Alianza Lima vs. Talleres por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores. (Foto: AFP) / DIEGO LIMA

El penal fallado de Paolo

Cuando ya Alianza Lima iba 2-0 abajo, el árbitro boliviano sancionó penal en favor de los ‘íntimos’ por una mano rival bastante clara dentro del área. No había mucho que decidir: Paolo Guerrero sujetó el balón y se posicionó frente al arco.

Desde los doce pasos, el ‘Depredador’ disparó esquinado hacia su lado derecho y adivinó el golero Javier Burrai. La pegada fue bastante avisada y el mismo Guerrero fue consciente de eso a los segundos de haber errado. Fue por eso no miró a sus compañeros, no se llevó las manos a la cabeza ni se lamentó como suele hacerlo tras fallar en una jugada determinante. No se dio el tiempo de hacerlo por propia molestia.

Apenas unos minutos después terminaría el primer tiempo y, a diferencia de lo que se suele ver, Guerrero salió bastante rápido del campo de juego y no quiso escuchar algún consuelo de aquellos que seguían en la cancha. En su recorrido al vestuario su mal humor lo expresaba como podía: sin hablar con nadie.

Ya en el segundo tiempo, cuando le tocó ser cambiado por Hernán Barcos, el delantero argentino hizo un gesto amical y abrazó al ‘Depredador’, mientras que Guerrero continuó con la misma seriedad de la que no se podía desprender desde que erró el penal y nuevamente no dijo ninguna palabra.

Una vez que se sentó en el banquillo de suplentes tampoco hizo ningún comentario incluso con aquellos que se sentaron a su alrededor. Mucho menos cuando se dio el pitazo final y se dirigieron todos al vestuario. El capitán, uno de los referentes del equipo, esta vez no expresaba su rabia airada ni descontroladamente, sino, quizá, asumiéndose como culpable parcial de la derrota y su silencio habló por él.

Paolo Guerrero falló el penal que le daba el descuento a Alianza Lima vs Talleres en el epílogo del primer tiempo. (Foto: ESPN)

El reclamo de Zambrano

“Esta es mi primera tarjeta amarilla”, parecía decirle Carlos Zambrano al árbitro principal cuando vio la tarjeta roja por doble amonestación en el minuto 75. El ‘Kaiser’ había cometido una falta que merecía ser amonestada y la tarjeta que el esperaba que sea amarilla, terminó siendo roja.

Al inicio, Zambrano parecía anonadado por la doble amonestación y le dijo al árbitro que estaba cometiendo una equivocación, porque él no había recibido ninguna tarjeta con anterioridad. Sin embargo, el árbitro le respondió que ya su nombre ya estaba anotado en el primer tiempo.

¿Qué ocurrió? Según las imágenes vistas en televisión, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Carlos Zambrano cuando se encontraba echado de espaldas sobre el campo de juego; por tanto el defensor no tenía forma de ver si le mostraron la tarjeta o no. Además, Erick Noriega también había comentido una falta segundos después que el ‘Kaiser’ y se encontraba cerca del árbitro, por lo que, por el ángulo, todo hacía indicar que la amonestación era para Noriega.

Alianza Lima vs. Talleres por la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Esta misma interpretación, al parecer, la tuvieron los integrantes del comando técnico de Néstor Gorosito y no habría sido corroborada con el cuarto árbitro o el delegado del partido y por eso no le habrían avisado al ‘Kaiser’ que el amonestado era él. Otra opción es que sí se hayan percatado de que Zambrano recibió la amarilla pero que, de todas formas, no se lo hicieron saber.

Es por eso que cuando el árbitro le muestra la tarjeta roja por doble amonestación y Zambrano ve que, en efecto, su nombre estaba anotado, voltea a ver a la banca de Néstor Gorosito y gestualmente dice: “nadie me avisó, yo solo tenía una”. Al reconocer que el árbitro no se había equivocado, Zambrano recurrió a su otra salida: indicar que la última falta no merecía amonestación y que la mano fue sin intención.

Sin embargo, ya era tarde, pues el árbitro les explicó tanto a él como a Hernán Barcos que la falta era clara y la expulsión era justa. Carlos Zambrano se retiró del campo de juego y se acercó a Néstor Gorosito a indicarle, esta vez más cerca, que él no estaba enterado de que tenía una tarjeta amarilla previa. Como se sabe, esta labor de corroborar e informar recae en el propio comando técnico.

No contento con eso, en lugar de irse al banco de suplentes, Zambrano caminó hasta el cuarto árbitro a decirle que no debieron amonestarlo si él estaba tendido sobre el campo de juego y sin poder ver si le mostraban la amarilla o no. En el reclamo, todo hacía indicar que el ‘Kaiser’ le decía que el acto de amonestación fue confuso y que debieron ser más claros.

Por su parte, Néstor Gorosito fue llevando su energía de más a menos a lo largo del partido. Lo que en los primeros minutos eran indicaciones a sus jugadores, sobre todo a Ricardo Lagos y Eryc Castillo, y algunos reniegos con situaciones puntuales, poco a poco se fueron convirtiendo en brazos cruzados y pocas palabras a modo de resignación. Las jugadas no terminaban de gestarse y la paciencia de ‘Pipo’ parecía perderse a partir del segundo tiempo, cuando al equipo no se le caían ideas.

Gorosito, a diferencia de lo que se ha solido ver de él en los últimos partidos cuando considera justa alguna sanción o expulsión, esta vez solo se llevó las manos a la cabeza cuando vio la tarjeta roja de Zambrano pero no se le vio hacer mayor reclamo. Ya en los días previos, ‘Pipo’ había comentado que las tarjetas rojas ya no son solo circunstanciales sino un problema interno que debe resolverse y esta vez encontró su punto más urgente.

Con esta expulsión, Alianza Lima sumó su novena expulsión consecutiva en diez partidos considerando la Liga 1 y al Copa Libertadores. Además, deberá ganarle a Libertad en Asunción y esperar que Talleres pierda ante Sao Paulo para poder clasificar a la Copa Sudamericana en la última fecha de la fase de grupos.

******