia. La llamada que comenzó todo tuvo como destino a Kattia Bohorquez, la exadministradora aliancista, a quien el socio e integrante del Fondo Blanquiazul le pidió permiso para llevar el caso al ente internacional. Convencida de que la institución tenía la razón, Bohorquez aprobó la petición. Para ese entonces, la relación entre la exdirectiva y el principal acreedor del club ya estaba rota.

“Veíamos una insistencia en querer mantener una interpretación errada del reglamento en las instancias peruanas. César Torres fue el que creyó en esta lucha porque sabíamos que iba a ser algo un poco lento, felizmente aceptaron las partes ir por el proceso acelerado”, nos comenta la exadministradora aliancista.

Al día siguiente, empezó la convocatoria. El domingo 29 a las 6:00 de la tarde, Torres citó a Diego Guerrero (abogado del club), Julio García (abogado consultor) y Tito Ordóñez (delegado), para ver qué opinaban y qué se podía hacer. Llegaron a la conclusión de que debían hablar con profesionales alejados de los apasionamientos de hincha. Así, en los siguientes días convocaron a dos abogados argentinos, un mexicano y un español, todos expertos en derecho deportivo. Ellos hicieron informes, algunos verbales mediante Zoom, y otros escritos. Al cabo de casi tres semanas ya se tenía todo. Ahí se sumó al doctor Marco Lajara, experto en derecho deportivo, quien apoyó en la fase local. Además, Julio García se integró formalmente al staff de abogados.

El equipo estaba casi definido, aunque faltaba cerrar la contratación de un letrado extranjero, con experiencia en estos casos. Se pensó en el rankeado Juan de Dios Crespo, quien representa a Alianza Lima, Sporting Cristal y a la Universidad San Martín en la demanda presentada ante el TAS en noviembre del 2019 para la anulación de los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, el español no fue visto con buenos ojos debido a la falta de resultados en el caso contra la FPF. Descartado, se puso sobre la mesa la siguiente baraja: un mexicano propuesto por Lajara, un argentino recomendado por Ordóñez, y a Gorka Villar, apoyado por César Torres, quien terminó convenciendo a los demás de que el español era la mejor opción.

Juan de Dios Crespo, abogado español que representó a Carlos Stein en el caso contra Alianza Lima en el TAS. (Foto: GEC)

En este punto abrimos un paréntesis. Hace semana y media, el TAS citó a Alianza, Cristal y San Martín por el caso de los nuevos estatutos aprobados por la FPF en octubre del 2019. “Se convoca a las partes a la audiencia que se celebrará por videoconferencia el 26 de abril de 2021 a partir de las 16:00 (hora suiza)”, se indica en el documento enviado a los tres clubes.



Para este caso, la presencia de Juan de Dios Crespo no está segura. El español fue el abogado de Carlos Stein en el proceso que terminó ganando el club blanquiazul. Por ello, en tienda victoriana no ven con buenos ojos que el español continúe debido a “un claro conflicto de intereses”, tal como nos aseguraron fuentes de la institución. El tema será planteado a los ‘celestes’ y ‘santos’, quienes decidirán si cambian de letrado o se mantienen con el madrileño de 60 años.



Los problemas con Gorka

Entre 1998 y 2002, Torres fue director en la FPF, que era presidida por Nicolás Delfino, fallecido en 2013. En ese tiempo, conoció a Ángel María Villar, recordado por ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, entre otros cargos, como el de vicepresidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA. A partir de su relación con el exdirigente español, el también abogado entabló amistad con su hijo, Gorka, especialista en derecho deportivo.

Cuando el socio aliancista fue a contarle a Bohorquez sobre la designación del nacido en Bilbao, la exadministradora no quiso firmar su contratación. Lo que sí hizo fue autorizar a César Torres para liderar el caso, no en representación del Fondo Blanquiazul sino a título personal. Con el reloj en contra, Torres asumió el costo del ‘fichaje’ de Villar y otros gastos.

“Si Alianza ganaba me devolvía el dinero; si no, yo asumía. Además, se hablaba de que Kattia iba a dejar el cargo en febrero. Si pasaba algo, yo me hacía cargo”, cuenta Torres al recordar aquella situación.

El español Gorka Villar, especialista en derecho deportivo, quien representó a Alianza Lima en el TAS. (Foto: EFE)

¿Quién es Gorka Villar?

Si uno ‘googlea’ el nombre del español, obtendrá al instante cerca de 400 mil resultados. El problema es que en las primeras notas con las que uno se topa hacen referencia a las investigaciones que tiene. Incluso, en julio del 2017, Gorka junto a su padre Ángel María, fueron detenidos y llevados a la cárcel por el caso de corrupción conocido como Operación Soule. Al mes siguiente, los dos Villar salieron libres tras pagar las fianzas. En el caso del hijo, el monto fue de 150.000 euros.

