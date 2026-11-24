¿De qué se trata? Está ubicado entre la tribuna sur y oriente, se trata de una especie de “palco vip” apartado de las tribunas y con una altura que sobresale de las mismas. Su capacidad parece ser de entre 20 y 40 personas y su creación, hasta día de hoy, sin embargo, no ha sido explicada por los mismos directivos.

Según pudimos conocer en El Comercio, este nuevo espacio en principio tiene que ver con una alianza comercial con uno de los auspiciadores más fuertes que tiene el club. En tal sentido, servirá de lugar para diversos usos, ya sea para activaciones, experiencias para ganadores de sorteos, invitados especiales, entre otros.

Esta marca, que todavía no ha sido revelada por el mismo club, será la que aparezca en la parte frontal del lugar a modo de exposición. Sin embargo, puede que no sea el único uso que el mismo club pueda darle al espacio.

Los “visitantes” y las finales

La última vez que Universitario visitó el estadio Alejandro Villanueva para disputar la fecha 9 del Clausura sucedió más un impase entre la delegación crema y el club aliancista. Quedó el antecedente.

Por tal razón, los dirigentes blanquiazules habrían decidido anticiparse y tomar precauciones ante cualquier eventualidad futura. De esta forma y aprovechando un acuerdo comercial, idearon el nuevo espacio a modo de palco vip construido en Matute.

No es la idea principal del espacio, pero si aparece como una solución ante la eventualidad de que Universitario sea el otro finalista y defina los Playoffs de la Liga 1 contra Alianza Lima.

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Asimismo, el espacio construido del nuevo “palco vip” tendrá más de un uso y servirá como un espacio alternativo desde el 2027 para el club Alianza Lima.

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