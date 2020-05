El futuro se Jean Deza continúa presente en Alianza Lima, luego de la paralización del campeonato a raíz del coronavirus (COVID-19). El atacante sigue suspendido y recibiendo consejos de exjugadores como Wilmer Aguirre, quien también vivió problemas en el club cuando defendía la blanquiazul.

“Jean Deza se le dio la oportunidad, se le perdonó y lo siguió haciendo varias veces. Uno también ha cometido estos errores cuando he estado en Alianza Lima y tenía la edad de ellos, me han perdonado y me han dado oportunidades. No sé si lo mejor es sacarlo del club o sentarse a hablar con él, porque puede ser que esté pasando por un problema y está esperando que lo escuchen”, dijo en el semanario Azul y Blanco.

“Si Jean Deza quiere continuar en Alianza Lima, espero que todo este tiempo le haya servido para pensar en cómo puede borrar todos esos errores. El club tampoco te va aguantar tantas indisciplinas. A Carlos Ascues le dieron una oportunidad y no se le ha vuelvo a ver en un acto de ese tipo”, añadió.

El ‘Zorrito’ Aguirre contó que hoy vive una situación incierta en Santos FC por el COVID-19. "Estamos en una incertidumbre tremenda. Están esperando el pronunciamiento de la Federación de cómo se va dar el torneo. Se escucha y se lee tantas cosas, como que el torneo de Segunda División no se va a realizar o que se jugaría sin público.

El exdelantero de Alianza Lima comentó que los equipos de Segunda División, tienen como mayor ingreso las taquillas y si no hay torneo muchos jugadores se quedarán sin trabajo, sabiendo que en Primera ya se cerró el libro de pases.

MÁS EN DT

NO DEJES DE VER...

La historia de Claudio Pizarro y su foto con la camiseta de Sporting Cristal

Claudio Pizarro y la historia de la foto con la camiseta celeste. (América TV)