”Quedan tres finales” es el mensaje de Pablo Guede a sus jugadores a lo largo de esta semana de entrenamientos. Si bien son tres, la de hoy sábado ante Cienciano se asoma como la más complicada. El club cusqueño no ha caído de local en lo que va de la temporada, viene en buena racha, cuenta con los dos goleadores del campeonato y es perseguidor de los ‘íntimos’ en la tabla del Torneo Apertura. Por eso, el técnico de Alianza Lima viene preparando su mejor estrategia para poder sacar un buen resultado en Cusco para poder tener el Apertura casi servido.

Pablo Guede declaró tras la derrota de Alianza Lima vs. Universitario. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Operativo Cusco

En tanto a la logística, se sabe que Alianza Lima entrenó el viernes por la mañana en el estadio Alejandro Villanueva donde se confirmará el once titular que se dispondrá en Cusco y también la lista de viajeros.

Después de la merienda alrededor del mediodía, el equipo ‘íntimo’ partió roumbo al aeropuerto para viajar por la tarde a la ciudad imperial. Una vez ahí, se tiene previsto que habrá un banderazo de hinchas ‘blanquiazules’ en las afueras del hotel de concentración y, finalmente, el sábado por la noche retornará a la capital horas después del encuentro.

Alianza LIma visita este sabado a Cienciano en el Cusco (Foto: GEC)

Una baja confirmada es la de Mateo Antoni. El defensor central no podrá ser parte de los convocados por estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, Alan Cantero todavía no se encuentra totalmente recuperado y también sería otro de los ausentes para este cotejo.

Si bien Fernando Gaibor salió con una molestia en el partido ante Sporting Cristal, desde El Comercio tenemos la información de que el ecuatoriano se encuentra apto y ha entrenado a la par de sus compañeros en los últimos días. Paolo Guerrero, quien no arrancó ante los ‘celestes’, también se encuentra disponible.

Esteban Pavez. (Foto: Alianza Lima)

Pieza por pieza

En tal sentido, Pablo Guede contará con casi todos sus habituales titulares. Sin embargo, debido al rival y la localía, puede que se prepare alguna sorpresa en tanto a los nombres que piensa utilizar.

Una de las grandes posibilidades es que Alianza Lima salte al terreno de juego con un equipo más defensivo. En tal sentido, podría jugar con Alejandro Duarte en la portería, la línea de cuatro conformada por Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Marco Huamán.

En el mediocampo podría darse la sorpresa de jugar con Esteban Pavez acompañado de Jesús Castillo a modo de doble ancla. Como jugador más suelto para la ofensiva estaría Jairo Vélez acompañado de Gaspar Gentile y, como doble punta, estarían Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero busca recuperarse para estar frente a Sporting Cristal. (Foto: Club Alianza Lima)

Si bien se especulaba que podría arrancar Luis Ramos, y a falta de confirmación oficial, se conoce que para Pablo Guede el ‘9’ titular sigue siendo Paolo Guerrero y, en caso esté totalmente disponible, sería desde la partida ante Cienciano.

Cabe recordar que Alianza Lima es líder del Torneo Apertura con 33 puntos, le sigue Chankas FC con 30 y luego Cienciano con 29 puntos a falta de tres fechas y con un choque ante el equipo andahuaylino en la penúltima fecha en Matute.

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