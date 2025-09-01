“El objetivo este año es jugar la semifinal de la Copa Libertadores”: Adriana Lúcar y el gran sueño de las campeonas de la Liga Femenina

El fútbol femenino en el Perú tiene un antes y un después en Adriana Lúcar. La auténtica revolución la lidera ella. En términos de patrocinio -tres marcas la auspician, adidas, Cemento Sol y Gatorade-, de títulos -tres con Alianza- y de goles -máxima anotadora de la Liga cuatro años consecutivos-. Heredera de La Pioneras, aquellas mujeres que a inicios de los 70 representaron por primera vez a Perú en una selección, y más acá de futbolistas símbolo como Vivian Ayres, Olienka Salinas o Adriana Dávila, Adriana Lúcar encara, junto al plantel de Alianza Lima, un nuevo torneo local y lo más importante, la próxima Copa Libertadores. Fue ella y su equipo, las blanquiazules, quienes hicieron historia al clasificar por primera vez a cuartos de final del torneo. Hoy la ambición es triple: quieren la Copa.

-¿Cuánto cambió el fútbol femenino desde que empezaste a jugar y cuánto cambió tu juego?

Bueno, creo que ha cambiado un montón. Antes no teníamos la visibilidad ni el apoyo que tenemos ahora. Creo que ahora hay más inversión y creo que lo más importante que hay mucho más niñas jugando y que los partidos se transmiten en la televisión. Creo que ya no es algo invisible y se siente el crecimiento. En lo personal también creo que he cambiado mucho, ante era más física, corría, metía, creo que ahora leo más el juego, pienso mejor las jugadas y trato de aportar no solo con goles y asistencias, sino también desde la experiencia.

Adriana Lúcar conversó en exclusiva con El Comercio / Edwin Panneflek

-¿Dirías que el fútbol peruano femenino es hoy más profesional?

Yo diría que sí, obviamente hemos avanzado.

-¿En qué ha cambiado, por ejemplo?

Ahora, hay contratos. El campeonato está mejor organizado y veo que hay más clubes que se están comprometiendo, pero igual todavía creo que el camino es muy largo, falta bastante, a veces no tenemos las mejores condiciones o no todos los equipos reciben el mismo respaldo. Estamos en camino, sí, y yo creo que si seguimos todas juntas empujando esto va a seguir creciendo. Pero igual el camino es largo.

-Eres un símbolo en este Alianza multicampeón pero siempre existe una duda sobre tu cantidad de goles... ¿lo tienes contados?

Esa pregunta, jeje, sí, me la hacen bastante (N.de R. Tiene 91 goles con el cuadro blanquiazul hasta el cierre de esta nota). La verdad que sí, este año espero llegar a los 100 goles, pero creo que al final lo más importante es que los goles le sirvan al equipo y que nos ayuden a ganar.

-¿Qué le dirías a una niña que te ve y sueña con jugar fútbol?

Le diría que crea en ella y que no dejé que nadie le diga que no puede. Que entrene con ganas, con pasión y que sea constante. Eso es lo más importante, la constancia y que disfrute cada paso, incluso los más difíciles y que si el fútbol es su sueño que lo persiga.

-¿Qué joven en Alianza te ilusiona y crees que la va a romper?

Creo que hay varias chicas que vienen jugando bien. Es más, en el primer equipo de Alianza, yo calculo, que tenemos a 10 jugadores menores, pero una jugadora que me ilusiona es Macarena Plasencia, que está en la sub 12 o sub 14 de Alianza, no estoy segura, pero creo que ella la va a romper de todas maneras.

-¿Qué harás después del fútbol? ¿Entrenadora, representante o dirigente?

La verdad que todavía no lo he decidido, no lo tengo muy claro, pero sí es seguro que estaré vinculada al fútbol de alguna manera. Vamos a ver que dicen los siguientes años.

-¿Cuál es el objetivo en la próxima Copa Libertadores? ¿Con qué te sentirías conforme?

Creo que obviamente el objetivo es ir y campeonar. Nosotros siempre queremos competir al máximo y sabemos que hay equipos súper fuertes, pero igual vamos con ilusión, ganas de hacer un poco más de lo que hicimos el año pasado. Yo en verdad estaría conforme si jugamos al máximo y entregamos todo y hacer un mejor papel del año pasado que llegamos a cuartos de final. Es decir, llegar a una semifinal, es lo que queremos lograr.

