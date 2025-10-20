Los dirigidos por Néstor Gorosito contarán con los regresos al equipo titular de Guillermo Viscarra y Alessandro Burlamaqui.
Redacción EC
Redacción EC

enfrentará una dura visita a Sport Huancayo este lunes por la tarde, con el objetivo de sumar de a tres y, además de seguir en la pelea por el Torneo Clausura, subir al segundo lugar de la tabla acumuluda de la .

LEE TAMBIÉN: Gianluca Lapadula y su análisis del fracaso de la selección: “Perdimos lo que éramos, la manera de jugar, la esencia, el ADN peruano”

Los blanquiazules llegan tras vencer por 2-1 a Sport Boys en Matute y cuentan con los regresos al once titular de Guillermo Viscarra y Alessandro Burlamaqui.

Fernanda Huapaya
MIRA: Marcos López y el llamativo error que le costó un gol en contra al FC Copenhague | VIDEO

El boliviano no entró en la convocatoria de su último partido, tras su participación en fecha FIFA con su seleccionado nacional. En tanto, el mediocampista peruano superó su lesión.

Alineación de Alianza Lima

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Cepellini; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Paolo Guerrero.

El duelo, válido por la jornada 15 del Clausura, se jugará en el estadio IPD Huancayo desde la 1:15 p.m. con arbitraje de  Edwin Ordóñez.

