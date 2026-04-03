Más allá de la para deportiva por la fecha FIFA, en Alianza Lima incrementaron el ritmo de trabajo. Algunos días, Pablo Guede decidió trabajar a doble turno con sus dirigidos teniendo la mirada puesta en el partido que, quizá, sea el más importante en el Torneo Apertura: la visita a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

A su vez, más allá de lo deportivo, el club ’íntimo’ está tomando todos los recaudos para su llegada al recinto de Ate, sobre todo considerando el clima tan hostil que se ha presentado en los últimos días desde ambos frentes.

Desde Alianza Lima hay optimismo para el clásico vs. Universitario. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Gestión, banderazo y seguridad

Como se sabe, Alianza Lima tuvo tres convocados a la selección peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras: Marco Huamán, Renzo Garcés y Jairo Vélez. Sin embargo, Garcés no pudo viajar por una lesión de la que se está recuperando bastante bien.

Si bien el itinerario de la selección peruana tenía pensado que los futbolistas retornen de Madrid a París y luego viajen a Lima, tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes y Sporting Cristal decidieron gestionar, por su cuenta, el retorno rápido de sus futbolistas. Tal es así que la institución ‘íntima’ ya tenía este tema solucionado desde el encuentro ante Senegal. El último miércoles por la mañana, Huamán y Vélez ya arribaron a la capital para unirse a los entrenamientos de este jueves de cara al clásico.

Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura. (Foto: LFP)

Por otro lado, como suele ser antes de un clásico, hinchas de Alianza Lima han organizado un banderazo que tendrá lugar en las afueras del estadio Alejandro Villanueva este viernes por la noche, es decir, un día antes del clásico considerando que los futbolistas entrenarán ahí por la tarde antes de dirigirse a su hotel de concentración. No se descarta que también estén presentes en la salida del equipo rumbo al Estadio Monumental el mismo sábado.

Se sabe que la tensión entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el último tiempo ha incrementado mucho y ya no solo en el plano deportivo, sino también administrativo. Es por eso que desde la tienda ‘íntima’ se están tomando recaudos como tener una seguridad privada, más allá de la que el Estado brinda con efectivos policiales, destinada a proteger a su delegación.

Asimismo, y como ocurre desde ambos frentes, estarán custodiados de trabajadores de la institución que estén atentos a cualquier irregularidad o falta que se pueda cometer en los alrededores o dentro del Estadio Monumental con miras a que estos puedan ser denunciados después.

Renzo Garcés suma cuatro goles en el Torneo Apertura y es el goleador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Bajas y altas

En lo deportivo, se conoce que Esteban Pavez no podrá ser parte de los convocados por Pablo Guede debido a que todavía no se ha recuperado del desgarro que presentó en el músculo femoral.

Sin embargo, la buena noticia para los blanquiazules es que tanto Renzo Garcés como Fernando Gaibor han venido haciendo trabajos con balón desde el último miércoles y esto da pie a que puedan estar aptos para el compromiso. Por falta de regularidad en los últimos encuentros, es probable que el ecuatoriano vaya al banquillo de suplentes.

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