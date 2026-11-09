En la altura de Andahuaylas, donde cada partido representa una prueba física y futbolística, Alianza Lima encontró una razón para marcharse con la frente en alto. Más de cinco mil hinchas blanquiazules llegaron hasta el estadio para acompañar al equipo de sus amores y fueron testigos de un empate 1-1 ante Los Chankas que, aunque significó el adiós definitivo a la pelea por el Torneo Clausura, permitió conservar una de las estadísticas más importantes de su temporada: el invicto en ciudades de altura.

Cinco triunfos y cuatro empates. Ese es el registro que los íntimos construyeron durante el año cuando les tocó jugar lejos del nivel del mar. Una campaña que no se explica únicamente desde los números, sino también desde la capacidad de competir en escenarios complicados, con condiciones distintas y ante rivales que suelen convertir la altura en su principal aliada.

🔴EN 1 MINUTO: MIRA EL EMPATE ENTRE LOS CHANKAS Y ALIANZA LIMA Los Chankas empataron 1-1 contra Alianza Lima en Andahuaylas. Eryc Castillo apareció para abrir el marcador y Kevin Sánchez puso el marcador en tablas. 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 📷 https://t.co/HL5jT20eLS #L1MAX #TorneoClausuraXL1MAX #Betano — L1MAX (@L1MAX_) November 8, 2026

En Andahuaylas, el equipo de Pablo Guede estuvo cerca de llevarse los tres puntos. A los 51 minutos, Eryc Castillo encontró el premio a una buena jugada colectiva. Fernando Gaibor, uno de los futbolistas más determinantes de la temporada, puso una asistencia precisa para que el ecuatoriano definiera y celebrara su gol número 22 del año. Nunca antes había marcado tanto en una temporada de su carrera. Además, alcanzó la mayor cifra goleadora de un futbolista aliancista desde los 20 tantos de Waldir Sáenz en 1996.

Pero la alegría duró apenas ocho minutos. Un error de Luis Advíncula permitió que Kevin Sánchez encontrara el empate a los 59′. Alianza dejó escapar la victoria y también sus últimas posibilidades matemáticas de pelear por el Clausura. Con 29 puntos y un partido pendiente, ya no le alcanza para discutir el segundo torneo del año.

Eryc Castillo lleva 22 goles en lo que va del año con Alianza Lima. (Foto: ITEA SPORT / Ángel Manchego)

Mirada puesta en las finales

La igualdad también tuvo una particularidad en el banco blanquiazul. Guede siguió el encuentro desde la tribuna debido a la suspensión que recibió tras el incidente con Hernán Barcos. Sin embargo, el entrenador argentino y su plantel tienen claro que el objetivo principal de la temporada todavía está por delante.

Alianza ya tiene asegurado su lugar en la definición por el título de la Liga 1 gracias a la conquista del Apertura y a su liderazgo en la tabla acumulada, donde suma 60 puntos. Universitario, Sport Huancayo y Sporting Cristal aparecen como posibles adversarios en una final que promete emociones.

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Por eso, más allá de la frustración por no conseguir el triunfo, Fernando Gaibor dejó un mensaje que refleja la confianza del vestuario. “No nos importa quién nos toque en las finales”, sostuvo el mediocampista ecuatoriano, quien también destacó el valor de mantener el invicto en altura. “Se mantiene el invicto y no es fácil lograr eso”, añadió.

El volante pidió no adelantarse a la definición y concentrarse primero en completar el calendario. Alianza todavía debe recibir a FC Cajamarca, pero su cabeza empieza a prepararse para los partidos que definirán al campeón.

En Andahuaylas no hubo celebración por un triunfo ni festejo por el Clausura. Hubo un empate, una despedida y miles de hinchas que acompañaron al equipo hasta el último minuto. Pero también quedó una certeza: Alianza llegará a las finales con una fortaleza que ningún rival pudo quebrar durante toda la temporada.

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