Por Fernanda Huapaya

”Quedan tres finales” es el mensaje de Pablo Guede a sus jugadores a lo largo de esta semana de entrenamientos. Si bien son tres, la de hoy sábado ante Cienciano se asoma como la más complicada. El club cusqueño no ha caído de local en lo que va de la temporada, viene en buena racha, cuenta con los dos goleadores del campeonato y es perseguidor de los ‘íntimos’ en la tabla del Torneo Apertura. Por eso, el técnico de Alianza Lima viene preparando su mejor estrategia para poder sacar un buen resultado en Cusco para poder tener el Apertura casi servido.

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