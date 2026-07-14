Esta vez, el tema giró en torno a la venta de acreencias. Tras la salida de Jorge Zúñiga de la presidencia de Aliancistas del Perú, las acciones mayoritarias quedaron nuevamente disponibles para que los interesados presenten ofertas. Sin embargo, fuentes a las que tuvo acceso El Comercio informaron que lejos de lo que se cree, este proceso aún no ha concluido formalmente. La primera opción tiene que ver con Fernando Farah y Antonio Armejo, ambos conocidos en el entorno íntimo de Alianza por su pasado como integrantes del Fondo Blanquiazul. A ellos se suman algunos grupos empresariales y el mismo Paolo Guerrero, quien todavía mantiene su intención de adquirirlas pese a algunos obstáculos que detallaremos más adelante.

Para Alianza Lima no resulta extraño que, cuando el rumbo deportivo y administrativo parece estabilizarse, reaparezcan disputas alrededor de su gobernabilidad. Ocurrió tras la salida de Renzo Ratto en 2017; volvió a suceder con el relevo de Diego Gonzales Posada luego de una campaña deportiva catastrófica en 2020, pese un bicampeonato conseguido entre 2021 y 2022; y también con el cambio de Fernando Salazar por José Sabogal, una decisión que coincidió con uno de los periodos más cuestionados de la institución en 2023 y el episodio del “apagón”.

Alianza ganó el Apertura 2026 en sus 125 años de vida. (Foto: Alianza Lima)

La inestabilidad dirigencial también terminó trasladándose al aspecto deportivo. En los últimos años pasaron por el club, sin lograr consolidar un proyecto de largo plazo, nombres como Néstor Bonillo, Bruno Marioni, Mariano Soso, Mauricio Larriera y Alejandro Restrepo. Lo mismo ocurrió con administradores que, pese a mostrar avances, dejaron el cargo antes de completar sus procesos. Katia Bohórquez, clave en la recuperación institucional de 2021 tras la pésima campaña del 2020; Fernando Salazar y, más recientemente, Fernando Cabada son algunos ejemplos. ¿Quién toma finalmente esas decisiones que, desde fuera, parecen interrumpir la continuidad del club?

La propuesta del capitán

Cabe recordar que el administrador de Alianza Lima es designado por la Junta de Acreedores, órgano cuya conducción depende del peso de los votos de sus integrantes. En ese contexto, Paolo Guerrero hizo pública una carta en el Diario El Comercio en la que reveló su intención de adquirir parte de las acreencias del club y cuestionó la falta de transparencia del proceso. Según explicó, pese a cumplir con los requisitos solicitados, no logró identificar con claridad quiénes son los verdaderos responsables de conducir la negociación ni por qué su propuesta no avanzó pese a cumplir los requisitos y presentar un proyecto sustentable.

Pero más allá de Guerrero, ese es, precisamente, uno de los problemas que desde hace años rodea la administración de Alianza Lima: la dificultad para identificar dónde reside realmente el poder de decisión. En su carta, Guerrero menciona a Salomón Lerner, un nombre históricamente vinculado al club, aunque sin un rol que públicamente se encuentre claramente definido. También se ha mencionado externamente al Grupo Coril, que, según fuentes que hablaron el DT El Comercio, mantiene participación dentro de la estructura de acreedores, aunque públicamente ha preferido mantenerse al margen del debate.

El Comercio se comunicó con el capitán de Alianza Paolo Guerrero y su entorno sobre la carta abierta que se filtró la noche del domingo. | Foto: Alianza Lima

Quienes conocen el entorno del capitán de la selección peruana aseguran que su interés por adquirir acreencias nace de un objetivo concreto: contribuir a la profesionalización de Alianza Lima. Después de casi dos décadas en el fútbol europeo y sudamericano, Guerrero considera indispensable que una institución de la magnitud de Alianza cuente con infraestructura y estándares acordes a un club de primer nivel, desde un centro de alto rendimiento hasta instalaciones modernas para el plantel profesional.

Sin embargo, su visión trasciende al propio Alianza. La idea, según personas cercanas a su proyecto, es que un club fortalecido institucionalmente pueda convertirse en un modelo de gestión para el resto del fútbol peruano, elevando los estándares administrativos, económicos y deportivos de toda la competencia. Fue precisamente en ese intento por involucrarse más en la vida dirigencial del club cuando, sostiene, descubrió una estructura en la que los principales espacios de decisión no siempre tienen responsables visibles.

El involucramiento de Guerrero tampoco es reciente. Más allá de portar la cinta de capitán, durante los últimos meses participó en distintas gestiones internas para afrontar momentos de tensión y crisis que atravesó el club, especialmente a comienzos de año. Ese acercamiento le permitió conocer con mayor profundidad cómo funciona la estructura institucional de Alianza Lima y reforzó su decisión de intentar comprar acreencias.

Ese interés, sin embargo, sigue vigente: el proceso aún permanece abierto y el futbolista continúa buscando participar en él.

Mientras la venta de las acreencias formal sigue sin resolverse, las preguntas permanecen abiertas. ¿Quiénes terminarán controlando el futuro institucional de Alianza Lima? ¿Qué criterios definirán la elección del nuevo acreedor mayoritario? Y, sobre todo, ¿por qué un proceso tan determinante para el club continúa desarrollándose en medio de cuestionamientos sobre su transparencia?

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