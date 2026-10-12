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Resumen

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Alianza Lima se mantiene invicto en la altura este año: seis victorias y tres empates. (Foto: Club Alianza Lima)
Alianza Lima se mantiene invicto en la altura este año: seis victorias y tres empates. (Foto: Club Alianza Lima)
Por Marco Quilca León

Octubre es el mes del Señor de los Milagros y también uno de los meses que más se asocian con la historia de Alianza Lima. En el Cusco, a más de tres mil metros de altura, los íntimos encontraron una victoria que necesitaban como el aire. No solo por los tres puntos, sino porque el 2-1 ante Cusco FC significó romper una barrera que permanecía intacta desde el ascenso del cuadro imperial a primera división, en 2012: nunca antes los blanquiazules habían ganado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Una resurrección que llegó entre autogoles, una expulsión, un golazo y la furia de Pablo Guede contra el VAR.

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