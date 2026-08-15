Por Marco Quilca León

Matute volvió a ser una fiesta aliancista. Casi 30 mil hinchas ocuparon las tribunas para empujar a un equipo que necesitaba volver a encontrarse con una versión conocida de sí mismo. Y Pablo Guede, quizá consciente de que algo se había perdido en las últimas jornadas , decidió mirar hacia atrás para encontrar una solución: volvió a la fórmula que le había funcionado durante el Apertura.

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