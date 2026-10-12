Octubre es el mes del Señor de los Milagros y también uno de los meses que más se asocian con la historia de Alianza Lima. En el Cusco, a más de tres mil metros de altura, los íntimos encontraron una victoria que necesitaban como el aire. No solo por los tres puntos, sino porque el 2-1 ante Cusco FC significó romper una barrera que permanecía intacta desde el ascenso del cuadro imperial a primera división, en 2012: nunca antes los blanquiazules habían ganado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Una resurrección que llegó entre autogoles, una expulsión, un golazo y la furia de Pablo Guede contra el VAR.

El triunfo, además, tuvo algo de excepcional en una fecha en la que ningún equipo local consiguió ganar. Alianza hizo su parte en una plaza históricamente complicada, aunque el camino estuvo lejos de ser sencillo. La irregularidad que persigue al equipo durante el Torneo Clausura volvió a aparecer por momentos. Los blanquiazules se adelantaron a los 38 minutos gracias a un error del arquero Pedro Díaz, quien terminó metiendo el balón en su propia portería tras un cabezazo de Mateo Antoni. Antes, a los 28’, Kevin Quevedo había celebrado un tanto que luego fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.

Esa jugada sería el detonante de una noche que terminó con Guede alzando la voz. El entrenador argentino no se guardó nada cuando le preguntaron por la decisión arbitral. “La gente del VAR juega con el trabajo de 40 familias. Juegan con la ilusión y el desgaste de 40 futbolistas. Cobraron un offside a un jugador que tenía las dos piernas en su campo. Eso yo no lo vi nunca”, reclamó. Y luego lanzó una frase que elevó todavía más la temperatura: “Entiendo que no quieran que Alianza Lima salga campeón, pero van a tener que hacer un poquito más, porque seguimos vivos. Vamos a ver si lo logran”.

“Es es un escándalo lo que pasó hoy y lo que viene pasando con nosotros. No hay una sola toma que demuestre que es offside (de Kevin Quevedo)”, alzó su voz Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima. “Son las únicas personas en el mundo que es offside”, añadió sobre los árbitros encabezados por Joel Alarco y Daniel Urreta en el VAR.

Por otro lado, Fernando Gaibor le mandó un mensaje al hincha de Alianza Lima: “al hincha verdadero de Alianza le agradezco por el apoyo que siepre nos brindan. En las buenas y en las malas el verdadero hincha está ahí”.

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La victoria, sin embargo, tuvo que construirse también contra sus propios fantasmas. Cuando parecía que Alianza llegaría al descanso con ventaja y el control del encuentro, Aldair Fuentes fue expulsado por agredir a Jairo Vélez. Cusco FC se quedó con diez hombres, pero eso no impidió que encontrara el empate a los 56 minutos. Diego Soto condujo por el centro sin oposición y sacó un remate que se clavó en el ángulo derecho de Alejandro Duarte. Un golazo que castigó la pasividad defensiva blanquiazul y devolvió las dudas a un equipo que todavía no logra sostener una versión convincente durante los noventa minutos.

Guede también tuvo que resolver problemas con lo que tenía. Dejó en Lima a Esteban Pavez y Paolo Guerrero por lesión, mientras que Alan Cantero quedó fuera por decisión técnica. Con un plantel corto, el entrenador movió sus piezas: Gianfranco Chávez ocupó el puesto de volante central y Kevin Quevedo compartió por primera vez la titularidad en ataque con Eryc Castillo. No era el escenario ideal para una visita de esta exigencia, pero Alianza encontró una salida en una acción fortuita. A los 75 minutos, Jesús Castillo desbordó y lanzó un centro potente que Álvaro Ampuero terminó desviando hacia su propio arco. El segundo autogol de la tarde selló el 2-1.

🎙️Pablo Guede: “DESPUÉS DE LO DE HOY, ¡YA BASTA! DESPUÉS DE LO DE AYER, ¡YA BASTA! DEJEN QUE EL FÚTBOL PONGA A CADA UNO EN SU LUGAR”. #ALL1MITE #AlianzaLima 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T https://t.co/dmK7jiQT5M — L1MAX (@L1MAX_) October 12, 2026

Hay un dato que explica por qué esta victoria puede representar algo más que un resultado aislado: Alianza mantiene su invicto en la altura durante el año, con seis triunfos y tres empates. Todavía está lejos de recuperar el fútbol que lo llevó a dominar el Apertura, pero ganó donde nunca había ganado y aprovechó una jornada sin victorias locales para seguir con vida. Ahora está a tres puntos de los cuatro líderes del Clausura: Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo. Guede se marchó del Cusco con una victoria histórica y una denuncia pública contra el arbitraje. La pelea por el título sigue abierta. Y Alianza, pese a sus dudas, todavía respira.

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