Con esos antecedentes y pensando en proteger al club, Kattia Bohorquez tomó la decisión contada líneas arriba, dejando la pelota en el campo de Torres, quien se la jugó por el español y su apuesta dio resultado.

El ‘no’ del Fondo Blanquiazul

Una vez puesta en marcha la maquinaria de la defensa íntima, a los integrantes del Fondo Blanquiazul se les contó sobre el avance del proceso, así como de las posibilidades reales de llevarse el triunfo en el TAS. En lugar de contagiarse por el optimismo que reinaba en el grupo de trabajo, decidieron no escuchar y desestimar aquel intento por quedarse en la Liga 1, considerando que era una inversión perdida. El principal acreedor de Alianza ya había definido su hoja de ruta, que luego se conocería y avergonzaría a los hinchas.

El jueves 17 de diciembre, el congresista Ricardo Burga sorprendió con declaraciones en las que pedía revisar el descenso de los aliancistas, argumentando que el fútbol peruano estaba en crisis y necesitaba de los victorianos, que era un conjunto de gran convocatoria.

“Hay que analizar el tema de la baja de Alianza, un club que estando en Segunda va a perjudicar al resto de equipos porque las taquillas van a ser muy reducidas. Este campeonato ha sido muy ‘sui generis’, no se han jugado todos los partidos, los equipos no han jugado en sus estadios y sin público. Además en otros países han suspendido la baja este año, así que estamos viendo eso”, afirmó en Ovación.

Como si no fuera suficiente, en la misma entrevista Burga confirmó que se reunió con miembros del Fondo Blanquiazul, dejando a la agrupación en evidencia. “Tuvimos una conversación bastante amigable, no se ha fijado una posición, no se ha exigido nada, solo fue un intercambio de ideas. Estuvieron dos representantes de Alianza y dos de la Federación”.

Ricardo Burga planteó presentar un proyecto de ley a la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, el cual busca suspender los procesos concursales en los clubes peruanos. Además de revisar el descenso de Alianza Lima. (Foto: El Comercio / Liga 1)

Las palabras del legislador, quien reveló la reunión entre las sombras, no hicieron eco en el acreedor mayoritario, que pidió la anulación del descenso. Por medio de una carta dirigida al presidente de la FPF, Agustín Lozano, y firmada por Eugenio Chávez, presidente de la Junta de Acreedores y gerente del Fondo Blanquiazul, se hizo el requerimiento. El documento fue enviado a Alianza Lima y el club, que no estaba de acuerdo con tal decisión, trasladó el pedido al máximo ente del fútbol peruano.

“Tuve tres pedidos para solicitar la eliminación de la baja. El primero fue solamente de un miembro del acreedor mayoritario, los otros dos sí vinieron avalados por los otros acreedores, que formaban cerca del 95% de la Junta de Acreedores”, recuerda Bohorquez, quien también habló de presiones.

“Conmigo directamente, la FPF no se acercó a negociar. Pero en la asamblea que hubo el 28 de diciembre, sí recibí la llamada de un acreedor. No se atrevió a pedirme que vote a favor de la FPF, pero sí a persuadirme para que no asista o me abstenga. El TAS era la única vía que se debía seguir y me aferré a esa posición. Al final, valió la pena no ceder a la presión”, agrega.

El megaoperativo íntimo

Nadie imaginó lo que iba a lograr la defensa blanquiazul, que puso en marcha una maquinaria que llegó al día de la audiencia totalmente engranada y compacta. La FPF y Carlos Stein, que habían aceptado el proceso acelerado, nunca lo vieron venir. Fue un grupo de 15 profesionales, quienes solo tuvieron vida para pensar en Alianza. La reuniones por Zoom fueron el pan de cada de día. Virtualmente, plantearon estrategias para buscar información y sobre todo jurisprudencia.

Para resolver el caso a favor hubo tres escollos:

La legitimidad del pedido. El fondo del asunto: las sanciones e infracciones. Que el TAS le quite los puntos a Carlos Stein. Este punto era clave porque el ente internacional pudo haberse ‘lavado las manos’ y dejar que la FPF resuelva.

Por otra parte, la elección de los tres jurados también fue clave. Todos hablaban español, hecho que facilitó la interpretación de las ideas y normas. Gorka Villar, en representación de Alianza Lima, nombró al madrileño Kepa Larumbe Beain. La FPF, que tuvo al abogado argentino Ariel Reck, y Carlos Stein, defendido por Juan de Dios Crespo, eligieron al chileno Juan Pablo Arriagada Aljaro. Mientras que el presidente de la mesa fue Jordi López Batet, de Barcelona, España.

En el primer inconveniente, se logró jurisprudencia abundante de legitimación en casos muy parecidos de equipos afectados indirectamente, como era el caso de Alianza. Para suerte de ellos, se encontró una situación similar expuesta por Arriagada, árbitro designado por la Federación y Stein.

