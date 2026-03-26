Por Pedro Ortiz Bisso

De nada sirve que Universitario y Alianza Lima hayan resurgido desde el último infierno, que hoy tengan dinero, solidez institucional, hayan recuperado la confianza de las marcas y el amor de sus hinchas. Haber recuperado tanto tiempo perdido constituye apenas una victoria efímera, hueca, desabrida. ¿Por qué? Porque caminan desunidos, peleados, metiéndose codazos y zancadillas. Como si fueran unos niños arranchándose el último caramelo de la tienda.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: