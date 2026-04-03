Por Fernanda Huapaya

Más allá de la para deportiva por la fecha FIFA, en Alianza Lima incrementaron el ritmo de trabajo. Algunos días, Pablo Guede decidió trabajar a doble turno con sus dirigidos teniendo la mirada puesta en el partido que, quizá, sea el más importante en el Torneo Apertura: la visita a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

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