Resumen

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Eryc Castillo lleva 22 goles en el ñao con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)
Eryc Castillo lleva 22 goles en el ñao con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)
Por Marco Quilca León

En la altura de Andahuaylas, donde cada partido representa una prueba física y futbolística, Alianza Lima encontró una razón para marcharse con la frente en alto. Más de cinco mil hinchas blanquiazules llegaron hasta el estadio para acompañar al equipo de sus amores y fueron testigos de un empate 1-1 ante Los Chankas que, aunque significó el adiós definitivo a la pelea por el Torneo Clausura, permitió conservar una de las estadísticas más importantes de su temporada: el invicto en ciudades de altura.

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