“El árbitro chileno de la FPF tenía una ponencia en un fallo entre Newell´s Old Boys y Lanús sobre el tema de legitimación. Ello ayudó mucho. Habían fallos del TAS en los que decían que Alianza tenía legitimidad para obrar”, narra César Torres.

Alianza sin fisuras

El equipo victoriano pensó hasta en el más mínimo detalle, teniendo mapeados todos los escenarios posibles. Contrató abogados nacionales expertos en normatividad peruana, algo que no hizo la Federación. Además, Julio García convocó a Fernando Lossio y Tadeo Caballero, peritos fundamentales, quienes analizaron toda la normativa y detectaron en dónde estaban las sanciones, las referencias con los tributos laborales y las retenciones que oportunamente no pagaba Stein.

El círculo se cerró con un movimiento maestro: se consiguió a gente que había trabajado en la FPF. El conocimiento sobre el área de Licencias era tal, que desmenuzaron los puntos fuertes, débiles y vacíos existentes. Estas personas asesoraron al grupo de trabajo aliancista, dando claridad al tema y varios kilómetros de ventaja sobre el rival. En ese momento, las sensaciones de victoria eran de un 80%.

“Alianza pidió que se resolviera el 10 de marzo, dos días antes del inicio del torneo. Hicimos la consulta para suspender el campeonato o en todo caso para que no juegue Carlos Stein. En ambos casos la respuesta fue la misma: no se podía postergar el torneo porque se quería que por lo menos se jugaran dos fechas antes de las Eliminatorias”, señala Torres.

El sábado 13 de marzo en el estudio de César Torres todos estuvieron reunidos para un simulacro. De 11 de la mañana a 9 de la noche, elaboraron preguntas, situaciones, diversos escenarios para entrenar a los peritos, al tiempo que practicaron y ensayaron cada respuesta. Lo repitieron una y otra vez, hasta que cada integrante dejó el lugar con sonrisas de confianza y ganas de que llegara la audiencia.

El calendario del proceso acelerado quedó de la siguiente manera:

FECHA 24 de febrero Presentación Memoria de Apelación (Apelante – Alianza Lima) 11 de marzo Respuesta a la Memoria de Apelación (Apeladas – FPF/Carlos Stein) 15 de marzo Audiencia 17 de marzo Comunicación Laudo sin fundamentos

Triunfo demoledor

El lunes 15 de marzo, a las 11 de la mañana de Perú, se dio la apertura de la audiencia. Diez minutos después, se dio el pase para que Alianza presentara sus alegaciones iniciales. Luego fue el turno de la FPF y posteriormente de Carlos Stein. Cada parte tuvo 15 minutos para exponer. A las 17:55 de Suiza (11:55 a.m. de aquí), llegó un momento determinante justo antes de la primera pausa. Romina Fernández, ex Gerente de Licencias de la Federación, fue interrogada por 45 minutos en calidad de testigo del ente del fútbol peruano.

Julio García se encargó de hacerle cinco preguntas sobre el mismo tema a la chilena especialista en derecho deportivo, las cuales no pudo contestar. A la quinta consulta, el Tribunal le pidió al abogado íntimo que ya no la interrogara más, dejando en claro que había tomado nota de lo que había dicho y dejado de decir. Según quienes estuvieron en la audiencia, la cara desencajada de Óscar Chiri, Secretario General de la FPF, lo decía todo. Gol para Alianza.

Después de la pausa de 10 minutos, la audiencia se reanudó con los interrogatorios a los peritos blanquiazules. Al igual que con Romina Fernández, cada espacio duró tres cuartos de hora. El primer turno fue para Tadeo Caballero. Luego entró en escena Fernando Lossio. La presentación de ambos fue tan sólida, que Juan de Dios Crespo, abogado de Carlos Stein, perdió los papeles, queriendo atacar a los peritos de Alianza. Eran las 8:20 de la noche suiza (2:20 p.m. de Perú) y los íntimos ya encaminaban la goleada.

La imagen al final de la audiencia. César Torres, quien participa como socio-hincha (izquierda), Julio García (abogado del staff de Alianza Lima) y Diego Guerrero (abogado del staff de Alianza Lima).

La audiencia, que tuvo tres partes y dos pausas, se cerró a las 17:55 en horario nacional (11:55 p.m. de Suiza). Tal como lo informamos el martes 16, el equipo blanquiazul salió del Zoom con la seguridad de que se había llevado la victoria por varios goles, lo cual fue ratificado el miércoles 17. Aquel día, el primero en recibir la buena nueva fue Gorka Villar, quien estaba en el gimnasio. De inmediato, se puso en contacto con César Torres, quien desbordado por la alegría despertó a todos en casa a las 6:10 de la mañana. Cinco minutos más tarde, la noticia de que Alianza Lima se quedaba en Primera División era portada de las webs nacionales e internacionales. Lo que vino después -el regreso de los blanquiazules, el descenso de Carlos Stein y la resolución de la FPF- es historia conocida.