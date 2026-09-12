Por José Antonio Bragayrac

Matthew tenía entre las manos una casaca que había pintado para Teófilo Cubillas. La había diseñado especialmente para él. Frente suyo, a unos metros, estaba el Nene, la leyenda que su madre había aprendido a admirar primero por sus goles y después por una razón mucho más personal. Cubillas recibió la prenda, la miró con admiración y se la puso. Luego caminó por Matute con ella. Jessica Gamarra -la madre de Matthew contemplaba la escena con la emoción de quien todavía no termina de entender cómo una idea que empezó lejos, en Miami, había terminado allí, frente a una de las figuras más grandes del fútbol peruano.

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